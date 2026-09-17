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Volby v Přerově budou ve znamení přestavby Strojaře či řešení problémů u nádraží

Lenka Muzikantová
  4:53
Hotel Strojař v Přerově město koupilo v 90. letech od Přerovských strojíren za...

Hotel Strojař v Přerově město koupilo v 90. letech od Přerovských strojíren za 18 milionů korun, v roce 2002 jej vyměnilo s armádou za jiné objekty. Strojař byl využíván jako ubytovna pro vojáky. V roce 2015 město budovu opět koupilo za 42,5 milionů korun z obavy, že by tam mohla vzniknout ubytovna pro sociálně slabé. | foto: Město Přerov

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Přerově Petr Vrána.
Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal.
Lídr politického uskupení Přerováci pro komunální volby Zdeněk Navrátil .
Lídr uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí pro komunální volby...
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Vládnoucí koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které později doplnil v radě města ještě jeden zástupce uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí vydržela řídit město celé čtyři roky a zastupitelé napříč spektrem se dohodli na proměně Strojaře, koupi Pasáže či dopravních projektech. Po dokončení dálnice D1 Přerov zahájil novou éru a volby nyní určí, kdo bude město řídit dál.

Komunální volby v Olomouckém kraji

kandidáti v okresních městech

Olomoucká redakce iDNES.cz v rámci série textů ke komunálním a senátním volbám, jež se konají 9. a 10. října, oslovila lídry všech uskupení kandidujících v Přerově a položila jim následující dotazy:

  1. Co vnímáte jako pozitivní, že se podařilo v tomto volebním období uskutečnit, a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?
  2. Téma bezpečnosti a situace v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách patří k diskutovaným politickým i společenským tématům. Co uděláte pro to, aby se obyvatelé Přerova ve svém městě cítili bezpečně?
  3. Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?

Petr Vrána (ANO): S dálnicí jsme získali nové možnosti

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Přerově Petr Vrána.

1. Podařilo se nám odstranit největší překážku rozvoje města – je dokončena dálnice D1 a Přerov získal nové možnosti růstu. Město jsme udrželi ve výborné finanční kondici, zachránili budovu hotelu Strojař a oživili společenský život akcemi jako Velká Morava Fest či zimní kluziště. Vybudovali jsme stovky parkovacích míst, nových bytů. Chceme dokončit proměnu Strojaře na městské byty a knihovnu, revitalizovat Městský dům a připravit další významné investice.

2. Dlouhodobě se věnujeme bezpečnosti a problematice sociálně vyloučených lokalit. Počet lidí v nich se podařilo za poslední roky významně snížit a město je bezpečnější. Prosazujeme nulovou toleranci vůči narušování veřejného pořádku, využívání moderních technologií a viditelnou přítomnost hlídek tam, kde je obyvatelé potřebují. Veřejný prostor musí patřit slušným lidem.

3. Pro roky 2026 až 2030 máme jasný plán: nové bydlení, ještě lepší dopravní dostupnost, udržet bezpečné město, moderní sportoviště, kvalitní školy a chceme více zeleně. Aby se v našem krásném městě žilo skvěle všem lidem.

Miloslav Dohnal (ODS): Dokončíme Pasáž i Strojaře

Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal.

1. Za pozitivní považuji, že jsme opravili a znovu obsadili zhruba stovku městských bytů, investovali do komunikací, chodníků, zeleně, veřejných prostranství i místních částí. Zásadní byl rovněž odkup Pasáže. Přitom jsme město udrželi ve velmi dobré finanční kondici a s nízkým zadlužením. Mrzí mě, že některé velké projekty nejsou dál, především nový Strojař s 80 byty pro mladé rodiny a parkováním v objektu, Městský dům či proměna náměstí TGM.

2. Bezpečnost není jen otázkou statistik kriminality, rozhodující je, zda se člověk při cestě z nádraží nebo večer ve městě skutečně cítí bezpečně. Chci proto pokračovat v rozšiřování chytrého kamerového systému, v úzké spolupráci městské policie s Policií ČR a v důsledném postihu závadového jednání. U městských bytů prosazujeme pravidlo „plníš pravidla – bydlíš“.

3. Chceme pokračovat v opravách městských bytů a přestavbě Strojaře, proměně Pasáže a náměstí TGM. Podpoříme i příchod nových investorů a pracovních příležitostí. Přerov musí být městem, kde se dobře bydlí, pracuje a tráví volný čas a kam se mladí lidé chtějí po studiích vracet.

Zdeněk Navrátil (Přerováci): Více míst k parkování

Lídr politického uskupení Přerováci pro komunální volby Zdeněk Navrátil .

