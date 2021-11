Měsíčník zveřejnil neoznačenou volební kampaň, pokutu platila ODS

Periodikum vydalo i další kontroverzní texty. Bez označení za inzerci vyšel v srpnu v časopisu rozhovor s náměstkem olomouckého primátora a dvojkou na krajské kandidátce koalice SPOLU do Poslanecké sněmovny Martinem Majorem (ODS), který si politická strana objednala.

Přitom informaci o zadavateli a zpracovateli, a tedy označení, že se jedná o inzerci, musí podle volebního zákona nést každý propagační materiál, který politická strana či hnutí šíří prostřednictvím komunikačních médií.

Začal se tím zabývat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a rozhodl, že jde o přestupek.

Vinu nese politická strana

Rozhovor se zaměřuje na seniory a na to, co jim může Major a ODS nabídnout. Podle kontrolorů nese vinu za neoznačenou propagaci právě politická strana, udělili jí pokutu 22 tisíc korun.

„Správní řízení v této věci bylo pravomocně ukončeno,“ uvedla mluvčí instituce Luisa Divišová. „Obdrželi jsme ještě další podnět k periodiku Moravský senior, který by měl být projednán na nejbližší poradě,“ dodala.

Občanská demokratická strana však vinu popírá. „Zakoupili jsme reklamní prostor. Napsal jsem k tomu článek a přidal fotografie. Víc jsem se o to nestaral. Nevím, proč to neoznačili, pokutu jsme ale už zaplatili,“ podotkl Major.

Časopis Moravský senior přiznal, že chyba je na jejich straně. „V zářijovém vydání jsme zveřejnili omluvu čtenářům za redakční pochybení,“ sdělil šéfredaktor Miloslav Kyjevský.

V omluvě redakce čtenářům vysvětluje, že v záhlaví rozhovoru se omylem neobjevila informace, že jde o placenou inzerci. „Udělala to grafička. ODS jsme se omluvili. Nebyl to úmysl,“ dodal Kyjevský.

Rozhovory před volbami

V časopise Moravský senior lze najít i další kontroverzní rozhovory s kandidáty do Poslanecké sněmovny, které byly v těsné blízkosti voleb publikovány a neoznačenou volební kampaní zavání.

Například v říjnovém čísle periodika vyšel rozhovor s trojkou na kandidátce SPOLU za Olomoucký kraj Josefem Ťulpíkem. U rozhovoru je jako inzerce označená jen jedna strana ze dvou, konkrétně ta, na které je zobrazeno logo Ťulpíkovy firmy WTC Písečná, která si článek objednala. S politikou tak text neměl co dělat.

„Politika je pro mě okrajová záležitost, já to podporuju, ale živím se jinými věcmi,“ řekl podnikatel Ťulpík.

Publikace článku v tak těsné blízkosti voleb však nasvědčuje o opaku. „Když jste v politické straně, tak se může každý rozhovor, který je kdykoli vydán, tvářit jako politický,“ podotýká Ťulpík.

Další sporný rozhovor vyšel také v zářijovém čísle, a to s poslancem Milanem Brázdilem (ANO), který je zároveň lékařem olomoucké záchranné služby. Publikovaný text vypadá na první pohled apoliticky. Týká se totiž především koronavirové pandemie a zdravotnictví.

V představení poslance navíc nebylo uvedené, jakou politickou stranu zastupuje a zda kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny, nicméně v rozhovoru víckrát pochválil vládu hnutí ANO.

„Pochválil jsem lékaře, sestřičky a všechny, kteří pomáhají v době pandemie. Pochválil jsem i vládu za to, co si myslím, že udělala dobře. Snad nemusíme jen kritizovat, ale občas můžeme i pochválit, nebo se to nesmí?“ reagoval Brázdil.

Součástí volební kampaně však rozhovor podle Brázdila nebyl. „Na žádost Moravského seniora jsem odpověděl na dotazy. Když má někdo zájem, tak vždy rád odpovím nebo dám rozhovor. Jde o redakční rozhovor, nejedná se o inzerci, s hnutím ANO nemá nic společného.“

Podle politologa z Univerzity Palackého v Olomouci Jakuba Lyska je to však neformálně součást kampaně a čtenáře text mohl ovlivnit.

„U seniorů je to horší, protože jsou snadněji manipulovatelní, takže to není úplně etické, dělat rozhovory jen se zástupci některých politických stran. Měli se například zeptat vícero lékařů, kteří kandidovali za různé strany, když už chtěli oslovovat lékaře,“ vysvětlil Lysek.

Podle něho působí rozhovory jako kampaň už kvůli termínu jejich publikace. „Jiné by to bylo, kdyby vyšly dříve, třeba půl roku před volbami.“

Prostor jen pro tři strany

Na oslovení různých politických stran Moravský senior před volbami nedbal. „Chceme představit lidi, kteří podle nás budou hrát o volebním říjnu významné role,“ uvedl v úvodu zářijového čísla šéfredaktor Kyjevský.

Rozhovory, inzertní i neinzertní, které tři měsíce před volbami publikovali, přitom prezentují pouze tři strany, a to hnutí ANO, Přísahu a koalici SPOLU. Zbylé strany nebyly v časopise zastoupeny vůbec.

V Olomouckém kraji to není první podobné pochybení ve volební kampani. Po loňských krajských volbách totiž Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil Olomouckému kraji pokutu 30 tisíc korun za nepovolenou propagaci bývalého hejtmana Ladislava Oklešťka z ANO v krajském médiu Krajánek.

Úřadu vadil úvodní text, takzvané Slovo hejtmana, a rozhovor s bývalým hejtmanem. V obou textech totiž Okleštěk vyzdvihoval úspěchy krajského vedení a upozorňoval čtenáře na volby. Kraj se tehdy proti rozhodnutí ohradil, nakonec ale neuspěl a pokutu zaplatit musel.