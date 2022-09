Předvolební Šumperk: Musíme stavět byty a řešit obchvat, zní od lídrů

Pokud nejsilnější strana z minulých voleb znovu vyhraje, pravděpodobně už post starosty obsadí sama. V Šumperku se uchází o 27 míst v zastupitelstvu jedenáct kandidátek. MF DNES oslovila lídry všech uskupení a položila jim následující dotazy, odpovědi zaslalo devět z nich.

1. V Šumperku je málo bytů. Mělo by město stavět byty, nebo jen připravovat podmínky?

2. Dopravní zatížení města se stává neúnosným. Co s tím? A jak město může pomoci urychlit stavbu obchvatu?

3. Největší investicí za desítky let bude rekonstrukce Domu kultury. Jak by měla vypadat?

Roman Macek (ODS)

Obchvat města se jeví jako nutnost

1. Město má již vlastní lokality Hedva a pod Domovem seniorů, kde je možná realizace bytů buď samotným městem, nebo na bázi družstevního bydlení. Také máme v plánu podpořit všechny smysluplné developerské projekty komerčních subjektů na území města, které nabídnou moderní a energeticky úspornou bytovou kapacitu. V tomto směru jsme byli spoluiniciátory změny územního plánu, který toto vše umožní.

2. Vysoká koncentrace semaforů a zvýšený počet vozidel způsobují denně dopravní zácpu na průjezdu městem ulicí Jesenická. Obchvat města se jeví jako nutnost. Město sice nemá přímý vliv na vybudování obchvatu, nicméně musí vyvíjet soustavný tlak na Ředitelství silnic a dálnic, které má tuto oblast v gesci. I s využitím politických kontaktů.

3. Rekonstrukce musí být nadčasová s velkým důrazem na snížení budoucích provozních nákladů. Samozřejmě tato investice bude v současné době velmi těžko realizovatelná. Na takovou akci se bude muset městský rozpočet postupně připravit. Uvidíme, nakolik nám zůstanou investiční prostředky po všech provozních nebo dnes již zasmluvněných výdajích.

Tomáš Spurný (Srdcem pro Šumperk)

Otevřeli jsme nové lokality pro výstavbu

1. Zásadní role města je při vytváření podmínek pro bytovou výstavbu. Město změnilo územní plán, v přípravě je několik projektů developerů, město připravuje jeden bytový dům a lokalitu na výstavbu domků. Otevřeli jsme nové lokality pro výstavbu. Město se nezříká ani role při výstavbě vlastních bytů, projektuje se výstavba startovacích bytů v místní části Temenici a bytový objekt plánujeme postavit v lokalitě pod domovem důchodců.

2. V minulém období vznikly stovky parkovacích míst a neustále projektujeme další. V plánu máme také výstavbu parkovacího domu u ulice Langrovy. Činíme i konkrétní kroky směrem k obchvatu města, který odvede dopravu z Jesenické ulice. Město bude vždy nápomocno, zejména u vypořádávání majetkových vztahů k pozemkům pod budoucím obchvatem.

3. Pokud se naplní studie pana architekta Hájka, tak budeme mít špičkový kulturák. Plní i regionální funkci, tak velký sál nikde v okolí není. Za normálních okolností je město schopné v kalendářním roce vyčlenit na investice 100–200 milionů Kč. Proto rekonstrukci kulturního domu, jak je naplánována, město ve dvou letech finančně zvládne.

Jakub Šnapka (Soc. demokraté, Zelení a nez. osob.) Městský bytový fond se musí zvětšit

1. Byty jsou především nedostupné, což bez zapojení města do výstavby nezměníme. Nechceme, aby město pouze předávalo pozemky developerům ke stavbám drahých bytů. Chceme stavět nové městské byty a nabídnout lidem zapojení do výstavby formou družstevnictví. Městský bytový fond se musí zvětšit a je nutné zastavit dlouhodobé rozprodávání pozemků a bytů za hubičku, zejména v atraktivních lokalitách. Bydlení bylo v Šumperku dlouho jen byznys.

2. V Šumperku není místo pro více aut, ani jedoucích, ani stojících. Musíme udělat vše, aby lidé auta nechali doma a dorazili jinak. Chůze a jízda na kole nebo koloběžce musí být bezpečná a pohodlná. Máme krásné pěší zóny, rozšiřme je. MHD se musí od základu předělat pro 21. století. Obchvat musí především sloužit šumperským občanům – musí vzniknout druhý nájezd směrem na Malín nebo Vikýřovice, musí zklidnit Jesenickou a nesmí dorazit Uničovskou další dopravou.

