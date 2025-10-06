Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Autor: , ,
  13:01
Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO), jenž už avizoval odchod z radnice. Hnutí tedy musí řešit, kdo ho nahradí do konce volebního období a dále kdo se stane lídrem kandidátky v příštích komunálních volbách na podzim 2026.
Primátor Olomouce Miroslav Žbánek

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek | foto: Libor TeichmannMAFRA

Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky...
Primátor Přerova Petr Vrána (ANO)
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci, vedle něj starostka Jeseníku...
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci, vedle něj starostka Jeseníku...
5 fotografií

Žbánek vede město druhé volební období po sobě, jakožto primátor se o Sněmovnu ucházel poprvé. I přes masivní kroužkování hejtmana Ladislava Oklešťka a záchranáře Milana Brázdila druhé místo na kandidátce udržel.

Pro Olomouc to ale znamená, že svého prvního muže ztratí. Žbánek už prohlásil, že funkce primátora krajského města je náročná a vyžaduje práci na plný úvazek, takže je rozhodnutý ji složit. V čele Olomouce chce kvůli přípravě rozpočtu na příští rok setrvat do prosince.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Abychom zajistili fungování města bez politických otřesů a výměn. Od Nového roku bych složil mandát primátora a předal ho někomu z kolegů,“ předeslal.

Podle něj bude třeba kvůli lednové výměně primátora upravit koaliční smlouvu. „Budeme s kolegy z koalice samozřejmě jednat o tom, jak to devět měsíců do komunálních voleb v Olomouci ještě dojet a jak budou přerozděleny úkoly,“ podotkl primátor, který získal více preferenčních hlasů než lídr Lubomír Metnar žijící v Moravskoslezském kraji.

Vrána: Volby ukázaly, že kumulace funkcí nevadí

Oproti stotisícové Olomouci se jeho stranický kolega a primátor čtyřicetitisícového Přerova Petr Vrána svého místa vzdávat nechce. Ostatně poslanecký mandát obhájil a na radnici tak může pokračovat beze změny.

„Po volbách je zřetelné, že pro lidi kumulace funkcí není takový problém, jak si někdo může myslet. Voliči dali jasně najevo, že je pro ně důležitější odvedená práce konkrétních osobností, nežli by jim vadilo, že politik pracuje pro občany jak ve městě, kde žije, tak hájí jejich zájmy v Praze,“ odkázal i na příklad hejtmana Oklešťka, jenž je a dál bude též poslancem.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
398 fotografií

Voliči SPOLU ocenili rovněž práci jesenické starostky Zdeňky Blišťanové (TOP 09), kterou někteří po loňských ničivých povodních označovali za hlas severu kraje. Vykroužkovali ji vzhůru ze čtvrtého místa.

„V kampani jsem se snažila být vidět, což z malého města u polských hranic není tak snadné jako třeba v Olomouci, brala jsem si i dovolenou. Jestli mi pomohlo, že jsem byla u loňských povodní vidět? Vždycky říkám, ať lidé hodnotí politiky podle toho, co se jim povedlo, a já myslím, že jsem po povodních obstála,“ reagovala ještě ve volebním štábu.

V čele radnice chce zůstat aspoň do komunálních voleb, jako poslankyně se plánuje zaměřit na témata zjednodušení byrokracie, dostupného bydlení či kvalitního zdravotnictví.

Za Piráty a STAN míří do Sněmovny skokanky

Skokani se objevili kromě SPD a Motoristů u všech stran. Neuspěl kvůli tomu pirátsky lídr a místopředseda celé strany Martin Šmída, místo něj bude do Sněmovní ulice jezdit dvojka kandidátky Šárka Kučerová.

Neobhájili ani poslanci STAN Hana Naiclerová a Tomáš Müller, ačkoli byli na prvních dvou místech. Důvěru od voličů dostala šestadvacetiletá předsedkyně Mladých starostů Zdena Kašparová, jež byla trojkou.

Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

„Využít možnosti kroužkovat je dobře, na druhou stranu mi přijde, že u některých stran voliči kroužkovali bezmyšlenkovitě. Podle mne je špatně kroužkovat doktory nebo třeba jen určité pohlaví. Je otázka, zda je to racionální a jsem zvědavý, jak STAN nebo Piráti budou ve Sněmovně fungovat,“ řekl politolog z Univerzity Palackého Jakub Lysek.

Celkově ANO v kraji drtivě zvítězilo, získalo téměř dvakrát tolik hlasů než druhé SPOLU. Zároveň hnutí posílilo z pěti na šest mandátů. Jednoznačné vítězství ANO je dané podle Lyska i tím, že se vláda nevěnovala dostatečně regionům.

„Česko není jen Praha. Koalice se dost nezajímala o sociálně slabší oblasti. Voliči to cítí, a proto se třeba Jesenicko mobilizovalo a volilo Andreje Babiše,“ míní Lysek. Pro nízkopříjmové skupiny už byly podle něj SPD se Stačilo! moc radikální a zvolily proto jistotu ANO.

Mandáty a zvolení poslanci

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly...

5. října 2025  16:34

Boj až do konce. Haná byla svědkem zuřivých tankových bitev i v poslední dny války

Premium

Na konci dubna 1945 už bylo jasné, že Německo válku prohrálo. Rudá armáda osvobozovala Brno a stála před branami Vyškova, wehrmacht byl na Hané v zoufalé situaci. Jeho velení se ovšem stále...

5. října 2025

Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády, říká Marian Jurečka

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odchází do opozice. „Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, ale lidé vědí, že se snažím problémy řešit,“ našel lídr krajské kandidátky...

5. října 2025  14:48

Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více...

5. října 2025  13:07,  aktualizováno  14:05

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Dvě těsná referenda podporující zvažované projekty větrných elektráren a výstavby sociálních bytů, k tomu další plebiscity se zápornými stanovisky většiny zúčastněných voličů týkající se rovněž...

5. října 2025  12:13

Advantage Consulting, s.r.o.
MANAŽER DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ (od 80.000 Kč + odměny)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Praha, Olomoucký kraj
nabízený plat: 78 000 - 83 000 Kč

Dalších 32 356 volných pozic

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  20:32

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. ANO uspělo před SPOLU

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. Vítězem se v hanácké metropoli stalo hnutí ANO se ziskem přes 30 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila přibližně čtvrtinu voličů. Celkové...

4. října 2025  20:25

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.