„Váš hlas má v pátek a v sobotu obrovskou váhu. O tom, kdo bude náš region reprezentovat, rozhodnou doslova stovky hlasů. Bez vaší účasti to nezvládnu,“ zve své příznivce do volebních místností krajský náměstek a vysokoškolský pedagog Martin Škurek (ANO), který mimo jiné působí jako dobrovolník při Charitě Zábřeh. V minulosti za to získal Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové.
Ve volebním obvodu číslo 66 – Litovel postoupil Škurek minulý týden spolu s obhajujícím senátorem Markem Ošťádalem. Ten se roce 2020 dostal do Senátu za STAN, později ale Starosty a nezávislé opustil a před nynějšími volbami spoluzaložil hnutí s názvem 24/7.
Na své sociální síti, kde píše a natáčí příspěvky kromě češtiny také v hanáčtině, Ošťádal voličům poděkoval, že ho volili, ačkoli se vůbec nepropagoval.
„Nedělal jsem žádnou předvolební kampaň, nic jsem nesliboval, nic jsem nenabízel a ani jednou jsem neřekl: ‚Volte mě‘. A vy jste stejně šli a hodili jste do těch beden ve volební místnosti lístek s mým jménem. A že jich bylo hodně. Takže to beru jako hodnocení mé práce, chování, přístupu k světu. Závěr je, že není potřeba nic měnit, že jak to dělám, je v pořádku,“ uvedl s tím, že svého soupeře Martina Škurka si velmi váží.
Velmi těsným rozdílem se dál neprobojoval rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda (za KDU-ČSL). Ten se následně rozhodl podpořit Ošťádala.
|
Sliboval jste, že už kandidovat nebudete. Rektor, který chce do Senátu, čelí kritice
Naopak Škurka lidem doporučuje jeho kolega z krajské rady Pavel Jelínek (SPD). „Odvádí kvalitní práci jako náměstek hejtmana pro sociální oblast a věřím, že ji bude kvalitně odvádět s vaším přispěním i v Senátu,“ uvedl Jelínek.
Kohajda vyjádřil podporu také přerovskému radnímu a vědci Jakubu Navaříkovi (ODS), jenž kandiduje v přerovském obvodu za širokou koalici opozičních stran ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. „Spojují nás stejné hodnoty. Věříme ve svobodu, demokracii a odpovědnost politiků vůči lidem,“ zdůvodnil rektor.
Téměř shodného úspěchu jako Navařík dosáhl v Přerově tamní primátor a poslanec Petr Vrána (ANO). „Pro nás jako pro hnutí ANO je druhé kolo voleb strašně důležité, protože my jsme vládní strana a v Poslanecké sněmovně se dělají zákony, ty jdou do Senátu a jelikož tam nemáme dobré zastoupení, Senát nám tyto zákony vrací,“ apeluje Vrána.
Stávající místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) z Přerovska se rozhodla již v horní komoře parlamentu nepokračovat. Kandidovala ovšem ve volbách v Lipníku nad Bečvou, kde se dostala do zastupitelstva pod hlavičkou Města pro budoucnost (KDU-ČSL a nezávislí).
Volební lístky tentokrát lidé dostanou až ve volebních místnostech. Ty budou opět otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.