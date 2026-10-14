Volební zisk 37,99 procenta pro hnutí ANO je nejlepší výsledek, jakého kdy v Přerově vítězné uskupení v komunálních volbách dosáhlo. Máte radost?
Samozřejmě, že mám. Takový výsledek je především obrovským poděkováním od občanů za práci, kterou jsme v posledních letech odvedli. Zároveň je to ale velký závazek. Získat téměř 38 procent hlasů a 16 křesel v zastupitelstvu z 35 je velmi silný mandát, který nás zavazuje pokračovat v rozvoji města stejným tempem jako dosud.
Co voliče přesvědčilo, aby vám přiřkli ještě o dva mandáty více než v předešlých volbách?
Jsem přesvědčen, že rozhodly výsledky. Nešli jsme do voleb se sliby, ale s konkrétními dokončenými a rozpracovanými projekty. Lidé vidí nový magistrát na náměstí T. G. Masaryka, novou obřadní síň, dokončenou dálnici D1, nová parkovací místa, rozvoj sdílených kol, cyklostezek a cyklopropojení, investice do škol, sportovišť i veřejných prostranství. Vidí, že se město posouvá dopředu a že zároveň zůstává finančně stabilní. Myslím, že lidé ocenili, že neslibujeme to, co není reálné, ale že dokážeme věci připravit a dotáhnout.
Jak se město zasadilo o dostavbu dálnice D1? Není to spíš zásluha státu, respektive Ředitelství silnic a dálnic?
Město mělo při přípravě D1 mnohem větší roli, než se může na první pohled zdát. Zřídili jsme kancelář pro výkup pozemků, intenzivně jsme řešili dlouhodobě zablokovanou situaci v Dluhonicích a iniciovali jsme opakovaná jednání s premiérem a ministrem dopravy. Společně s premiérem Andrejem Babišem a místním výborem vznikla kompenzační opatření, která pomohla situaci výrazně odblokovat. Město je následně ve spolupráci s krajem realizovalo v hodnotě 135 milionů korun. K tomu jsme ze svého hradili protihlukové opatření a během stavby koordinovali uzavírky. Jsem přesvědčen, že bez těchto kroků by dálnice dodnes nebyla.
Jak pokračují povolební vyjednávání o koalici?
Máme silný mandát od voličů a chceme jej využít odpovědně. Budeme jednat se všemi, kteří mají zájem pracovat věcně a konstruktivně pro město. Důležitější než personální otázky jsou pro nás programové priority a schopnost společně realizovat konkrétní projekty.
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Hnutí ANO napříč regionem i republikou spíše ztrácelo, jak to že je tomu v Přerově přesně naopak a mandátů vám přibylo?
Nechci komentovat situaci v jiných městech. V Přerově jsme se soustředili na každodenní práci a řešení konkrétních problémů. Nemluvili jen o tom, co jednou uděláme, ale ukazovali jsme i to, co se podařilo. Přerov se mění. Investuje se do dopravy, bydlení, školství, sportu i veřejného prostoru. Lidé to vidí každý den kolem sebe a podle mě právě to rozhodlo.
Co je podle vás největší úspěch předešlého volebního období?
Za historický milník považuji dokončení dálnice D1 kolem Přerova. Město se konečně zbavilo tranzitní dopravy, která jej desítky let zatěžovala. Velmi významné bylo otevření nového magistrátu na náměstí T. G. Masaryka a nové obřadní síně. Podařilo se rozhýbat využití bývalého Strojaře, investovali jsme do sportovní infrastruktury, škol a školek, rozšiřovali parkovací kapacity, rozvíjeli cyklodopravu a modernizovali městskou hromadnou dopravu. Důležité je, že jsme současně připravili desítky dalších projektů, které budou pokračovat v následujících letech.
Jaké například?
Chceme pokračovat v tom, co jsme začali. Přerov má připravené projekty za miliardy korun a naším úkolem je převést je z projektových dokumentací do reality. Budeme pokračovat v investicích do dopravy, bydlení, školství, sportu i veřejného prostoru. Chceme dále rozvíjet centrum města, podporovat místní části, vytvářet nové možnosti parkování a připravovat kvalitní podmínky pro rodiny i seniory. Naším cílem je, aby Přerov byl moderním a sebevědomým městem, ve kterém chtějí lidé žít.
