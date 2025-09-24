Na Západ nepatříme. Ale ani na Východ, říká krajský lídr a místopředseda SPD Fiala

Byl jste čtyři roky opozičním poslancem, co byste označil za největší úspěch ve funkci?
V opozici je to vždy složitější, protože má spíše kontrolní roli, vládnoucí koalice jí nedovolí nic prosadit. Takže naše role spočívala v tom, že jsme brzdili některé věci, které se nám zdály špatné. Například migrační pakt, jenž považujeme za zlo pro Českou republiku, nebo vládní důchodovou reformu, kterou nepovažujeme za reformu, neboť ořezala peníze důchodcům jenom proto, aby státní důchodový účet nebyl v takovém deficitu, který způsobovala hlavně inflace. Myslíme si, že se to dalo řešit daleko důstojněji a pro ty důchodce lépe. Pak samozřejmě unijní nesmysly jako Green Deal, kvůli němuž nás čeká od roku 2027 placení nových emisních povolenek. Média to tají, ale kdyby to lidé věděli, že každá rodina zaplatí ročně zhruba o 83 tisíc korun víc, což není můj odhad ale ekonoma Lukáše Kovandy…
Nedávno vyšel v MF DNES jeho půlstránkový text, v němž to rozebíral, také s ním byl byl velký rozhovor na iDNES.cz, psala o tom i jiná velká média. Takže si opravdu nemyslím, že se to tají.
Bude to znamenat dražší naftu, benzin, vytápění, vyšší náklady na život. Já si myslím, že skutečným důvodem je, že Evropská unie už nemá peníze. Je předlužená, má problémy a někde ty peníze musí získat. Oni tomu říkají poplatek, ale za co, že bydlíme a jezdíme? Je to vlastně daň Evropské unii za to, že žijeme, neboť nemá prachy.
Podařilo se vám dosáhnout něčeho, z čeho by profitoval specificky Olomoucký kraj nebo jeho obyvatelé?
Vzpomněl bych loňské povodně. Osobně jsem tlačil na ministra financí Stanjuru, abychom od státu vymáčkli peníze na co nejrychlejší odstranění škod a obnovu. Samozřejmě bychom v kraji potřebovali mnohem víc, než kolik bylo posláno, ale šlo i o rychlost, protože na Jesenicku přichází zima brzo. A i díky našemu politickému tlaku vláda nemohla být liknavá. Proto jsem se po loňských krajských volbách neucházel o post ve vedení kraje, nechtěl jsem kumulovat funkce, protože svoje místo vidím ve Sněmovně, kde mohu obecně bojovat za náš region aby dostal, co má. Byť se mi to v případě těch povodní úplně nepovedlo, protože ministr Stanjura původně sliboval oběma postiženým krajům daleko více peněz, 40 miliard, a nakonec dostaly jen 4 miliardy.
Ve volebním letáku SPD ovšem přímo vy osobně viníte vládní koalici, že nesplnila sliby a nakonec neposlala krajům na likvidaci škod ani korunu a nechala vše na nich.
Tím je míněna druhá část pomoci. Přišly ty čtyři miliardy, dokonce poměrně rychle, což bylo dobré. Ale ti postižení lidé očekávali ještě další peníze přes pomocné projekty a programy. Já v rámci kampaně jezdím i po Jesenicku včetně těch nejvíc postižených míst a tam mi lidé a starostové říkali, že na ty další slíbené peníze pořád čekají. A to je míněno tím, že teď už nic dalšího nepřijde.
Na co byste se chtěl v případě znovuzvolení konkrétně zaměřit?
Byl jsem v hospodářském výboru, to je oblast, která mě dlouhodobě zajímá. Průmysl, energie, hlavně jejich cena, bydlení a další věci, které s tím souvisí. Tomu bych se chtěl věnovat nadále, neboť třeba ceny energií a s tím související deindustrializace jsou do budoucna vážný problém nejen Česka, ale celé Evropy.
S kým dopředu vylučujete povolební spolupráci?
