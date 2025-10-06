Žbánek vede město druhé volební období po sobě, jakožto primátor se o Sněmovnu ucházel poprvé. I přes masivní kroužkování hejtmana Ladislava Oklešťka a záchranáře Milana Brázdila druhé místo na kandidátce udržel.
Pro Olomouc to ale znamená, že svého prvního muže ztratí. Žbánek už prohlásil, že funkce primátora krajského města je náročná a vyžaduje práci na plný úvazek, takže je rozhodnutý ji složit. V čele Olomouce chce kvůli přípravě rozpočtu na příští rok setrvat do prosince.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
„Abychom zajistili fungování města bez politických otřesů a výměn. Od Nového roku bych složil mandát primátora a předal ho někomu z kolegů,“ předeslal.
Podle něj bude třeba kvůli lednové výměně primátora upravit koaliční smlouvu. „Budeme s kolegy z koalice samozřejmě jednat o tom, jak to devět měsíců do komunálních voleb v Olomouci ještě dojet a jak budou přerozděleny úkoly,“ podotkl primátor, který získal více preferenčních hlasů než lídr Lubomír Metnar žijící v Moravskoslezském kraji.
Vrána: Volby ukázaly, že kumulace funkcí nevadí
Oproti stotisícové Olomouci se jeho stranický kolega a primátor čtyřicetitisícového Přerova Petr Vrána svého místa vzdávat nechce. Ostatně poslanecký mandát obhájil a na radnici tak může pokračovat beze změny.
„Po volbách je zřetelné, že pro lidi kumulace funkcí není takový problém, jak si někdo může myslet. Voliči dali jasně najevo, že je pro ně důležitější odvedená práce konkrétních osobností, nežli by jim vadilo, že politik pracuje pro občany jak ve městě, kde žije, tak hájí jejich zájmy v Praze,“ odkázal i na příklad hejtmana Oklešťka, jenž je a dál bude též poslancem.
Voliči SPOLU ocenili rovněž práci jesenické starostky Zdeňky Blišťanové (TOP 09), kterou někteří po loňských ničivých povodních označovali za hlas severu kraje. Vykroužkovali ji vzhůru ze čtvrtého místa.
„V kampani jsem se snažila být vidět, což z malého města u polských hranic není tak snadné jako třeba v Olomouci, brala jsem si i dovolenou. Jestli mi pomohlo, že jsem byla u loňských povodní vidět? Vždycky říkám, ať lidé hodnotí politiky podle toho, co se jim povedlo, a já myslím, že jsem po povodních obstála,“ reagovala ještě ve volebním štábu.
V čele radnice chce zůstat aspoň do komunálních voleb, jako poslankyně se plánuje zaměřit na témata zjednodušení byrokracie, dostupného bydlení či kvalitního zdravotnictví.
Za Piráty a STAN míří do Sněmovny skokanky
Skokani se objevili kromě SPD a Motoristů u všech stran. Neuspěl kvůli tomu pirátsky lídr a místopředseda celé strany Martin Šmída, místo něj bude do Sněmovní ulice jezdit dvojka kandidátky Šárka Kučerová.
Neobhájili ani poslanci STAN Hana Naiclerová a Tomáš Müller, ačkoli byli na prvních dvou místech. Důvěru od voličů dostala šestadvacetiletá předsedkyně Mladých starostů Zdena Kašparová, jež byla trojkou.
Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory
„Využít možnosti kroužkovat je dobře, na druhou stranu mi přijde, že u některých stran voliči kroužkovali bezmyšlenkovitě. Podle mne je špatně kroužkovat doktory nebo třeba jen určité pohlaví. Je otázka, zda je to racionální a jsem zvědavý, jak STAN nebo Piráti budou ve Sněmovně fungovat,“ řekl politolog z Univerzity Palackého Jakub Lysek.
Celkově ANO v kraji drtivě zvítězilo, získalo téměř dvakrát tolik hlasů než druhé SPOLU. Zároveň hnutí posílilo z pěti na šest mandátů. Jednoznačné vítězství ANO je dané podle Lyska i tím, že se vláda nevěnovala dostatečně regionům.
„Česko není jen Praha. Koalice se dost nezajímala o sociálně slabší oblasti. Voliči to cítí, a proto se třeba Jesenicko mobilizovalo a volilo Andreje Babiše,“ míní Lysek. Pro nízkopříjmové skupiny už byly podle něj SPD se Stačilo! moc radikální a zvolily proto jistotu ANO.