1. Občané jistě oceňují opravené chodníky, cyklostezky, revitalizaci náměstí Svobody nebo obnovenou Smuteční síň. Důležité jsou ale i investice, jež nejsou tolik vidět – rekonstrukce školních jídelen, opravy v Městském domě či podpora festivalu Velká Morava. Pro budoucnost byla též velmi důležitá jednání o vedení vysokorychlostní trati. Za významnou považuji rekonstrukci budovy TGM 16 na nový magistrát. Mrzí mě naopak, že se nepodařilo dotáhnout parkovací politiku a hlavně rekonstrukci bývalého hotelu Strojař pro městské bydlení.

2. Bezpečnost obyvatel města je pro hnutí Přerováci jednou z hlavních priorit. Chceme, aby byla městská policie více vidět v ulicích, pokud to bude potřeba, posílíme její rozpočet i zázemí.

3. Musíme zastavit dlouhodobý úbytek obyvatel, podporovat pracovní příležitosti a dostupné bydlení. Chceme řešit parkování i dopravu, proměnu Pasáže. Přerov také musí naplno využít potenciál D1, též podporovat podnikatele a investory, kteří přinesou dlouhodobá pracovní místa. Budeme usilovat o výstavbu jihozápadního obchvatu a rozšíření Mádrova podjezdu.

František Jan Hrabina (Za prosperitu Přerova a jeho místních částí): Tisíc zlepšení

Lídr uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí pro komunální volby...

1. Pozitivně vnímáme investice do městského majetku, škol, sportovišť, veřejného prostoru a dopravní infrastruktury. Přerov vstupuje do dalšího období s finančními rezervami, což je důležité. Za slabinu ale považujeme parkování, stav chodníků a veřejného prostoru, čistotu, bezpečnost některých míst, nevyužité městské objekty či situaci přednádraží.

2. Je potřeba řešit skutečnou kriminalitu i pocit bezpečí. U přednádraží chceme postupovat dům po domu a pozemek po pozemku. Cílem není přestěhování lokality, ale její postupné rozpouštění.

3. Naší hlavní metodou je tisíc zlepšení pro celý Přerov. Vedle bezpečnosti vidíme jako prioritu bydlení a městský majetek, dále je to práce a podnikání. Přerov nemá být městem levné práce. Chceme vytvořit podmínky pro malé technologické a průmyslové firmy, řemesla a začínající podnikatele. Naší ambicí je, aby mladí lidé nemuseli z Přerova odcházet za každou kvalifikovanější pracovní příležitostí. Máme za cíl klidnější, čistší a funkčnější město, v němž budou mít důvod zůstávat mladé rodiny a kde budou vznikat příležitosti pro další generaci.

Marek Porvol (Motoristé sobě a Svobodní): Město musí růst

Lídr uskupení Motoristé sobě a Svobodní pro komunální volby v Přerově Marek...

1. Největší pozitivní změnou v Přerově je otevření dálničního obchvatu. Byť to samozřejmě není přímá zásluha vedení města, pro život tady je to naprosto klíčové. Kladně též vnímám, že se opravují chodníky a zvelebuje veřejný prostor. Zásadní problém vidím v tom, že většina zakázek jde napřímo technickým službám, s čímž úzce souvisí i vyšší konečná cena.

2. Bezpečnost je naprostý základ. Chceme zprofesionalizovat městskou policii a přesunout její kapacity primárně do terénu v problémových oblastech. Paradoxem je, že většinu nemovitostí v těchto lokalitách vlastní samo město. Lokality musíme zcelit třeba i formou PPP projektu a vybudovat zde zbrusu novou čtvrť. Přednádraží se musí stát reprezentativní vstupní bránou do Přerova.

3. Naší prioritou je zastavit pomalou a neefektivní výstavbu v režii radnice, zvýšit bezpečnost a otevřít městské zakázky soukromému sektoru. Chceme zastavit úbytek obyvatel a nastartovat růst města. Přerov se musí stát opět žádanou alternativou vůči okolí. Polohu a infrastrukturu na to teď, po dostavbě dálnice, má výbornou.

Dan Chromec (SPD): Chceme stejná pravidla pro všechny

Lídr hnutí SPD pro komunální volby v Přerově Dan Chromec.

1. Z opozice jsme navrhovali stavbu parkovacího domu, umístění sídla městské policie přímo do Škodovy ulice u nádraží, ale vládnoucí koalice vše odmítla. Co se povedlo? Vždy jsme podporovali všechny kulturní akce a musíme říct, že za poslední čtyři roky se Přerov kulturně velice vzmohl. Současně chceme pokračovat v projektu nového objektu bývalého hotelu Strojař, kde vzniknou krásné městské byty.

2. Chceme tvrdě a nekompromisně vyžadovat dodržování pravidel po všech stejně. Pokud dojde k romské bitce, nebude nikdo z nás nikdy jednat s nějakým „romským králem“, jak se to dělo v minulosti, ale jedině se státním zástupcem a Policií ČR. Chtěli bychom nepřetržitou hlídku městské policie na nádraží a zrušit shromaždiště „u mašinky“.

