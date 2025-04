Ministr ví, hejtman váhá. Strany ladí kandidátky do Sněmovny

S jakými tvářemi půjde do voleb, však ANO zatím neřeklo. Podobu kandidátky budou v příštích týdnech projednávat oblastní sněmy hnutí. Není tak známé ani jméno lídra. Jednou z variant je stávající hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk, který byl jedničkou i před čtyřmi lety.

Předseda hnutí Andrej Babiš sice hejtmany vyzval, aby už funkce nehromadili, Okleštěk ale naznačil, že by ve Sněmovně rád usedl znovu.

„Názor předsedy bereme v potaz, je ale také důležité vyhodnotit, kam vlastně směřujeme, jaký chceme mít úspěch ve volbách,“ řekl v nedávném rozhovoru pro MF DNES. Naznačil také, že voličům by mohli kandidáti známí z hejtmanských míst chybět.

Politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín se domnívá, že období, kdy se voliči zabývali kumulací funkcí nebo střetem zájmů, už je pryč.

Podobný názor lze slyšet i od dalších jeho kolegů z oboru, byť zaznívá také dovětek, že jde o obraz politické kultury, případně že je to nesystémové.

ANO v celostátním průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News z přelomu března a dubna výrazně vedlo (33 procent), druhé Spolu mělo ve volebním modelu podporu zhruba dvacetiprocentní.

V kraji měla koalice stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09 před čtyřmi lety silnější výsledek, přesto by chtěla udržet čtyři mandáty. Hlavními tématy mají být především bezpečnost a doprava.

Bezpečnost je silný moment

„Otázka bezpečnosti má v kraji silný lokální moment. Pro kraj je významný vojenský průmysl a přítomnost armády,“ uvedl občanský demokrat Petr Sokol. Dodal, že je přesvědčený, že volby nemusejí vyhrát populisté.

Krajskou kandidátku Spolu povede lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, vysokoškolský učitel Sokol bude druhý, třetí krajský šéf ODS a poslanec Martin Major a čtvrtá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

Lidovci zvolili na kandidátku i nového rektora Univerzity Palackého a poslance Michaela Kohajdu, obhajobu ale nakonec odmítl. Místo ve Sněmovně obhajuje i Karel Smetana (KDU-ČSL).

Jurečka je sice jakožto ministr práce a sociálních věcí známější než Okleštěk, na druhou stranu nároky na něj jsou o to větší.

„V této době jeho výsledky řada lidí zpochybňuje a samotní lidovci, zdá se mi, berou jako zmařenou příležitost jeho závazek, že KDU bude sociálním svědomím vlády,“ komentoval Šaradín.

SPD v regionu chce opět Fialu

Krajská konference hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhla vedení strany ke schválení jako lídra poslance a krajského předsedu Radima Fialu, na čelných místech kandidátky by měl být i hejtmanův náměstek Pavel Jelínek či krajský zastupitel Martin Jirotka.

SPD bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost. Zástupci menších stran budou podle dohody na kandidátkách SPD. Spolupráci si strany vyzkoušely už při loňských krajských volbách.

„Ohledně koalice voliči oceňují lidi podobného ražení, orientace. Byť si dříve nemohli přijít na jméno, dali se dohromady a lidé pozitivně hodnotí předvolební spolupráci, snahu se dohodnout, vypadat konsensuálně,“ zhodnotil politolog.

Kandidátkou Starostů číslo jedna bude poslankyně Hana Naiclerová z Prostějova, která dlouhodobě vystupuje proti korupci. Další místa obsadí poslanec a bývalý starosta Nové Hradečné na Olomoucku Tomáš Müller (na funkci po zvolení poslancem rezignoval), předsedkyně mSTAN Zdena Kašparová nebo vysokoškolský pedagog Michal Malacka.

Pirát chce ovlivňovat vládu

Lídrem Pirátů je místopředseda strany Martin Šmída. V rozhovoru pro MF DNES řekl, že chce, aby na jejich hlasech musela stát vláda. „Nesmí už se stát, co se stalo, že pirátské hlasy nebudou potřeba,“ prohlásil.

Stejné ambicemi mají i Motoristé sobě, do hry chce vstoupit i koalice Stačilo! Ani tato uskupení pohybující se nyní kolem pětiprocentní podpory, stejně jako Přísaha, SOCDEM nebo Zelení dosud své kandidáty z kraje nepředstavili.

Sociální demokracie nicméně nemůže počítat s Danielou Ostrou z Olomouce, jelikož dosavadní místopředsedkyně stranu pro nesouhlas s jejím směřováním minulý měsíc opustila.

Zajímavé bude sledovat i to, zda se na seznamu Přísahy objeví předseda krajské organizace a někdejší ministr kultury Antonín Staněk. Figuruje totiž jako druhý náhradník na společné kandidátce Motoristů a Přísahy z loňských voleb do Evropského parlamentu.

Mohl by zvažovat i tuto možnost, pokud by zvolený europoslanec Filip Turek kandidoval úspěšně do Sněmovny a současný senátor Róbert Šlachta místo prvního náhradníka přepustil.

Přestože ANO podle průzkumů zastavilo pokles, zatímco Stačilo! oslabovalo, Šaradín upozorňuje, že průzkumy jsou založeny na momentálním vnímání politické situace a je potřeba brát je s rezervou. Potvrzuje to i výzkum agentury Median za březen, který nabízí výsledky odlišné někdy i o dvě procenta.

„Zatím nejsem přesvědčen o tom, že by se dostaly všechny ze stran Motoristé, SPD a Stačilo,“ upozornil politolog.

ANO a Spolu mohou brát většinu mandátů

„Kraje jsou z hlediska počtu mandátů různě velké, Olomoucký patří k menšímu středu, takže pokud tady ANO dosáhne obdivuhodného výsledku blížícího se podpoře v krajských volbách, tedy 40 procentům, tak při dobrém výsledku Spolu budou brát většinu mandátů a malé strany si podělí zbytek,“ míní.

Volby budou v druhé polovině září nebo začátkem října. Ačkoli takzvaná horká fáze kampaně se zkracuje a výraznou předvolební agitaci lze tedy čekat až po skončení letních prázdnin, i politici v kraji už vyrazili za voliči do terénu.

Z výzkumů vyplývá, že přímý kontakt může oslovit až polovinu možných voličů. I proto například hnutí STAN požadovalo po svých kandidátech na předních pozicích, ať doloží tuto práci sběrem několika stovek podpisů. V kraji byl z první šestky nejúspěšnější náměstek ministra pro místní rozvoj a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Kromě většího důrazu na sociální otázky, což je dané slabší regionální ekonomickou situací a horší úrovní vzdělanosti, nevidí Šaradín kraj jako výjimečný. To podtrhují i dosud zveřejnění kandidáti, kde oproti některým jiným krajům figuruje mnohem méně celostátně známých jmen.

Podobná situace panovala i při krajských volbách, z čehož politolog Jakub Lysek usuzoval na možný vývoj při hlasování o místech v Poslanecké sněmovně.

„Máme zde jen prázdné značky stran bez regionálních známých lídrů, můžeme tak z výsledků usuzovat na celostátní politiku. Vypadá to, že ANO si jde k celkem přesvědčivému vítězství v parlamentních volbách,“ předpovídal na podzim. Kraj nyní reprezentuje 12 poslanců, počet byl stejný i v minulých letech.