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V Přerově podepsali koaliční smlouvu. ANO, ODS a lidovci budou řešit i novou halu

Lenka Muzikantová
  9:47

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Koaliční smlouvu nového vedení v Přerově podepsali koaliční partneři ve středu 21. října. Na snímku za ANO Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský. (vpravo) | foto: Lenka Muzikantová

Vítězné hnutí ANO dnes v Přerově podepsalo koaliční smlouvu se zástupci ODS a KDU-ČSL. Koalice, která je na stejné platformě jako v předchozím volebním období, bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu 24 mandátů. V opozici zůstanou uskupení Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. Primátorem by měl zůstat lídr hnutí ANO Petr Vrána.

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„Týden jsme hledali programové průsečíky. Se všemi stranami, které uspěly ve volbách, jsme absolvovali dvě jednání s tím, že se v neděli začala rýsovat koalice. Tu jsme nyní stvrdili podpisem,“ informoval primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

Koaliční smlouvu nového vedení v Přerově podepsali koaliční partneři ve středu 21. října. Na snímku za ANO Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský. (vpravo)
Na snímku za ANO pokračující primátor Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský (vpravo)
Praha 29.6. 2026 Výbor hnutí ANO jedna o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb.Petr Vrána Foto: Mafra Ladislav Křivan
Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal.
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Klíčové pro shodu podle něj byl právě program, který byl největší prioritou. „Samozřejmě jsme se dotkli i personálního obsazení, ale pro Přerovany je důležitá kontinuita a výsledky voleb jasně dokázaly, že lidé jsou s tímto spojením v čele magistrátu spokojení. Proto chceme pokračovat,“ uvedl Vrána.

„Náš program beru jako závazek pro voliče a čeká nás spoustu práce. Co jsme slíbili, chceme prosadit,“ uvedl lídr ODS Miloslav Dohnal, který zůstává na postu náměstka primátora, v gesci bude mít majetek, památkovou péči a životní prostředí.

V jedenáctičlenné radě získá hnutí ANO post primátora a dva náměstky, kterými by se měli znovu stát Tomáš Navrátil a Vladimír Lichnovský. Primátor bude mít na starosti ekonomiku a kulturu, Lichnovský investice a sociální věci. Na pozici uvolněného, tedy plně placeného radního nahradí Jakuba Navaříka z ODS, který se stal senátorem, Petr Caletka, který bude mít na starosti sport a školství.

V Přerově zůstane primátorem Vrána. ANO plánuje koalici s ODS a lidovci

Mezi dalšími neuvolněnými radními jsou za hnutí ANO Petr Měřínský, Lada Galová, Hana Mazochová a Michal Stoupa, za ODS je neuvolněným radním Petr Kouba a za lidovce Zdeněk Navrátil.

Mezi programovými prioritami vyzdvihli dnes zástupci trojkoalice především pokračování v otázce využití bývalého hotelového domu Strojař a jeho přestavbě na byty, rekonstrukci Pasáže, revitalizaci náměstí TGM, přesídlení ZUŠ Bedřicha Kozánka do nových prostor v Palackého ulici a pokračování dislokace magistrátu.

Novinkou je příprava na městskou kulturně-sportovní halu. „Realizaci bude předcházet ekonomická studie, která má zjistit, jestli se to vůbec vyplatí,“ uvedl Vrána.

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Zastupitelstvo je v plánu 2. listopadu, programové prohlášení chce nová koalice sepsat do konce tohoto roku.

Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, které posílilo o dva mandáty, získalo jich 16. ODS zvýšila počet mandátů z pěti na šest, lidovci získali dva mandáty stejně jako před čtyřmi lety, kdy kandidovali s TOP 09.

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