3. Bezpečí a stejná pravidla pro všechny je priorita číslo jedna. Chceme řešit i parkování a připravit stavbu aspoň jednoho parkovacího domu, dokončit stavbu městských bytů v objektu Strojaře a pokračovat v podpoře mladých lékařů a nalákat je do Přerova. Podporujeme průmyslové zóny a Armádu ČR, školství a mladé lidi v profesním růstu. Rovněž stavbu vysokorychlostních tratí.

Jan Horký (Společně pro Přerov): Vize města bez drog

Lídr uskupení Společně pro Přerov pro komunální volby Jan Horký.

1. Díky občanům a spolupráci dalších opozičních stran se nám podařilo zabránit prodeji hotelového domu Strojař a prosadit cestu architektonické soutěže. Místo prodeje se tak dnes připravuje projekt na 80 bytů a pobočku dětského oddělení knihovny. Jsem moc rád, že se podařily i další projekty jako oprava parku na náměstí Svobody či sdílená kola. Jako chybu vnímám, že se nepodařilo rozběhnout projekt proměny přednádraží.

2. Problém má více rovin. Od nevychovanosti přes bezdomovectví a drogy po zahálku, ale i předsudky a nedostatečnou komunikaci. Věřím, že všichni rodiče bez výjimky chtějí pro své děti bezpečné město bez drog.

3. Je to jistě projekt přednádraží, přestavba brownfieldu od výpravní budovy po pivovar. Chceme se zaměřit na bydlení a jeho dostupnost, dotáhnout projekt městských bytů na místě Strojaře a dále pak archeopark v Předmostí, či knihovnu. Velmi rádi bychom podali odvážnou přihlášku o titul Evropské hlavní město kultury 2036. Po sto letech od velké Středomoravské výstavy by Přerov mohl opět hostit zásadní událost.

Petr Dostalík (Změna pro Přerov): Hlídky a pryč se squaty

Lídr uskupení Změna pro Přerov pro komunální volby Petr Dostalík.

1. Pozitivní je, že se po letech pohnul hotelový dům Strojař, i díky naší petici zůstal v majetku města a dnes je na stole projekt jeho přeměny na městské bydlení. Za dobrý krok považujeme koupi Pasáže, která dává městu šanci oživit vstup do centra, a Přerovu výrazně ulevilo dokončení dálnice D1. Naopak parkování na sídlištích, jež považuje za největší problém města téměř polovina Přerovanů, se za celé období prakticky neposunulo. Náměstí T. G. Masaryka zůstává rozpálenou betonovou plochou, přednádraží dál dělá městu ostudu a příprava amfiteátru v Michalově se rozběhla s návrhem, jenž nemůže v praxi obstát – bez zázemí pro účinkující i diváky.

2. Chceme více pochůzkářů městské policie přímo v místech, kde se dnes lidé necítí dobře – u nádraží, v okolí Galerie Přerov či na bazéně. A užší spolupráci s Policií ČR. Prevencí je terénní sociální práce, dluhové poradenství a aktivní zapojení zástupců romské komunity. Chceme také zatočit se squaty.

3. Naší prioritou je doprava a parkování, bydlení a živé město, podpoříme kulturu či cestovní ruch. Ale také nové lékařské ordinace, moderní školy a školky i péči o seniory.

Michal Kostka (Levice a nestraníci): Zelenější město

Lídr uskupení Levice a nestraníci pro komunální volby v Přerově Michal Kostka.

1. Nejvíce oceňuji dopravní proměnu Přerova – postavení estakády, zprovoznění průpichu a nedávné dokončení D1. Negativně vnímáme dlouhodobé neřešení problematické lokality okolo nádraží.

2. Je jen velmi málo měst, kde vznikla takto problematická lokalita, ghetto v těsné blízkosti nádraží, které pro mnoho návštěvníků utváří první dojem z města. Přerov seskupil všechny sociální byty do lokality poblíž nádraží, mimo ulice Husova, Kojetínská a Škodova sociální byty nemá. Po vzoru jiných měst chceme zavést maximální možnou daň z nemovitosti na budovy a pozemky, jež hyzdí a ohrožují okolí. Naopak pro vlastníky, kteří se k problémům postaví zodpovědně, můžeme zvážit bezúročné půjčky na část nákladů rekonstrukce.

3. Naší prioritou je také zelenější Přerov, chceme město nejen ekologické, ale i s větším množstvím zeleně. Klíčovým bodem našeho programu je rovněž parkování, jež velmi souvisí s veřejnou dopravou. Pokud optimalizujeme její linky a zajistíme bezplatnost, bude to občany méně motivovat využívat auta.

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