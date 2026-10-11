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Hašteření v parlamentu možná znechutilo voliče. Olomoucká primátorka počítá ztrátu křesel

Ondřej Zuntych
  11:19
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací...

Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací maraton po komunálních volbách. (11. října 2026) | foto: MAFRA

Primátorka Olomouce a lídryně v komunálních volbách vítězného ANO Miroslava...
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací...
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací...
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací...
5 fotografií
Výsledky komunálních voleb v Olomouci nenabízejí jednoduché východisko. Hnutí ANO ztratilo tři mandáty, ale pořád je vítěz a pokud by se nedohodlo s druhým v pořadí STAN, bude mu stačit najít k sobě tři partnery. První schůzky mezi stranami začaly ještě v sobotu večer před finálním sečtením hlasů, podle primátorky Miroslavy Ferancové budou určitě pokračovat ještě v příštích dnech.

Výsledky voleb 2026

Hnutí ANO v Olomouci zvítězilo, jak hodnotíte výsledek?
Výsledek není tak jednoznačný, druhý na pásce nám hodně šlape na paty, respektive je tam hodně stran, které získaly podobný počet mandátů a ten mix může být všelijaký. Ale doufám, že se nám podaří poskládat opět úspěšnou koalici, tak jako v minulosti a zůstaneme na radnici jako vedoucí síla.

Je výsledek zklamáním?
Trochu nás zklamala nízká účast voličů, propsalo se to do našeho volebního výsledku. Neměli jsme žádné signály, že by se lidé k volbám nechystali. Neúčast nás opravdu překvapila. Jako neúspěch to nevnímám, síly se rozložily trošičku jinak. Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo.

Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací maraton po komunálních volbách. (11. října 2026)
Primátorka Olomouce a lídryně v komunálních volbách vítězného ANO Miroslava Ferancová ve volebním štábu hnutí v Central Park Hotelu Flora. (10. října 2026)
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací maraton po komunálních volbách. (11. října 2026)
Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) zahajuje vyjednávací maraton po komunálních volbách. (11. října 2026)
5 fotografií

Co mohlo pokles vašich hlasů způsobit?
Opravdu nevím, budeme si muset udělat analýzy, protože jsme měli zpětnou vazbu, že lidé na naši kampaň reagovali velice pozitivně, přáli nám úspěch a říkali, že nám budou dávat hlasy. Takže nás to překvapilo.

V zastupitelstvu je hodně stran s podobnou silou. Co podle vás chtěl volič říct?
V zásadních věcech byly program v podstatě stejné, nebyl tak nikdo, kdo by měl tak odlišné věci, jinou variantu, za kterou by třeba šli.

Výsledky voleb: V Olomouci ANO opět jasně zvítězilo, v Prostějově ho porazila opozice

Vnímali jste to tak, že poslední osm let, co jste na radnici, byly vidět výsledky?
Přišlo nám, že bylo úspěšných osm let, zvlášť poslední čtyři roky, protože už se nám dařilo realizovat věci, které se naplánovaly v předchozích obdobích. Takže jsme měli takový pocit, že bychom měli slíznout úspěch za to, co se povedlo. Asi to voliči vidí trošku jinak.

Může mít vliv i celostátní situace?
Myslím, že neustálé hašteření v parlamentu mělo vliv na to, že tak málo lidí přišlo k volbám. Že lidé už jsou politikou možná trochu znechucení. Takže pokud zklamání, tak hlavně z toho, že lidé nevyužívají možnosti svého volebního práva určovat, co se bude dít ve městě.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

V Olomouci pravděpodobně nepůjde složit úplně jednoduchou koalici, některé strany mluví o širší koalici, to by bylo třeba pět stran. V případě ANO by mohla stačit čtyřčlenná koalice. Jak se na to díváte?
Nikdy neříkám nikdy, ale hodně široké koalice jsou těžko řiditelné, zvlášť pokud by volební programy nebyly úplně ve shodě. Potom už koalice funguje trošku jako malé zastupitelstvo v podstatě a je to velmi těžkopádné. Takže čím je koalice složená z méně členů, tím je operativnější, rychlejší v řízení města.

Některé strany se vymezily vůči SPD, mohl by to být i váš postoj?
Ne, neřekli jsme, že žádná strana pro nás není taková, abychom se nebavili, jak bychom mohli fungovat.

Kdo za ANO vyjednává?
Se mnou ještě pan náměstek Tichý a pan hejtman, který by nám pomohl, pokud bychom cítili potřebu.

Jak bude vypadat vaše práce pro město v čase do jmenování nového zastupitelstva?
Jsou naplánovaly schůze rady, jednání, život na radnici se nezastaví, ten jede pořád dál a my musíme pořád pracovat do poslední chvíle, bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Myslím, že to bude trvat.

Hned po vás získal u ANO nejvíce preferenčních hlasů na dvanáctém místě exprimátor Miroslav Žbánek, váš předchůdce, co na to říkáte?
Je to v pořádku, byl úspěšný primátor, stal se poslancem a lidé na něj zareagovali. Složení rady to ale neovlivní, protože by šlo o kumulaci funkcí, které se chtěl vyhnout.

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