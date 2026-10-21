V Přerově podepsali koaliční smlouvu. ANO, ODS a lidovci budou řešit i novou halu

„Týden jsme hledali programové průsečíky. Se všemi stranami, které uspěly ve volbách, jsme absolvovali dvě jednání s tím, že se v neděli začala rýsovat koalice. Tu jsme nyní stvrdili podpisem,“ informoval primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
Klíčové pro shodu podle něj byl právě program, který byl největší prioritou. „Samozřejmě jsme se dotkli i personálního obsazení, ale pro Přerovany je důležitá kontinuita a výsledky voleb jasně dokázaly, že lidé jsou s tímto spojením v čele magistrátu spokojení. Proto chceme pokračovat,“ uvedl Vrána.
„Náš program beru jako závazek pro voliče a čeká nás spoustu práce. Co jsme slíbili, chceme prosadit,“ uvedl lídr ODS Miloslav Dohnal, který zůstává na postu náměstka primátora, v gesci bude mít majetek, památkovou péči a životní prostředí.
V jedenáctičlenné radě získá hnutí ANO post primátora a dva náměstky, kterými by se měli znovu stát Tomáš Navrátil a Vladimír Lichnovský. Primátor bude mít na starosti ekonomiku a kulturu, Lichnovský investice a sociální věci. Na pozici uvolněného, tedy plně placeného radního nahradí Jakuba Navaříka z ODS, který se stal senátorem, Petr Caletka, který bude mít na starosti sport a školství.
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Mezi dalšími neuvolněnými radními jsou za hnutí ANO Petr Měřínský, Lada Galová, Hana Mazochová a Michal Stoupa, za ODS je neuvolněným radním Petr Kouba a za lidovce Zdeněk Navrátil.
Mezi programovými prioritami vyzdvihli dnes zástupci trojkoalice především pokračování v otázce využití bývalého hotelového domu Strojař a jeho přestavbě na byty, rekonstrukci Pasáže, revitalizaci náměstí TGM, přesídlení ZUŠ Bedřicha Kozánka do nových prostor v Palackého ulici a pokračování dislokace magistrátu.
Novinkou je příprava na městskou kulturně-sportovní halu. „Realizaci bude předcházet ekonomická studie, která má zjistit, jestli se to vůbec vyplatí,“ uvedl Vrána.
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Zastupitelstvo je v plánu 2. listopadu, programové prohlášení chce nová koalice sepsat do konce tohoto roku.
Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, které posílilo o dva mandáty, získalo jich 16. ODS zvýšila počet mandátů z pěti na šest, lidovci získali dva mandáty stejně jako před čtyřmi lety, kdy kandidovali s TOP 09.