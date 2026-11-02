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Chci běhat mezi lidmi, ne mezi funkcemi, říká nejmladší senátor v historii Česka

Lenka Muzikantová
  5:30

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Vědec a přerovský radní Jakub Navařík (ODS) kandiduje v roce 2026 do Senátu za volební obvod číslo 63 - Přerov za koalici ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN. | foto: archiv Jakuba Navaříka

Do volební kampaně vstupoval coby „kluk odvedle“ a s příslibem senátora, který je neustále mezi lidmi. Čtyřicetiletý vědec a politik z Čekyně u Přerova Jakub Navařík nakonec se skoro 57 procenty hlasů ve druhém kole senátních voleb porazil svého protikandidáta a kolegu z přerovské radnice - primátora Petra Vránu (ANO), a stal se nejmladším českým senátorem v historii.

„Mojí hlavní prioritou je vzdělávání a školství a tomu bych se rád v Senátu věnoval. Senátorem chci být na plný úvazek, bez kumulací funkcí,“ uvedl čtyřicetiletý Jakub Navařík v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dlouholetý přerovský radní a zastupitel za ODS se tak již neúčastnil ani povolebních vyjednávání o koalici ve městě a také jeho úvazek na olomoucké Univerzitě Palackého bude nyní minimální.

Nedávno jsem byla v Přerově na magistrátu na podpisu koaliční smlouvy. Víte, kdo obsadil vaše místo v radě, nebo už to ani nesledujete?
Samozřejmě, že to sleduji a z přerovské politiky ani života nikam nemizím. Neúčastnil jsem se sice osobně povolebního vyjednávání, ale jsem členem místní i oblastní rady ODS, takže jsem byl součástí procesu a sledovat to budu pochopitelně i nadále. Školství je pro mne prioritou i v nové roli, a proto budu určitě chtít udržet blízký kontakt s každodenní realitou.

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Jste striktně proti kumulaci funkcí. Proč?
Samozřejmě že by post radního a senátora šlo dělat souběžně, kdo z nás nezažil, že by měl více povinností najednou – ale je to otázka kvality. Dříve nebo později vždycky dojdeme do situace časových kolizí, protože den má jenom 24 hodin. Pak jednu z rolí musíme vždy upozadit. Jednoduše řečeno: když budu v Senátu, chybím v Přerově jako radní, a naopak. Já jsem se rozhodl tomu dát opravdu maximum, bez kompromisů. V přerovském zastupitelstvu zůstanu jako běžný řadový zastupitel bez funkce, což časově představuje jedno odpoledne pětkrát za rok, a udržím si tím propojení s každodenní realitou fungování samosprávy.

A naplno budete senátorem… Jak probíhala oslava vašeho vítězství?
Výsledky jsem sledoval doma s rodinou, přáteli a sousedy. Měli jsme z toho velkou radost, dali jsme do toho kus života a věřili jsme, že to lidé ocení a dají mi svou důvěru. Žádné velkolepé oslavy se ale nekonaly, protože to beru hlavně jako velkou zodpovědnost a závazek, ne jako trofej. Do určité míry to bylo i velké překvapení. Věřili jsme, že to můžeme dokázat – ale upřímně si myslím, že tomu ze začátku kampaní věřil jen málokdo.

Manželce volební štáb u vás doma nevadil?
Než jsem se ucházel o podporu voličů, musel jsem získat tu nejdůležitější – doma. Bez toho by to vůbec nešlo a nefungovalo by to. Manželka byla součástí týmu, takže volební štáb doma už byl logickým vyústěním.