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Přerov má ale i své bolístky, jako vyloučenou lokalitu přednádraží, hodně diskutovaná je přestavba Strojaře na byty či proměna Pasáže. Jak s nimi naložíte?
Jsou to témata, jež nelze dál odkládat. U přednádraží budeme pokračovat v důsledném postupu vůči problémovým jevům. Potřebujeme kombinovat bezpečnostní opatření, sociální práci i tlak na vlastníky zanedbaných objektů. Strojař je naopak obrovská šance. Chceme zde vytvořit novou moderní městskou čtvrť s bydlením, službami a veřejným prostorem. Jde o jednu z nejvýznamnějších rozvojových lokalit v celém regionu.
A Pasáž?
Ta má potenciál vrátit život do centra města. Budeme hledat řešení ve spolupráci s vlastníky i investory tak, aby se znovu stala přirozenou součástí městského života.
Přerov byl vždy považovaný za „dopravní špunt“. Změnilo se to nyní po dostavbě dálnice D1?
Jsem přesvědčen, že lidé velmi dobře vnímají, jak zásadní změnu dokončení D1 přineslo. Přerov byl dlouhá léta symbolem kolon a tranzitní dopravy. Dnes je situace úplně jiná. Zlepšila se plynulost dopravy, bezpečnost i kvalita života obyvatel. Byl to společný úspěch mnoha lidí a institucí, ale jsem rád, že vedení města bylo u finální fáze projektu a že se podařilo prosadit a realizovat také kompenzační opatření pro Dluhonice a další dotčené lokality.
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19. prosince 2025
Co se dá ještě v oblasti dopravy zlepšit?
Doprava bude jednou z hlavních priorit i v příštích letech. Čeká nás výstavba okružních křižovatek v Bayerově a Hranické ulici, příprava křižovatky v ulici Bratří Hovůrkových, další rozvoj cyklostezek směrem na Lýsky a Šířavu, budování nových parkovacích míst i modernizace městské hromadné dopravy. Pokračovat chceme také v zavádění inteligentních zastávek, digitalizaci parkování a přípravě dalších parkovacích kapacit. Staví se parkovací dům v ulici Milady Horákové a připravují se další projekty včetně lokality Blahoslavova-Bratrská. Velkým tématem zůstane také zvýšení bezpečnosti dopravy v jednotlivých částech města.
Co pro Přerov znamená návrat armády do Bochoře?
Považuji to za jednu z největších příležitostí pro rozvoj Přerova v příštích desetiletích. Návrat armády přinese nové investice, pracovní místa, zakázky pro místní firmy i vyšší význam regionu v rámci celé České republiky. Přinese také další rozvoj letiště a vojenské infrastruktury. Historicky byl Přerov významným posádkovým městem a věřím, že na tuto tradici úspěšně naváže.
Volby 2026 OBRAZEM
Jste poslanec a současně primátor, kandidujete do Senátu. V případě, že uspějete, které funkce si ponecháte?
Budu moc rád pokračovat na pozici primátora a zároveň bych své zkušenosti rád uplatnil v Senátu. Pokud se stanu senátorem, nebudu již nadále poslancem parlamentu. Vždy jsem říkal, že funkce nejsou cílem samy o sobě. Důležité je, jaký mají přínos pro občany. O konkrétním postupu bych rozhodoval až podle výsledku voleb, ale mohu garantovat, že zájmy Přerova budou vždy na prvním místě.
Mohl byste být regionu prospěšnější jako poslanec, nebo senátor?
Každá z těch funkcí má své výhody. Poslanecký mandát mi v minulých letech pomohl otevírat dveře na ministerstvech a prosazovat zájmy Přerova při jednáních o klíčových projektech, jako byla dálnice D1, rozvoj armády v Bochoři nebo další významné investice. Senátor má zase možnost dlouhodobě hájit zájmy regionu na celostátní úrovni a ovlivňovat legislativu. Pokud bych uspěl, budu se rozhodovat především podle toho, kde mohu být pro Přerov a celý region největším přínosem. Protože ať už jde o jakoukoliv funkci, hlavním cílem zůstává jediné: aby se Přerov dál rozvíjel a byl dobrým místem pro život.