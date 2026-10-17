Obhajující senátor Marek Ošťádal je u voličů populární, ačkoli nedělal žádnou kampaň.
„Nedělal jsem žádnou předvolební kampaň, nic jsem nesliboval, nic jsem nenabízel a ani jednou jsem neřekl: ‚Volte mě‘. A vy jste stejně šli a hodili jste do těch beden ve volební místnosti lístek s mým jménem. A že jich bylo hodně. Takže to beru jako hodnocení mé práce, chování, přístupu k světu,“ uvedl před volbami.
Ošťádal, kterého volilo 65 procent voličů, za sebou nechal krajského náměstka pro sociální věci Martina Škurka (ANO).
Za přerovský obvod jde do Senátu přerovský radní a vědec Jakub Navařík. Důvěru dostal od 57 procent voličů. Radnici je připravený opustit. „Kandiduji jako společný kandidát ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Chci být senátorem, který bude mezi lidmi, bude hájit náš region a svoji práci bude dělat naplno. Bez kumulací,“ uvedl v pátek na sociální síti.
Volby 2026 OBRAZEM
Ve vedení Přerova naopak zůstane primátor Petr Vrána (ANO), který skončil druhý. Nadále bude také poslancem. Vrána už Navaříkovi na dálku pogratuloval. „Přestože jsme byli soupeři, výsledek demokratických voleb respektuji a přeji mu hodně úspěchů při práci pro náš region,“ uvedl.
Volební účast za litovelský obvod dosáhla zhruba 19 procent, za přerovský to bylo 23 procent.