Co myslíte, že přimělo lidi, aby vám dali hlas?
Myslím, že to bylo několik faktorů. Kampaň jsme se snažili zaměřit opravdu pozitivně a osobně. Žádné hádky, nálepkování ani anti-cokoliv. Snažili jsme se oslovit lidi pomocí pozitivní energie a vize společného cíle, společné budoucnosti. Chtěli jsme ukázat, co jsem za člověka, aby mne lidé mohli poznat, udělat si představu o mých názorech a hodnotách, které jsou pro mne důležité. Taky jsem si dal práci s tím, abych představil i svou vizi a konkrétní priority, kterým se chci věnovat. Aby se podle toho mohli lidé rozhodnout, jestli jsem člověk, co stojí za důvěru, nebo ne. Už od začátku léta jsem se věnoval kontaktní kampani, navštívil jsem téměř všechna místa v našem regionu a všude mluvil s místními lidmi. Možná i to se nakonec promítlo do zvýšené volební účasti, která byla nad průměr ČR a vyšší než v uplynulých letech v našem obvodu.

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V čem konkrétně chcete být regionu v Senátu prospěšný? Máte nějaké priority?
Já bych rozlišoval dvě role senátora. Tou první je zákonodárná a kontrolní, což je to, co se primárně odehrává v Senátu, a jsou to spíše celostátní témata, ale mnohdy právě s dosahem do regionů. Zde bych se prioritně chtěl věnovat oblastem vzdělání, rodiny a dostupnosti služeb. Druhou rolí je Senátor jako spojovací článek, který umí spojovat lidi, kteří mají problém, s lidmi, kteří umí problém řešit. A je velmi důležité, aby měl na tyto lidi senátor čas – aby běhal mezi lidmi, ne mezi funkcemi.

V čem je přerovský region silný a v čem vnímáte jeho slabiny?
Region je silný jednoznačně ve svých lidech, ale neumí jim nabídnout kvalitní vzdělání a uplatnění. Nemáme zde žádnou silnou univerzitu a chybí nabídka uplatnění v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Velká města v okolí tak „vysávají“ naše obyvatele, nejdříve do škol, a poté i za uplatněním. Univerzitu sem asi hned tak nedostaneme, ale s dokončením dálničního propojení se zvýšila atraktivita i dostupnost, a tak už se investoři a podniky objevují. To je potřeba stimulovat a podporovat.

Co region nejvíce sužuje?
Určitě je to (ne)dostupnost služeb na venkově, sucho, které ohrožuje zemědělství, nebo naopak protipovodňová ochrana. Velkým tématem jsou také akcelerační zóny.

Jak chcete řešit například sucho a ochranu před povodněmi?
Důležitým tématem našeho regionu v této oblasti je například vodní dílo Skalička. Aktuálně je prosazována varianta bočního suchého polderu, která má být pojistkou proti povodni. Ale dle mého názoru by otázka měla být položena jinak. Chceme Skaličku pouze jako pojistku proti povodni, nebo jako vodní dílo, které současně pomáhá i při suchu? V analýzách vyšla jako nejlepší varianta víceúčelová „mokrá“ nádrž, která měla sloužit jednak jako ochrana proti povodni, ale současně jako zásobník vody, který bude možné použít v případě sucha. Z mých rozhovorů s místními obyvateli i představiteli obcí bylo zřejmé, že by preferovali právě tuto mokrou variantu, která přináší větší možnosti užitku pro region, ale také příležitosti pro rekreaci turistiku. Mám za to, že právě tímto způsobem bychom měli uvažovat. Tedy vymyslet jedno řešení, které reaguje jak na riziko povodní, tak i sucha.

Jste nejmladším mužem zvoleným do Senátu. Vnímáte to jako výhodu, nebo naopak nevýhodu?
Vnímám to spíš jako zajímavost. To, že jsem mladší, než je v Senátu obvyklé, může být výhoda v tom, že dobře znám každodenní život mladých rodin. Běžné starosti i radosti. A mohu přinášet i tento pohled a zkušenosti – ne nějaké minulé, ale aktuální, právě tady a teď.

jakubnavarik

Žadné zahálení a do práce! :)

20. října 2026 v 16:04, příspěvek archivován: 30. října 2026 v 8:21
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V roce 2018 jste zvítězil v soutěži Podnikavá hlava s nápadem recyklovat plasty pro použití v 3D tisku. Na čem nyní aktuálně pracujete?
Co se týče 3D tisku z plastů, byla to hlavně vlastní zkušenost, když jsem viděl, kolik odpadu při tisku může vznikat a zbytečně se vyhodí, přestože by se dal znovu použít. Podařilo se tehdy vyrobit i prototyp na recyklaci, ale nakonec jsem dal přednost jinému projektu a založil jsem s kolegou z univerzity spin-off Iron Analytics, který dnes prodává laboratorní přístroje do celého světa. Aktuálně také dokončuji technologii pro výrobu radioaktivních zdrojů, tento projekt však budou přebírat kolegyně a kolegové, abych se mohl naplno věnovat Senátu.

