„Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády,“ říká Marian Jurečka.
Strany SPOLU už oznámily odchod do opozice. S jakými pocity to vyhlížíte?
Už jsem to zažil v roce 2017. Zamrzí to, protože jsme na ministerstvu práce a sociálních věcí udělali obrovský kus práce a řadu věcí jsme měli rozběhnutých tak, abychom v nich mohli pokračovat v příštím volebním období. Otázka je, kdo tam přijde a jak s nimi bude nakládat a jaký tým tam zůstane.
Jakou agendu si budete chtít pohlídat?
Samozřejmě mě bude zajímat, jak bude budoucí vláda a ministerstvo přistupovat k tématům důchodové reformy, revizi dávkového systému, k digitalizaci. Zda se tu spustí politika bezbřehého rozdávání. Budoucí vláda bude těžit z toho, že země je ekonomicky v dobré kondici. Máme ekonomický růst, který je velmi slušný, máme konsolidovaný důchodový systém, příští rok budeme ve slušném přebytku. Je otázka, jestli to budoucí vládní koalice bude chtít vzít rozumně, a nebo řekne jdeme rozdávat, což by mě mrzelo. Budu chtít sledovat i další věci. Dali jsme dohromady třeba velké změny v oblasti sociálních zdravotních dat, začali jsme se připravovat na to, jak zvládnout péči v rámci sociálně-zdravotního pomezí a tak dále.
U voleb zlobily e-doklady. Ředitel Digitální a informační agentury už vám nabídl rezignaci. Jak k tomu přistoupíte?
Pochybení jsou obrovská. Že se to nepodařilo zvládnout, jde za vedením digitální agentury. Není to jen otázka pana ředitele Mesršmída, budu chtít mluvit i s ostatními lidmi, kteří měli tuto oblast na starosti. Logicky se z toho vyvozuje osobní zodpovědnost.
Jaká bude nová vláda? Jak se ji může podařit poskládat?
Dlouhodobě říkám, že realisticky je pro Andreje Babiše ideální varianta menšinová vláda s podporou SPD a Motoristů. Pokud se mu to nepodaří vyjednat, vtáhne tam jednoho z nich nebo jejich experty. Bude to vláda, která v zahraničně-bezpečnostních záležitostech bude mít o dost menší tah na branku. V mezinárodním pojetí to pro Českou republiku bude výrazné zhoršení pozice. Už mi píšou zahraniční partneři, co mohou čekat.
Měl by být Andrej Babiš premiérem? Bude muset vypořádat svůj střet zájmů.
Myslím, že hnutí ANO to se svými partnery udělá tak, že ještě před jmenováním premiéra změní ve Sněmovně zákon o střetu zájmu. Alena Schillerová po volbách jasně řekla, že předpokládá, že budoucí premiér splní „aktuální parametry zákona o střetu zájmů.“ A pak bude Andrej Babiš premiérem, tuhle příležitost si ujít nenechá.
Dostal jste skoro deset tisíc preferenčních hlasů, nejvíc v kraji. Je to závazek?
Jsem si vědom, že jsem nepatřil k těm nejvíc oblíbeným členům vlády. Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, často mne lidé dávali do spojení Jurečka, Stanjura, dvou nejméně populárních vládních představitelů. Velké poděkování patří lidem, kteří sledují moji práci dlouhodobě a vědí, že nedělám věci jen tak, a vždycky si mohou lidé říct, že volí někoho, kdo jde k příčině, k jádru věcí a snaží se problém řešit, i když to vždy není ta nejjednodušší cesta. Ve Sněmovně jsem za kraj 12 let a vždy jsem k tomu tak přistupoval.
Na výsledcích jste za pozitivní označili, že hnutí Stačilo! nemá poslance. Nevěřil jste tomu?
Naopak jsem čekal, že Stačilo! projde a Motoristé zůstanou mimo. Pro mne je to asi jediné pozitivum. Vlastně druhé je, že lidé měli o volby zájem a přišli. Bez ohledu na výsledek si toho vážím, je to nejvíc, co může ve svobodné demokratické zemi být.
Dostalo se docela dost mladých lidí, hodně se skákalo, jak hodnotíte využití preferenčních hlasů?
Že lidé kroužkovali, je dobrá zpráva. Přemýšleli, vybírali. U nás v kraji je to také vidět na různých kandidátkách. Sněmovna potřebuje dobrý mix těch, kteří mají historickou zkušenost, paměť, a pak lidi, kteří přijdou, jsou aktivní, chtějí něco dělat a čtyři roky tam jen neprosedí, což bohužel nemalá část poslanců dělá, hlavně těch, kteří kumulují funkce. I když jsou v opozici.
Když vezmete svou minulou opoziční zkušenost, co lze mimo koalici dokázat?
Když jsem byl v opozici, byl jsem v tu dobu jeden z nejaktivnějších poslanců, pokud jde o předkládané návrhy, dokonce i o úspěšnost. Mám výhodu, že znám řadu lidí z ostatních stran, kteří budou pravděpodobně tvořit budoucí koalici. Když jsem v minulosti přišel s rozumnými pozměňovacími návrhy, kolegové na to slyšeli. Řešil jsem věci s Klárou Dostálovou, Richardem Brabcem a dalšími. Pokud přijdete s věcmi, které mají hlavu a patu, můžete i z opozičních řad udělat změnu. Prosadil jsem tenkrát třeba odšpuntování bonusu pro vícečetné rodiny, navýšení slevy na poplatníka, to byly velké věci.