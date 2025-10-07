„Zatím bych to nekomentovala, protože musí proběhnout koaliční jednání, musí být souhlas koaličních partnerů, nejlépe celého zastupitelstva, a je teď krátce po volbách. Prosím o trpělivost, jakmile budeme vědět, jak to je, určitě vydáme prohlášení,“ slíbila Ferancová.
Výměna by se mohla odehrát například na prosincovém zastupitelstvu. Žbánek už uvedl, že chce zůstat primátorem do konce roku kvůli přípravě rozpočtu na příští rok.
Jestliže komunální volby mají přijít v říjnu příštího roku a část zbývajícího období spolkne politikům kampaň a léto, bude nová tvář radnice ve funkci reálně tak půl roku.
„Je to poměrně krátký čas, takže podle mne není třeba na šest měsíců nějak radu městu modifikovat. Kdyby tam měl přistoupit nový člen, měl by akorát prostor se rozkoukat a už by byl konec. I onen půlrok však bude intenzivní kvůli dokončení rozběhnutých akcí a přípravám na další období. Jakožto koaliční partneři si ale do personálních záležitostí nezasahujeme,“ řekl ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
Pokud by tedy šlo o přeskupení uvnitř jedenáctičlenné rady, je možností přechod na uvolněné či neuvolněné místo.
„Kdyby zůstal pan primátor členem rady, byť třeba neuvolněným, a ponechal si velkou část svých gescí, nic moc se nezmění. Kdyby mělo dojít k personální obměně, nebude to právě kvůli kompetencím tak jednoduché. Ale jsme teprve na začátku debat,“ doplnil náměstek primátora pro školství a kulturu Viktor Tichák (člen Pirátů v koalici s ProOlomouc).
„Změna by neměla olomouckou radnici rozkývat, bude také záležet, koho si vyberou, může to být zároveň součást předvolební kampaně. ANO to může chtít postavit na ženském pohledu, hraje to nyní obrovskou roli,“ připomenul politolog Pavel Šaradín aktuální velkou podporu žen mezi voliči.
Ostatně ve Sněmovně poprvé obsadí ženy více než třetinu křesel, kraj nově budou reprezentovat čtyři, což je nejvyšší číslo za poslední období.
Olomouc už podobnou situaci zažila, když byl v říjnu 2013 tehdejší primátor Martin Novotný (ODS) zvolen v poslancem. Na funkci primátora se rozhodl k následujícímu březnu rezignovat a do konce volebního období v listopadu 2014 ho ve funkci vystřídal jeho náměstek a občanský demokrat Martin Major. Nic na tom tehdy nezměnilo, že opozice (ČSSD a KSČM) hlasovala v zastupitelstvu proti.
Změna v náročnosti byla podle Majora znatelná. „Náměstci nebo členové rady mají resorty přesně vymezené, ale primátor nebo primátorka odpovídají za celé město, ať se kdekoli cokoli šustne. Když jsem byl primátorem, ráno jsem skoro nevěděl, čemu se budu věnovat odpoledne, záběr je mnohonásobně větší. Reprezentace města na nejrůznějších akcích, řízení rady, zastupitelstva,“ ohlédl se nyní Major. Ten byl poslední čtyři roky poslancem, nyní ale Sněmovnu opouští.
Tichák uvítal, že si Žbánek vybral jednu funkci, zamyslet by se ale podle něj měli i další jeho kolegové z hnutí ANO. „Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví nejen hejtman Olomouckého kraje,“ zmínil další hejtmany ANO úspěšné ve volbách.
„Je to pro mne závazek. Měl jsem nějaké plány, musím se poradit s kolegy a rodinou. Ale určitě nechci zradit ty, kteří mi důvěru dali. Všechno vyhodnotím, i když teď zvládám kumulaci bez problémů. Kdybych si ale musel z nějakých důvodů vybrat, bude to vždycky kraj,“ vzkázal Okleštěk.
Žbánek chtěl kandidovat z předních pozic, nakonec byl napsaný jako druhý, rozhodnutý vybrat si jen jednu funkci byl už před volbami.
„Rozhodnutí pana primátora beru jako správné, dlouhodobě avizoval, že je spíš odpůrcem kumulace funkcí. Určitě se na půdě Sněmovny uplatní a v Olomouci zajistíme náhradu. Jsme velice flexibilní a máme dost silný tým. Olomouc to neoslabí,“ ujistil Okleštěk.
Miroslava Ferancová má nyní na radnici na starosti oblasti dopravy, majetku a sportu. Vystudovala práva, působila například jako podniková právnička společnosti Olma nebo na prostějovském magistrátu, zkušenosti má také z personální oblasti. V ANO je od roku 2014.
