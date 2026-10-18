V Přerově zůstane primátorem Vrána. ANO plánuje koalici s ODS a lidovci

V uplynulých čtyřech letech byla koalice ve městě ve stejném složení. Hnutí ANO se v neděli znovu setkalo se zástupci všech uskupení, které se dostaly do zastupitelstva.
„Zúžili jsme už platformu vyjednávání pouze na ANO, ODS a KDU-ČSL, tedy na stávající platformě. Nyní se bavíme o programových průsečících, personálních nominacích. Pokud se nikde nezadrhneme, chtěli bychom ve středu mezi 8:00 a 8:30 podepsat koaliční smlouvu za přítomnosti médií,“ řekl lídr hnutí ANO a dosavadní primátor Petr Vrána. Doplnil, že rozdělení křesel v radě i obsazení pozic náměstků je stále v jednání, shoda je na primátorovi.
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Podle lídra ODS Miloslava Dohnala, který dosud zastával pozici náměstka primátora, se nyní řeší především programové shody.
„Vedli jsme několik jednání s hnutím ANO. Nyní nás informovali o tom, že ukončili vyjednávání s ostatními stranami a momentálně vyjednávají s námi a lidovci, nyní hledáme shody v programu. Na zásadních programových věcech jsme se domluvili, teď se snažíme domluvit na bodech, kde jsme se lišili,“ řekl Dohnal. Mezi programové priority označil vyřešení otázky hotelového domu Strojař, revitalizaci Pasáže a náměstí TGM.
Dohnal zatím personální nároky ODS nesdělil s tím, že prioritou je nyní program. Naznačil však, že ODS oproti předchozím volbám posílila počet mandátů z pěti na šest. Posílilo však i hnutí ANO - a to o dva mandáty na 16 zastupitelů.
„Co se týče pozic, chtěli bychom být na podobné struktuře jako dosud. Důležitý je pro nás ale hlavně program,“ doplnil Dohnal. Vyjednávání s hnutím ANO potvrdil i lídr Přerováků/KDU-ČSL Zdeněk Navrátil. Lidovci získali dva mandáty stejně jako před čtyřmi lety, kdy kandidovali s TOP 09.
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V předchozích čtyřech letech získala koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09 21 mandátů. ANO získalo v jedenáctičlenné radě primátora a dva náměstky, ODS jednoho náměstka a jednoho uvolněného radního.
V prosinci 2023 doznala koalice změn, důvodem byla kauza údajného ovlivňování silničních zakázek Autostráda, ve které čelí obžalobě tehdejší uvolněný radní Michal Zácha (ODS) - na jeho místě jej nahradil Jakub Navařík (ODS), který do té doby zastával funkci neuvolněného radního.
Přerovská koalice složená z ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se následně rozrostla o sdružení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí. Jedenáctou pozici radního poté obsadil jejich lídr František Jan Hrabina. Uskupení se v letošních volbách do zastupitelstva nedostalo.