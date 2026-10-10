V přerovském obvodu číslo 63 se hraje už jen o titul vítěze prvního kola. Těsný souboj s odstupem jen kolem jednoho procenta nebo i méně v něm předvádějí Vrána s podnikatelem, vědcem a členem ODS Navaříkem. Jejich zisk se pohybuje přes 37 procent, zbylí dva kandidáti jsou tak už mimo hru – Marek Obrtel z ČSNS má méně než 17 procent a Dan Chromec z SPD 9 procent.
Obvod číslo 66 zahrnující část Olomoucka a Šumperska, pro letošní volby nově přejmenovaný z Olomouc na Litovel, pak nabídl souboj pětice mužů.
Volby 2026 OBRAZEM
Vítězem už téměř nepochybně bude obhajující senátor, bývalý starosta Nákla a člen oblíbené regionální kapely Stracené ráj Marek Ošťádal, který má zatím přes 34 procent hlasů. Před šesti lety kandidoval za STAN, nyní za své hnutí 24/7.
Soupeřem mu bude nejspíš náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a záležitosti seniorů Martin Škurek z ANO, jehož zisk se pohybuje kolem 29 procent. Jistotu ale ještě nemá, třetí v pořadí – rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda kandidující za KDU-ČSL – má totiž průběžně přes 25 procent hlasů a číslo pomalu postupně roste.