Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Ondřej Zuntych
  9:58
Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež se iDNES.cz podařilo získat, jeho dosavadní náměstkyně Miroslava Ferancová.
Primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek. | foto: Libor TeichmannMAFRA

Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky...
18 fotografií

„Zatím bych to nekomentovala, protože musí proběhnout koaliční jednání, musí být souhlas koaličních partnerů, nejlépe celého zastupitelstva, a je teď krátce po volbách. Prosím o trpělivost, jakmile budeme vědět, jak to je, určitě vydáme prohlášení,“ slíbila Ferancová.

Výměna by se mohla odehrát například na prosincovém zastupitelstvu. Žbánek už uvedl, že chce zůstat primátorem do konce roku kvůli přípravě rozpočtu na příští rok.

Jestliže komunální volby mají přijít v říjnu příštího roku a část zbývajícího období spolkne politikům kampaň a léto, bude nová tvář radnice ve funkci reálně tak půl roku.

„Je to poměrně krátký čas, takže podle mne není třeba na šest měsíců nějak radu městu modifikovat. Kdyby tam měl přistoupit nový člen, měl by akorát prostor se rozkoukat a už by byl konec. I onen půlrok však bude intenzivní kvůli dokončení rozběhnutých akcí a přípravám na další období. Jakožto koaliční partneři si ale do personálních záležitostí nezasahujeme,“ řekl ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Pokud by tedy šlo o přeskupení uvnitř jedenáctičlenné rady, je možností přechod na uvolněné či neuvolněné místo.

„Kdyby zůstal pan primátor členem rady, byť třeba neuvolněným, a ponechal si velkou část svých gescí, nic moc se nezmění. Kdyby mělo dojít k personální obměně, nebude to právě kvůli kompetencím tak jednoduché. Ale jsme teprve na začátku debat,“ doplnil náměstek primátora pro školství a kulturu Viktor Tichák (člen Pirátů v koalici s ProOlomouc).

Ženská nota je v kurzu

„Změna by neměla olomouckou radnici rozkývat, bude také záležet, koho si vyberou, může to být zároveň součást předvolební kampaně. ANO to může chtít postavit na ženském pohledu, hraje to nyní obrovskou roli,“ připomenul politolog Pavel Šaradín aktuální velkou podporu žen mezi voliči.

Ostatně ve Sněmovně poprvé obsadí ženy více než třetinu křesel, kraj nově budou reprezentovat čtyři, což je nejvyšší číslo za poslední období.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Olomouc už podobnou situaci zažila, když byl v říjnu 2013 tehdejší primátor Martin Novotný (ODS) zvolen v poslancem. Na funkci primátora se rozhodl k následujícímu březnu rezignovat a do konce volebního období v listopadu 2014 ho ve funkci vystřídal jeho náměstek a občanský demokrat Martin Major. Nic na tom tehdy nezměnilo, že opozice (ČSSD a KSČM) hlasovala v zastupitelstvu proti.

Změna v náročnosti byla podle Majora znatelná. „Náměstci nebo členové rady mají resorty přesně vymezené, ale primátor nebo primátorka odpovídají za celé město, ať se kdekoli cokoli šustne. Když jsem byl primátorem, ráno jsem skoro nevěděl, čemu se budu věnovat odpoledne, záběr je mnohonásobně větší. Reprezentace města na nejrůznějších akcích, řízení rady, zastupitelstva,“ ohlédl se nyní Major. Ten byl poslední čtyři roky poslancem, nyní ale Sněmovnu opouští.

A co hejtman?

Tichák uvítal, že si Žbánek vybral jednu funkci, zamyslet by se ale podle něj měli i další jeho kolegové z hnutí ANO. „Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví nejen hejtman Olomouckého kraje,“ zmínil další hejtmany ANO úspěšné ve volbách.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Hejtmany i primátory krajských měst chtěl mít předseda hnutí Andrej Babiš na posledních místech kandidátek. Hejtman Ladislav Okleštěk i tak skončil u ANO v kraji první.

„Je to pro mne závazek. Měl jsem nějaké plány, musím se poradit s kolegy a rodinou. Ale určitě nechci zradit ty, kteří mi důvěru dali. Všechno vyhodnotím, i když teď zvládám kumulaci bez problémů. Kdybych si ale musel z nějakých důvodů vybrat, bude to vždycky kraj,“ vzkázal Okleštěk.

Žbánek chtěl kandidovat z předních pozic, nakonec byl napsaný jako druhý, rozhodnutý vybrat si jen jednu funkci byl už před volbami.

Mandáty a zvolení poslanci

„Rozhodnutí pana primátora beru jako správné, dlouhodobě avizoval, že je spíš odpůrcem kumulace funkcí. Určitě se na půdě Sněmovny uplatní a v Olomouci zajistíme náhradu. Jsme velice flexibilní a máme dost silný tým. Olomouc to neoslabí,“ ujistil Okleštěk.

Miroslava Ferancová má nyní na radnici na starosti oblasti dopravy, majetku a sportu. Vystudovala práva, působila například jako podniková právnička společnosti Olma nebo na prostějovském magistrátu, zkušenosti má také z personální oblasti. V ANO je od roku 2014.

17. října 2022
Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