Se všemi nynějšími koaličními stranami, neboť jejich politika je v naprostém rozporu s naším programem. Což znamená, že jediný možný koaliční partner je ANO.
Do sněmovny se mohou dostat ještě Motoristé, Stačilo! a Piráti...
Motoristé jsou nám programově blízcí a do koalice bychom s nimi šli. Se Stačilo! bychom nechtěli do koalice, ale kdyby nás s ANO podporovali a znamenalo by to konec vlády Petra Fialy, tak v tomto modelu dvou koaličních stran s podporou třetí bychom byli pro. Protože to je náš základní cíl ve volbách – vyměnit nynější vládu. U Pirátů si nemyslím, že by byli ochotní podpořit vládu ANO a SPD proti Petru Fialovi, a je to těžko představitelné také proto, že mezi našimi programy jsou asi největší rozpory ze všech.
Jste společná kandidátka SPD, Svobodných, Trikolory a PRO, ovšem tady v kraji kandidují pouze členové SPD. Proč?
Protože to není koaliční kandidátka. My jsme zaprvé nechtěli, aby propadly hlasy spousty lidí, jako se to stalo při minulých volbách a díky tomu Petr Fiala mohl složit nynější vládu. A tu chceme vyměnit, protože dělá chyby a kroky, které nebudou znamenat prosperitu a lepší život pro lidi. Zadruhé jsme z těch ostatních stran chtěli po dohodě s nimi vybrat schopné lidi. Máme teď díky tomu spojení nové kvalitní krajské lídry, známou ekonomku Markétu Šichtařovou v Praze, bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka v Brně… A poměrově to vychází spravedlivě, protože SPD dostává ve volbách přibližně deset procent hlasů a oni jedno procento nebo i méně. Z celkových zhruba třech stovek kandidátů tak ve všech krajích máme šest z jiných stran. Navíc SPD sama financuje celou kampaň.
Dobře, ale pokud bych byl příznivcem jedné z těch ostatních stran, tak tady v kraji vlastně nebudu volit ji, ale SPD. Na té kandidátce není ani jeden zástupce mé strany, že bych ho třeba mohl kroužkovat. Nehrozí, že se tím připravíte o voličský přínos té společné kandidátky?
Myslím, že ne, protože je to naše dohoda s těmi stranami a ty to takhle akceptují. Navíc i voliči těch ostatních stran chtějí co nejlepší volební výsledek SPD, protože nám to dá lepší výchozí pozici například při vyjednávání s Andrejem Babišem. Je i v zájmu například voličů Svobodných z našeho kraje, aby měla SPD dobrý výsledek, protože pak třeba jejich Markéta Šichtařová může být ministryní a tudíž z toho Svobodní budou profitovat. Naopak pokud nebudeme mít dostatečnou vyjednávací sílu, tak Andrej Babiš bude moci vládnout sám. A to já bych nechtěl. Budu radši, aby on vládl, dělal manažerská rozhodnutí a my to trochu korigovali. Zvlášť co se týče třeba migračního paktu, nových emisních povolenek nebo Evropské unie. My bychom u té vlády chtěli být.
Pokud usednete ve vládě, platí, že byste usilovali o vyhlášení referenda o setrvání v EU a NATO?
Ano, je to jeden ze základních pilířů našeho programu. Jsme přesvědčeni, že EU nám dnes už v podstatě škodí. Není to ta unie, do níž Česko vstupovalo v roce 2004. A členství nás bude stát strašné peníze, protože EU financuje ideologii bez ekonomického efektu a podle mě dlouhodobě není udržitelná. Dokonce si myslím, že skončí kvůli svým ekonomickým problémům dřív, než bychom referendum o setrvání legislativně připravili a vyhlásili. Navíc tu pro něj chybí podpora, protože Andrej Babiš ho nechce.
Radim Fiala
Máte nějakou zahraničněpolitickou vizi fungování mimo EU?
