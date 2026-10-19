Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran

Zástupci nové koalice to oznámili v pondělí dopoledne na tiskové konferenci po podpisu koaliční smlouvy. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu budou mít vládnoucí strany 25 mandátů.
Podrobnosti připravujeme...
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Senátní volby 2026: druhé kolo
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Zástupci nové koalice to oznámili v pondělí dopoledne na tiskové konferenci po podpisu koaliční smlouvy. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu budou mít vládnoucí strany 25 mandátů.
Podrobnosti připravujeme...
Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Romská kandidátka v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla a probojovala se do zastupitelstva. Z celkem patnácti mandátů získala dvě křesla a usedne do nich sedmadvacetiletá asistentka...
Horská turistika, stále populárnější terénní čtyřkolky i adrenalinové sjezdy na kolech a koloběžkách lákají každoročně do Jeseníků statisíce návštěvníků. S rostoucím počtem lidí však stoupá i...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
V Přerově by mělo koalici vytvořit vítězné hnutí ANO s ODS a lidovci, primátorem by měl zůstat Petr Vrána (ANO). Koaliční smlouvu chtějí zástupci stran podepsat ve středu. Koalice by měla získat v...
Návštěvníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku už nemusejí číst popisky u jednotlivých druhů zvířat. Zoo jim nově nabízí i hlasového průvodce, a to ve čtyřech jazycích. Stačí načíst QR...
Pořekadlo „být ve správný čas na správném místě“ splnil dokonale. Po standardní situaci zůstal na hranici malého vápna, spoluhráč David Tkáč nepovedenou střelu nasměroval do jeho holeně a bylo...
Oba týmy dvakrát v řadě nevyhrály, po přímém souboji v 11. kole první ligy jsou spokojenější fotbalisté Olomouce. Ti doma porazili Liberec 1:0 díky Hadašově premiérové trefě v nejvyšší soutěži a...
Stávající senátor Marek Ošťádal z Nákla na Olomoucku obhájil mandát. Ve volebním obvodu Litovel získal 65,42 procent hlasů. Bývalý starosta obce před volbami vyhlásil, že nebude dělat žádnou kampaň a...
Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub...
Takové voliče u voleb běžně nevídají. Členy volební komise na internátu Střední školy sociální péče a služeb v Komenského ulici v Zábřehu na Šumpersku překvapila v sobotu dopoledne návštěva nevěsty s...
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Keltská loď stará tři tisíce let, která byla ukotvena mezi kůly v přístavu na břehu dávného sídliště, studny z různých období pravěku i neolitické domy. Mohelnické objevy se zapsaly do učebnic...
Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...