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Výsledky voleb do Senátu: V Olomouckém kraji postupuje Ošťádal, primátor i opozičník

Autor:
  17:41

Ve 2. kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká Marek Ošťádal (24/7; horní řada vlevo) s Martinem Škurkem z ANO nebo Michaelem Kohajdou z KDU-ČSL. V obvodu Přerov jsou postupující už jistí, jsou jimi (v dolní řadě zleva) Petr Vrána (ANO) s Jakubem Navaříkem (KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09). | foto: archiv, koláž iDNES.cz

Obsazení druhého kola senátních voleb v obvodech Litovel a Přerov je už z velké části jasné po sečtení více než 60 procent volebních okrsků. Prakticky jistými postupujícími jsou obhajující senátor Marek Ošťádal (24/7), primátor Přerova a poslanec z ANO Petr Vrána a společný kandidát ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 Jakub Navařík. Účast se pohybuje na úrovni 40 procent voličů.

Výsledky voleb 2026

V přerovském obvodu číslo 63 se hraje už jen o titul vítěze prvního kola. Těsný souboj s odstupem jen kolem jednoho procenta nebo i méně v něm předvádějí Vrána s podnikatelem, vědcem a členem ODS Navaříkem. Jejich zisk se pohybuje přes 37 procent, zbylí dva kandidáti jsou tak už mimo hru – Marek Obrtel z ČSNS má méně než 17 procent a Dan Chromec z SPD 9 procent.

Obvod číslo 66 zahrnující část Olomoucka a Šumperska, pro letošní volby nově přejmenovaný z Olomouc na Litovel, pak nabídl souboj pětice mužů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku Tereza Nislerová. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Pražská lídryně Motoristů Klára Sovová. (10. října 2026)
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Vítězem už téměř nepochybně bude obhajující senátor, bývalý starosta Nákla a člen oblíbené regionální kapely Stracené ráj Marek Ošťádal, který má zatím přes 34 procent hlasů. Před šesti lety kandidoval za STAN, nyní za své hnutí 24/7.

Soupeřem mu bude nejspíš náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a záležitosti seniorů Martin Škurek z ANO, jehož zisk se pohybuje kolem 29 procent. Jistotu ale ještě nemá, třetí v pořadí – rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda kandidující za KDU-ČSL – má totiž průběžně přes 25 procent hlasů a číslo pomalu postupně roste.

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Výsledky voleb do Senátu: V Olomouckém kraji postupuje Ošťádal, primátor i opozičník

Ve 2. kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká Marek Ošťádal (24/7; horní...

Obsazení druhého kola senátních voleb v obvodech Litovel a Přerov je už z velké části jasné po sečtení více než 60 procent volebních okrsků. Prakticky jistými postupujícími jsou obhajující senátor...

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