3. Měli bychom zachovat kvalitní umělecké instalace, například lustry. Ale především bychom měli konat. Čtyři roky se jen mluví.

Karel Hošek (Šumperáci [TOP 09 a STAN])

Je potřeba aktualizovat územní plán

1. Problémem je zablokovaná bytová výstavba předchozím a stávajícím vedením města. Je potřeba komplexně aktualizovat 12 let starý uzemní plán, který blokuje rozvoj města. Zároveň je nezbytné, aby se město pustilo do výstavby městských bytů pro mladé rodiny a seniory. Je nezbytné spolupracovat s developery, aby město jejich projekty získalo kvalitní veřejný prostor a kromě komerčních bytů také byty startovací či služební.

2. Je potřeba provést řadu režimových opatření a investic. Cestou není stavět parkovací domy a betonovat, ale je potřeba modernizovat linky MHD, aby více odpovídaly potřebám lidí, zavést krátkodobé parkování u veřejných budov, rozšířit rezidenční parkování i do dalších částí města, zjednodušit a zpříjemnit dopravu na kole. Na sídlištích je nezbytné vybudovat stovky parkovacích míst ze zatravňovacích trávnic. Obchvat Šumperka bude investicí státu, a město musí vytvořit podmínky.

3. Bohužel není připraven projekt, takže není možné znát investiční náklady akce, také není možné očekávat, že využijeme letos vyhlášené dotace EU na modernizace kulturních domů.

Miroslav Adámek (ANO 2011)

Budujme parkoviště a zorganizujme dopravu

1. V Šumperku se v minulosti nestavěly skoro žádné byty a nových pozemků pro rodinné domy vzniklo ještě méně. Nemůžeme jít jako dosud pouze cestou developerských projektů. Aspoň částečně musí radnice rozhodovat, k čemu a komu budou nové byty sloužit. Město musí rozšířit svůj bytový fond také proto, aby mělo důležitý nástroj, jak podporovat mladé rodiny, seniory, ale i odborníky, kteří nechtějí bydlet ve velkém městě a Šumperk by pro ně mohl být zajímavou alternativou.

2. Chceme změnit městskou hromadnou dopravu, aby ji lidé více využívali, stejně tak jako alternativní možnosti přepravy, například kola. Máme v plánu vybudovat záchytná parkoviště na okraji města a zorganizovat dopravu do centra. Při budování nových parkovacích ploch chceme myslet na inteligentní technologie. Jako senátor jsem už několikrát jednal s ŘSD o potřebnosti obchvatu města.

3. Dům kultury Šumperk by měl být po rekonstrukci důstojným kulturním, vzdělávacím a společenským centrem, které si udrží prestižní festivaly a nabídne atraktivní prostory. Nejsem zastáncem, abychom rekonstruovali nebo stavěli jen co nejlevněji. Někdy je lepší na počátku investovat více peněz, aby udržitelnost a budoucí mandatorní výdaje město nezruinovaly.

Miloslav Borek (Sdružení Pro-Region a Nezávislí) Podpoříme vznik startovacích bytů

1. Aby se zastavil úbytek obyvatel, je nutno podpořit možnosti bydlení a pracovních příležitostí. Pro-Region Šumperk má v programu podporu vzniku startovacích bytů pro začínající rodiny. Velká města mají s bydlením také potíže, ale tím, že je jsou větší možnosti zajímavých nebo dobře placených zaměstnání, odcházejí mladí lidé do velkých měst. Proto je potřeba rozvoj infrastruktury, podpora vzdělávaní, zájmových činností, je třeba zajistit dostupnou lékařskou péči ve všech odbornostech.

2. Jedním z bodů našeho programu je zřízení parkovacích míst. Velká chyba byl prodej pozemků na stavební místa naproti dnešní knihovny. Nikdo nevidí do budoucna, ale dalo se očekávat, že v blízkosti Lékařského domu, velkého množství úřadů a knihovny bude i větší potřeba parkovacích míst. Podpořil bych také prostupnost města jak pro pěší, tak cyklisty a podporu MHD. Ohledně obchvatu Šumperka bude nutná podpora změn v územním plánování, která urychlí jeho vybudování.

3. Kulturní dům je zařízení, které Šumperk potřebuje. Rekonstrukce je nezbytná, ale nejsem příznivcem investice za každou cenu. Vzhledem k současné ekonomické situaci hrozí, že by se město zadlužilo, nebo by nebylo schopno dotáhnout rekonstrukci do konce.

