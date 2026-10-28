Milada Sokolová přitom přiznala, že od dosavadního koaličního partnera dostala nabídku na primátorské křeslo. Obě uskupení nyní připravují memorandum, které má otevřít cestu k nové radniční koalici.
Po několika týdnech povolebních jednání se v Prostějově začíná rýsovat nové vedení radnice. Prostějovští demokraté oznámili, že nebudou pokračovat ve vyjednávání s hnutím ANO. Místo toho chtějí uzavřít koaliční dohodu s vítězným uskupením Na rovinu!, tvořeným STAN, TOP 09 a Zelenými.
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„Veřejně deklarujeme, že již nebudeme nadále jednat s hnutím ANO a jednání budou probíhat pouze s volební stranou Na rovinu,“ oznámili Prostějovští demokraté.
Obě uskupení nyní chtějí bezodkladně podepsat memorandum o přípravě koaliční smlouvy. Prostějovští demokraté zároveň uvedli, že si nekladou žádné předběžné podmínky a jsou připraveni jednat o programu i obsazení vedení města.
Zákulisí rozhodování přiblížila Milada Sokolová na svém facebookovém profilu Milada na radnici. Přiznala, že volba mezi pokračováním dosavadní koalice a spoluprací s vítězem voleb nebyla jednoduchá. Na rovinu! totiž v minulosti opakovaně kritizovalo práci vedení města, jehož byla součástí.
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„Vy, kdož sledujete dění ve městě, chápete, jak těžké je usednout k jednomu stolu a říci si: co bylo, bylo, už bude jen dobře, pojďme dál,“ uvedla Sokolová.
Dosavadní koaliční partner jí přitom podle jejích slov nabídl nejvyšší funkci na radnici. „Přesto, že jsem obdržela od dosavadního koaličního partnera nabídku na primátorské křeslo a posílení ve vedení i radě města, chci ctít výsledek voleb,“ vysvětlila.
Rozhodnutí zdůvodnila především vůlí voličů, kteří podle ní dali najevo, že si přejí změnu. Roli podle jejího vyjádření sehrála také situace v celostátní politice. „Ctím, že voliči změnu chtějí a v souvislosti s děním v celostátní politice nevidím jinou cestu, než se pokusit dojednat koalici s nejsilnější koalicí v zastupitelstvu,“ uvedla Sokolová.
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Současně připustila, že vytvoření nového vedení nebude jednoduché a obě strany budou muset přistoupit na kompromisy.
Rozhodnutí Prostějovských demokratů přivítala lídryně vítězného uskupení Na rovinu! Jana Jílková. Podle jejího vyjádření předcházela oznámení výzva, kterou její uskupení adresovalo Prostějovským demokratům 25. října.
„Prohlášení, které vydali těsně před naší dnešní schůzkou, považujeme za dobrou zprávu pro všechny občany, kteří svým hlasem vyjádřili vůli po změně,“ uvedla Jílková. Podle ní bylo spojení s Prostějovskými demokraty od začátku preferovanou variantou vítězného uskupení. Na rovinu! proto nevedlo povolební rozhovory s jinými politickými subjekty.
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„Pro nás byla koalice s Prostějovskými demokraty od začátku první volbou a s nikým dalším jsme nejednali. Jsme přesvědčeni, že jsme během jednání v minulých týdnech dospěli k zásadním shodám,“ uvedla Jílková.
V nejbližších dnech očekává podpis memoranda a zahájení prací na koaliční smlouvě. Případná dohoda by znamenala zásadní změnu na prostějovské radnici. Hnutí ANO, které v komunálních volbách získalo jedenáct mandátů a skončilo druhé za uskupením Na rovinu! se třinácti zastupiteli, by se mohlo ocitnout v opozici.
Definitivní dohoda však zatím uzavřena není. Oba potenciální partnery čeká vyjednávání o programových prioritách i rozdělení funkcí ve vedení města. Jana Jílková již dříve deklarovala, že chce funkci primátorky vykonávat na plný úvazek.