Dokážu si představit, že bychom se dohodli s Maďarskem, Slovenskem a po příštích volbách i Polskem, pokud tam vyhraje strana Právo a spravedlnost, a jako Visegrádská čtyřka postupovali společně. Tu spolupráci V4 podle mě musíme obnovit. A dokážu si představit třeba i vznik V6, V8 či V10 – s Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem a dalšími státy, které by se přidaly. SPOLU a Petr Fiala říkají, že patříme na Západ, ovšem já jsem přesvědčen, že nepatříme. A historie to několikrát ukázala. Ale ani na Východ. Věřím, že jsme schopni tady vytvořit silný blok suverénních států, jež budou spolupracovat a mít volný pohyb zboží, kapitálu a osob.
Zní to, že chcete EU jen nahradit nějakou novou unií.
Ano, chci. Ale budou to suverénní státy spolupracující na principu co ony samy chtějí. Nikdo nám nebude diktovat, jakou máme mít ekonomickou koncepci, daně či kdo tu bude žít, jako to dnes dělá EU.
Co hlasování o odchodu z NATO?
To nemáme v programu, ale kdyby bylo, tak já jsem pro. Donald Trump na jednom summitu řekl, že jestli si Evropa myslí, že ji bude bránit, že pro ni něco bude dělat, tak se plete. Měla by se o sebe starat sama. Pro USA je to možná byznysová příležitost, protože většinu používaných stíhaček, obrněnců nebo raket vyrábí zbrojovky ze Spojených států. Ale já si myslím, že my musíme do budoucna – čímž nemyslím zítra, ale za 10, 20, 30 let – spoléhat hlavně na ty partnery, s nimiž tady žijeme. To znamená, jak už jsem řekl, na tu V4 až V10. A s těmi vytvořit nějaký obranný pakt, neboť oni odsud na rozdíl od USA neutečou a v případě nějakého konfliktu, který se stane tady, budou jeho součástí s námi. Též nesouhlasím s tím, co NATO dělalo v minulosti. Že se z obranného paktu změnilo na útočný, co dělalo v Srbsku či jiných zemích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
Takže neplánujete jít cestou neutrality?
Podsouvá se nám, že se chceme bránit sami a budeme na to potřebovat daleko víc peněz, to však není pravda. My hledáme kolektivní obranu. Ale nejjistější je ta se zeměmi, s nimiž sousedíme.
Kritizujete zvyšování výdajů na zbrojení vládou, ale přece když vytvoříte vojenskou alianci o méně členech, než má NATO, navíc z menších států s menšími armádami, tak přece budete muset výdaje na zbrojení navýšit, aby ta aliance byla obranyschopná.
Jsem přesvědčen, že nebude nutné zbrojní výdaje navyšovat, že by stačila stávající dvě procenta HDP. Dohodli bychom se s ostatními na koncepci a to, co bychom potřebovali zajistit, bychom řádně vysoutěžili. Třeba Rakousko je neutrální země, dává nyní jedno procento a uvažují o zvýšení na třeba 1,4 procenta. Takže to prostě jde. To, jakým způsobem se teď peníze na zbrojení „vyhazují do vzduchu“, považuji spíše za pomoc dolaru než České republice.
Ve volebním letáku slibujete zastropování cen elektřiny na maximálně 1 500 korun za megawatthodinu. To je v závislosti na tarifu a dodavateli asi tak polovina až čtvrtina současných cen. Jak chcete dosáhnout tak masivního snížení cen?
Zastropujeme je u výrobců na výrobní náklady plus nějakých deset, maximálně dvacet procent zisku.
Stát ale žádné výrobce elektřiny nevlastní. Takže abyste něco takového mohli udělat, museli byste například zestátnit ČEZ.
Ano, to chceme udělat.
Máte vyčísleno, kolik by to stálo?
Přibližně 200 miliard korun.
Když zestátníte ČEZ a zastropujete ceny, kdo pak zaplatí třeba extrémně drahou stavbu nových bloků jaderných elektráren, která se teď intenzivně řeší. Odběratelé za takovou cenu elektřiny těžko, takže stát?