Alena Hlavešová (KSČM)

Dopravní situace je velmi problematická

1. V Šumperku není bytů málo. Bylo ukončeno nebo probíhá několik projektů na výstavbu bytů Rezidence Benátky naproti Bille, byty nad Českou spořitelnou, byty mají vzniknout z bývalé pekárny, budovy SAN JV aj. Jedná se však o byty pro klientelu s vyššími příjmy. Město Šumperk by mělo rozvinout výstavbu nájemních, tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny a bytů pro obyvatele s nižšími příjmy.

2. Prostupnost Šumperka pro provoz na pozemních komunikacích je velmi problematická. Okamžitým řešením by byl systém jednosměrného provozu ve městě, což je také velmi složitá záležitost. Pokud se týká obchvatu města, je rozhodujícím faktorem postoj státu, ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Město může pomoci přípravou opatření v rámci územního plánu. Je to běh na dlouhou trať. Pokud se začne s přípravou stavby obchvatu již nyní, mohl by městu ulehčit do cca patnácti let.

3. Rekonstrukce šumperského Domu kultury je oříškem několik let. Jde o finančně náročnou investici, řádově tři sta a více milionů korun, v nynější krizi ta cena bude ještě daleko vyšší. Cestou by asi byla minimalistická rekonstrukce bez takových nápadů, jako byla textilní fasáda apod. Není možné opakovat situaci, která vznikla ohledně tzv. manufaktury. Velké plány a nakonec zakonzervování stavby.

Martin Kuchtík (Nezávislá volba)

Doděláme přípravu lokalit U Sanatoria a Hedvy

1. Chceme se soustředit na přípravu podmínek pro výstavbu. Byty ale chceme stavět také. Právě teď je doba, aby se město ve výstavbě angažovalo a zajistilo důstojné bydlení nízkopříjmovým rodinám, které nejsou schopny získat hypotéku. Dokončíme také přípravu lokalit U Sanatoria a areál bývalé Hedvy. V plánu máme také rozjet lokalitu za „Tyršákem“ (Na Mlýnku). Nadále budeme podporovat i novou výstavbu na Šumavské a dveře na radnici bude mít otevřený každý, kdo si ve městě bude chtít postavit rodinný dům nebo byty.

2. Chceme se zaměřit na výstavbu kruhového objezdu u soudu, což je velmi zatížená křižovatka. Dalším klíčem k dopravnímu zklidnění jsou udržitelné formy dopravy. Máme v plánu rekonstruovat a budovat nové chodníky, cyklostezky i další bezbariérové zastávky MHD. Stavba obchvatu je jednou z priorit města, má však pouze omezené možnosti, jak obchvat prosadit. Poctivý lobbing může tento záměr na ministerstvu dopravy připomínat. Město musí pomáhat, zejména co se týče majetkového vypořádání.

3. Než se stavba připraví, vyšplhá se podle nás cena na 350 milionů. Město naší velikosti a významu nepotřebuje tak luxusní stavbu. Chceme udělat rekonstrukci za podstatně méně peněz.

Marta Novotná (Rozumní)

Rekonstrukci Domu kultury bude nutno odložit

1. Obě cesty jsou správné. Město musí usilovat o rozšíření a zkvalitnění vlastního bytového fondu a zároveň vytvořit dostatek příležitostí pro developerské projekty a poskytnout aktivní součinnost. Šumperk disponuje podmínkami pro oba způsoby zintenzivnění bytové i individuální výstavby. Musí usilovat o byty pro občany v sociální nouzi, startovací byty, byty pro rodiny s dětmi, seniory, ale také o bydlení zaměstnanecké v exponovaných odvětvích.

2. Budeme usilovat o zajištění lepších podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu a o zajištění dostatečného počtu odstavných parkovišť, případně i za cenu budování parkovacích domů v nejexponovanějších lokalitách. Je rovněž potřeba každoročně aktualizovat a optimalizovat využití linek MHD. S ohledem na skutečnost, že obchvat města není investicí města, jsou prostředky k urychlení stavby obchvatu omezeny na kontrolu a zajištění neustálého kontaktu orgánů města se zástupci investora.

3. Investice do DK by se měla odvíjet od možností města. Měla by stoprocentně akceptovat provozně úsporné až pasivní technologie. Neboť Kulturní dům bude obrovskou finanční zátěží nejenom investičně, ale především také dlouhodobě, provozně. Předpokládám, že v nynější náročné době bude nutno projekt DK dočasně odložit.