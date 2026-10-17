Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík

Autor:
  15:05aktualizováno  15:25

V senátních volbách 2026 uspěl ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal za hnutí 24/7 (vlevo) a na Přerovsku Jakub Navařík z ODS (vpravo). | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub Navařík (ODS). Volební účast byla pětinová.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Obhajující senátor Marek Ošťádal je u voličů populární, ačkoli nedělal žádnou kampaň.

„Nedělal jsem žádnou předvolební kampaň, nic jsem nesliboval, nic jsem nenabízel a ani jednou jsem neřekl: ‚Volte mě‘. A vy jste stejně šli a hodili jste do těch beden ve volební místnosti lístek s mým jménem. A že jich bylo hodně. Takže to beru jako hodnocení mé práce, chování, přístupu k světu,“ uvedl před volbami.

Ošťádal, kterého volilo 65 procent voličů, za sebou nechal krajského náměstka pro sociální věci Martina Škurka (ANO).

Za přerovský obvod jde do Senátu přerovský radní a vědec Jakub Navařík. Důvěru dostal od 57 procent voličů. Radnici je připravený opustit. „Kandiduji jako společný kandidát ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Chci být senátorem, který bude mezi lidmi, bude hájit náš region a svoji práci bude dělat naplno. Bez kumulací,“ uvedl v pátek na sociální síti.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Ve vedení Přerova naopak zůstane primátor Petr Vrána (ANO), který skončil druhý. Nadále bude také poslancem. Vrána už Navaříkovi na dálku pogratuloval. „Přestože jsme byli soupeři, výsledek demokratických voleb respektuji a přeji mu hodně úspěchů při práci pro náš region,“ uvedl.

Volební účast za litovelský obvod dosáhla zhruba 19 procent, za přerovský to bylo 23 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu

Premium
Vítězka voleb Jana Jedličková v Bohuslavicích na Prostějovsku (Moravané) bude...

Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík

V senátních volbách 2026 uspěl ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal za...

Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub...

17. října 2026  15:05,  aktualizováno  15:25

Nevěsta v bílém, ženich ve smokingu. Snoubenci odvolili cestou na obřad

Snoubenci ze Zábřehu se cestou k oltáři zastavili odvolit v druhém kole...

Takové voliče u voleb běžně nevídají. Členy volební komise na internátu Střední školy sociální péče a služeb v Komenského ulici v Zábřehu na Šumpersku překvapila v sobotu dopoledne návštěva nevěsty s...

17. října 2026  14:03

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  16. 10. 22:11

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Unikátní keltská loď, domy i studny. Muzeum ukazuje mimořádné objevy

Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...

Keltská loď stará tři tisíce let, která byla ukotvena mezi kůly v přístavu na břehu dávného sídliště, studny z různých období pravěku i neolitické domy. Mohelnické objevy se zapsaly do učebnic...

16. října 2026  16:45

Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa

František Váňa z Plzně střílí na koš Olomoucka, brání ho Ethan Garita.

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...

16. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:21

OBRAZEM: Víkend na Olomoucku je ve znamení výlovů. Rybáři řekli více k cenám

V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního...

Tradiční výlov místního rybníka začal v pátek v Šumvaldu na Olomoucku. Pokračovat budou také o víkendu, kdy je možné vyrazit například i do Tovačova. Pro milovníky ryb mají rybáři dobrou zprávu:...

16. října 2026  15:05

Většina kandidátů do Senátu mobilizuje voliče, Ošťádal dál pokračuje bez kampaně

Ve druhém kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká (v horní řadě zleva)...

Voliči v pátek a v sobotu ve druhém kole voleb rozhodnou, kdo je bude za Přerovsko a Litovelsko zastupovat příštích šest let v Senátu. V prvním kole, které bylo spojené s komunálními volbami, se...

16. října 2026  9:50

Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty

Zámek v Chudobíně už dvě desetiletí chátrá (říjen 2026)

Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem...

16. října 2026  5:57

Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř

Čeští kordisté zahájili duel proti Itálii. Na snímku Jakub Jurka. (2. srpna...

Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální...

15. října 2026  16:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Focení, na které se nezapomíná. Hasiči vzali děti s postižením před objektiv

Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok...

Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním...

15. října 2026  15:45

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×