Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády, říká Marian Jurečka

Ondřej Zuntych
  14:48
Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odchází do opozice. „Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, ale lidé vědí, že se snažím problémy řešit,“ našel lídr krajské kandidátky vysvětlení, proč dostal téměř deset tisíc preferenčních hlasů, nejvíce v Olomouckém kraji.
Lídr kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji, ministr práce a sociálních věci...

Lídr kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji, ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka z KDU-ČSL | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci (4. října 2025)
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci (4. října 2025)
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci (4. října 2025)
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci (4. října 2025)
6 fotografií

„Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády,“ říká Marian Jurečka.

Strany SPOLU už oznámily odchod do opozice. S jakými pocity to vyhlížíte?
Už jsem to zažil v roce 2017. Zamrzí to, protože jsme na ministerstvu práce a sociálních věcí udělali obrovský kus práce a řadu věcí jsme měli rozběhnutých tak, abychom v nich mohli pokračovat v příštím volebním období. Otázka je, kdo tam přijde a jak s nimi bude nakládat a jaký tým tam zůstane.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
371 fotografií

Jakou agendu si budete chtít pohlídat?
Samozřejmě mě bude zajímat, jak bude budoucí vláda a ministerstvo přistupovat k tématům důchodové reformy, revizi dávkového systému, k digitalizaci. Zda se tu spustí politika bezbřehého rozdávání. Budoucí vláda bude těžit z toho, že země je ekonomicky v dobré kondici. Máme ekonomický růst, který je velmi slušný, máme konsolidovaný důchodový systém, příští rok budeme ve slušném přebytku. Je otázka, jestli to budoucí vládní koalice bude chtít vzít rozumně, a nebo řekne jdeme rozdávat, což by mě mrzelo. Budu chtít sledovat i další věci. Dali jsme dohromady třeba velké změny v oblasti sociálních zdravotních dat, začali jsme se připravovat na to, jak zvládnout péči v rámci sociálně-zdravotního pomezí a tak dále.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

U voleb zlobily e-doklady. Ředitel Digitální a informační agentury už vám nabídl rezignaci. Jak k tomu přistoupíte?
Pochybení jsou obrovská. Že se to nepodařilo zvládnout, jde za vedením digitální agentury. Není to jen otázka pana ředitele Mesršmída, budu chtít mluvit i s ostatními lidmi, kteří měli tuto oblast na starosti. Logicky se z toho vyvozuje osobní zodpovědnost.

Jaká bude nová vláda? Jak se ji může podařit poskládat?
Dlouhodobě říkám, že realisticky je pro Andreje Babiše ideální varianta menšinová vláda s podporou SPD a Motoristů. Pokud se mu to nepodaří vyjednat, vtáhne tam jednoho z nich nebo jejich experty. Bude to vláda, která v zahraničně-bezpečnostních záležitostech bude mít o dost menší tah na branku. V mezinárodním pojetí to pro Českou republiku bude výrazné zhoršení pozice. Už mi píšou zahraniční partneři, co mohou čekat.

Měl by být Andrej Babiš premiérem? Bude muset vypořádat svůj střet zájmů.
Myslím, že hnutí ANO to se svými partnery udělá tak, že ještě před jmenováním premiéra změní ve Sněmovně zákon o střetu zájmu. Alena Schillerová po volbách jasně řekla, že předpokládá, že budoucí premiér splní „aktuální parametry zákona o střetu zájmů.“ A pak bude Andrej Babiš premiérem, tuhle příležitost si ujít nenechá.

Dostal jste skoro deset tisíc preferenčních hlasů, nejvíc v kraji. Je to závazek?
Jsem si vědom, že jsem nepatřil k těm nejvíc oblíbeným členům vlády. Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, často mne lidé dávali do spojení Jurečka, Stanjura, dvou nejméně populárních vládních představitelů. Velké poděkování patří lidem, kteří sledují moji práci dlouhodobě a vědí, že nedělám věci jen tak, a vždycky si mohou lidé říct, že volí někoho, kdo jde k příčině, k jádru věcí a snaží se problém řešit, i když to vždy není ta nejjednodušší cesta. Ve Sněmovně jsem za kraj 12 let a vždy jsem k tomu tak přistupoval.

Na výsledcích jste za pozitivní označili, že hnutí Stačilo! nemá poslance. Nevěřil jste tomu?
Naopak jsem čekal, že Stačilo! projde a Motoristé zůstanou mimo. Pro mne je to asi jediné pozitivum. Vlastně druhé je, že lidé měli o volby zájem a přišli. Bez ohledu na výsledek si toho vážím, je to nejvíc, co může ve svobodné demokratické zemi být.

Mandáty a zvolení poslanci

Dostalo se docela dost mladých lidí, hodně se skákalo, jak hodnotíte využití preferenčních hlasů?
Že lidé kroužkovali, je dobrá zpráva. Přemýšleli, vybírali. U nás v kraji je to také vidět na různých kandidátkách. Sněmovna potřebuje dobrý mix těch, kteří mají historickou zkušenost, paměť, a pak lidi, kteří přijdou, jsou aktivní, chtějí něco dělat a čtyři roky tam jen neprosedí, což bohužel nemalá část poslanců dělá, hlavně těch, kteří kumulují funkce. I když jsou v opozici.

Když vezmete svou minulou opoziční zkušenost, co lze mimo koalici dokázat?
Když jsem byl v opozici, byl jsem v tu dobu jeden z nejaktivnějších poslanců, pokud jde o předkládané návrhy, dokonce i o úspěšnost. Mám výhodu, že znám řadu lidí z ostatních stran, kteří budou pravděpodobně tvořit budoucí koalici. Když jsem v minulosti přišel s rozumnými pozměňovacími návrhy, kolegové na to slyšeli. Řešil jsem věci s Klárou Dostálovou, Richardem Brabcem a dalšími. Pokud přijdete s věcmi, které mají hlavu a patu, můžete i z opozičních řad udělat změnu. Prosadil jsem tenkrát třeba odšpuntování bonusu pro vícečetné rodiny, navýšení slevy na poplatníka, to byly velké věci.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády, říká Marian Jurečka

Lidovecký ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka odchází do opozice. „Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, ale lidé vědí, že se snažím problémy řešit,“ našel lídr krajské kandidátky...

5. října 2025  14:48

Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více...

5. října 2025  13:07,  aktualizováno  14:05

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Dvě těsná referenda podporující zvažované projekty větrných elektráren a výstavby sociálních bytů, k tomu další plebiscity se zápornými stanovisky většiny zúčastněných voličů týkající se rovněž...

5. října 2025  12:13

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  20:32

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. ANO uspělo před SPOLU

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. Vítězem se v hanácké metropoli stalo hnutí ANO se ziskem přes 30 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila přibližně čtvrtinu voličů. Celkové...

4. října 2025  20:25

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:39

Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se mohou souběžně se sněmovními volbami v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných elektráren, těžbě štěrkopísku, bytové výstavbě, zachování...

3. října 2025  14:45

Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil

Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl dát nájemníkovi výpověď a teď musí řešit poškozený byt se škodou ve stovkách tisíc korun. Dotyčný...

3. října 2025  12:01

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.