Ano, to má zaplatit stát, i kdyby si na to měl půjčit. Je to investice do budoucích generací, jež tady bude další desítky let. A Česká republika se bez toho neobejde, to obnovitelnými zdroji nelze nahradit.
Slibujete rovněž omezení „neférového chování a kartelových dohod nadnárodní řetězců“, patrně ve vztahu k cenám potravin. Jak na to chcete jít?
Já jsem v minulosti dlouho podnikal a neměl jsem marže ani 30 procent. A ty řetězce mají třeba 400 procent. Tudíž budeme chtít uzákonit maximální marže u potravin, protože oni nás prostě okrádají a pak zisky vyvádí na Kypr, aby to nemuseli danit. Takže také budeme chtít, aby zisky danili tady. A jestli ne, tak ať jdou pryč, on přijde někdo jiný. Také bych posílil pravomoce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a České obchodní inspekce, tím bych možná začal. Aby řetězec s obratem sto miliard nedostával směšné pokuty ve výši pár milionů.
Řešením tedy má být hlavně zastropování marží...
Na to by došlo, až kdyby nic jiného nefungovalo. Myslím, že to už zkoušeli udělat Maďaři a dvakrát to nedopadlo, také Francouzi, ti dali tuším 25 procent jako maximum a ty řetězce to nerespektovaly. Už ani nevím, jak to dopadlo. Každopádně na tohle bych tudíž úplně nesázel.
Tak na co tedy?
Na posílení pravomocí ÚOHS a ČOI.
Ti ale přece mohou konat jen na základě nějaké legislativy, třeba právě stanovení maximálních marží a jejich případného porušení. Takže pořád moc nevidím ten způsob řešení.
Nevím, jestli by to byly maximální marže, každopádně my způsob řešení najdeme. Možnosti jsou. Prostě pokud někdo předražuje potraviny o 400 procent, tak to není náhoda, ale zlodějina, a za tu musí dostat pokutu, která bude téměř likvidační.
V programu také slibujete zavést zákon „třikrát a dost pro recidivisty“. V čem bude spočívat?
Týká se lidí, kteří jsou na sociálních dávkách, dělají problémy, kradou a podobně. My chceme aby za tři úmyslné trestné činy byl ten člověk na určitou dobu bez dávek.
Máte to v kapitole o bezpečnosti, tohle ji zvýší?
Podle mě je to jediná věc, na kterou tito lidé slyší. Neříkám, že napořád, ale na nějakou dobu. Když je ten člověk zajištěný, tak páchá trestnou činnost, protože je v pohodě. Ale kdyby se měl začít starat sám o sebe, a na nějakou dobu mu vezmeme sociální dávky, plus ho samozřejmě potrestáme podle zákona, případně mu dáme tvrdší trest, když sociální dávky nepobírá, tak to považuji za správné. Ale musíme přitvrdit, neboť kriminalita se neustále zvyšuje.
A nebude člověk, jemuž seberete dávky, naopak o to pravděpodobněji krást?
Tak potom půjde do vězení.
Na kandidátce máte ze 23 lidí jen 4 ženy, tedy méně než pětinu. To je ve vašem hnutí tak málo žen, nebo čím to je?
To nevím, ale my to neřešíme, protože pro nás je gender sprosté slovo.
Kvůli nízkému zastoupení ale opakovaně zaznívá námitka, že ženy tvoří polovinu populace, ovšem sněmovna je pánský klub.
Ano, je to tak. Můj názor na to je, že v mnoha případech jsou ženy pečlivější, dokonce i pracovitější a podobně. A kdyby jsme je tam měli a ty ženy chtěly dělat kariéru v politice, tak já budu jen rád. My se však neřídíme tím, jestli ženy tvoří 17, 50 nebo 90 procent kandidátky. Pokud budou chtít, mají v SPD rovnoprávné postavení s muži. Je to pouze o tom chtít a snažit se prosadit. Máme třeba členky, které mají malé děti a proto nechtějí jít do velké politiky, neboť jsou s nimi doma. Nebo mají dobrou kariéru a nechtějí ji opustit.