Projekt výroby radioaktivních zdrojů, to zní zajímavě. Co to obnáší?
Jedná se o výrobu tzv. uzavřených radionuklidových zdrojů, což jsou velmi bezpečné radioaktivní „součástky“ pro zmiňované laboratorní přístroje, které vyrábíme ve společnosti Iron Analytics. Tyto zdroje je potřeba v přístroji měnit za nové každé cca 3 až 4 roky, dosud se všechny vyrábí výhradně v Rusku. Kvůli ruské válce se staly nedostupnými a vznikla celosvětová krize, protože přístroje bez nich nemohou fungovat. Rozhodli jsme se tak na tuto situaci reagovat a během asi dvou let jsem díky spolupráci s vědeckými kolegy z různých částí světa vyvinul a sestavil kompletní technologii pro vlastní výrobu. Teď procházíme procesem schvalování a povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a předpokládáme, že bychom naše zdroje mohli uvést na trh během několika měsíců. Zrušíme závislost na ruské produkci a naše česká firma bude zásobovat celý svět. Věda, fyzika, radiace a jejich popularizace jsou pro mě celoživotní vášní a určitě se jim budu věnovat i nadále, ale samozřejmě pouze mimo výkon funkce senátora. Každodenní připomínka je pro mne radioaktivní přívěsek, který nosím.

Profil: Jakub Navařík

Jakub Navařík (ODS), nejmladší senátor historie.

  • český fyzik, manažer, učitel a politik, nyní také senátor
  • narodil se v roce 1986 v Přerově.
  • získal na Univerzitě Palackého titul doktor v oboru aplikované fyziky
  • působil v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů a krátce i na Akademii věd ČR, od roku 2023 působí Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN).
  • Ve své odborné práci se věnuje experimentální fyzice a vývoji specializovaných Mössbauerových spektrometrů.
  • Působil rovněž jako radní statutárního města Přerova pro školství a sport.
  • Do horní komory kandidoval jako společný kandidát koalice demokratických stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové.
  • Žije v přerovské části Přerov VII-Čekyně. Je členem Sokola. Má dvě děti.

Co se týče školství, chcete se zasadit o to, aby povinná školní docházka byla osmiletá a zahrnovala dvouletou nástavbu odbornosti…
Není to můj nápad, ale tato myšlenka je návrh naší paní poslankyně Renáty Zajíčkové, stínové ministryně školství. Z praxe vyplývá, že devátá třída je často považována za jakousi „čekárnu na střední“, a druhá věc je, že po dokončení povinného vzdělání je jeho absolvent velmi těžko uplatnitelný na trhu práce a může dělat v podstatě pouze zcela nekvalifikovanou práci, která patří k těm finančně nejméně oceňovaným. Pokud bude součástí povinného vzdělání alespoň nějaká základní odborná kvalifikace, budou mít absolventi výrazně lepší pozici na trhu práce.

Řekl jste, že chcete být lidem na blízku. Jak to vypadá s Vašimi kancelářemi v Přerově, Lipníku, Hranicích...?
Zatím je to v jednání, ale rád bych pokračoval na stejném místě, jako bývalá paní senátorka Seitlová, tedy na náměstí TGM v Přerově. Po jejím vzoru ale počítám i s kontaktními místy v regionu, aby lidé za mnou mohli přijít a nemuseli nikam daleko jezdit. Chci být senátorem, který přichází k lidem, ne naopak.

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