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Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran

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Aktualizujeme   10:17

Budoucí primátor Olomouce Marek Zelenka z hnutí STAN. | foto: Hana DočkalováMAFRA

Dny licitování jsou u konce - město Olomouc už zná svoji novou vládu na nadcházející čtyři roky. Ve vedení magistrátu končí hnutí ANO, které sice ovládlo komunální volby, ale přesouvá se do opozice. Novou koalici tvoří hnutí STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a koalice Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Zástupci nové koalice to oznámili v pondělí dopoledne na tiskové konferenci po podpisu koaliční smlouvy. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu budou mít vládnoucí strany 25 mandátů.

Podrobnosti připravujeme...

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