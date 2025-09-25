Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

V základu kampaně SPOLU stojí varování, že jde o všechno. Co se tedy může stát, když nebudete ve vládě?
Apel se opírá o to, jaké nám reálně hrozí jiné varianty. A ta klíčová je, že tady bude hnutí ANO společně s SPD, komunisty a Motoristy. Když se podíváme například na některé jejich programové priority typu zrealizovat referendum o vystoupení z EU, z NATO nebo když vezmeme některé jejich případné personální nominace do vlády, tak si myslím, že to je reálné ohrožení dobré budoucnosti České republiky.
Může taková varianta vůbec vyjít? Některé strany už se vůči sobě vymezují.
Jsem přesvědčen, že s volbou hnutí ANO si člověk nepřímo kupuje balíček těchto dalších dvou nebo tří stran, podle toho, jak to dopadne. Andrej Babiš se netají tím, že by chtěl mít v ideální variantě menšinou vládu s podporou těchto subjektů. To znamená, že jim musí něco slíbit, něčím si je zavázat, viděli jsme to v době menšinové vlády ANO s ČSSD, když chodili za komunisty na jejich ústřední výbory a snižovaly se výdaje na obranu, bezpečnost a podobné věci. Jde o charakter toho, jak se Česká republika bude vyvíjet ve smyslu nejen svého mezinárodního ukotvení, ale i toho, jestli chceme politiku, která klouže po povrchu, neřeší problémy a jde cestou slibů, které znamenají desítky či stovky miliard korun výdajů bez ambice dělat kroky, aby se tato země fakticky posunula kupředu.
Není to tedy strašení? Protože varování před ostatními je obecně silný rys letošní kampaně.
Strašení to není, je to spíš připomenutí historické zkušenosti. Všichni jsme viděli, jak jedna z nejúspěšnějších ekonomik a zemí světa skončila po 40 letech vlády komunistů. Viděli jsme čtyři roky vlády Andreje Babiše, které byly v době covidu chaotické, měli jsme nejvíce zemřelých na počet obyvatel, nejdéle zavřené školy, vláda rezignovala na všechny klíčové změny, které původně měla v programu, včetně důchodové reformy. Takovýto mix si můžeme poskládat a očekávat, pokud by měli většinu.
Podle průzkumu chce skoro třetina lidí změnu a více než desetina z nich přímo řekla, že jejich motivací je odpor k premiéru Fialovi. Dokázala vláda dostatečně představovat své výsledky, když takhle lidé smýšlí?
Tyto výsledky moc nevybočují z podobných průzkumů v minulosti. Vždy je pro část lidí volba o tom, že chtějí změnu, aniž by třeba byli schopní říct, jak si ji představují. Nicméně k podstatě otázky řeknu, že je samozřejmě řada věcí, které mohla naše vláda udělat lépe, na druhou stranu jsme udělali mnoho klíčových změn, reforem. V mém resortu například reforma dávkového sociálního systému a důchodového systému, digitalizace. Nebo jsme v oblasti energetiky koupili klíčovou infrastrukturu, kterou předchozí vlády rozprodaly - plynové zásobníky, plynovou infrastrukturu. Nejsme závislí na ropě z Ruska, máme jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii.
Další rozhovory s lídry kandidátek v kraji
Předvolební série iDNES.cz zahrnuje regionální lídry stran, které podle průzkumů mají reálnou šanci dostat se do Sněmovny.
Andrej Babiš ve volebním programu ANO říká, že „radost ze života, úsměvy a spokojenost vystřídaly starosti, zklamání a vyčerpání“. Jaká je vaše zkušenost?
Poslední měsíce vedu intenzivní kontaktní kampaní, chodíme i dům od domu, u lidí zazvoníme a stojíme na zápraží. Tam začínám setkání větou: „Dobrý den, tady Marian Jurečka, jdu se zeptat, co vás trápí, nebo s čím jste naopak spokojení.“ A věřte, že až na stav místní silnice nebo chodníku bývají v 90 procentech spokojeni. Ano, vesnice vybíráme s ohledem na voličský potenciál, ale nevím, u koho zazvoním, kdo zrovna otevře. Přesto jsou ty reakce výrazně lepší, než co vidíme na sociálních sítích.
Je o hodně náročnější obhajovat práci vlády, než když jste naposledy kandidovali z opozice a mohli kopat do Andreje Babiše a dalších?
Vždycky je daleko snazší kandidovat z opozičních lavic. Teď je to samozřejmě těžké, protože takové ty čtyři roky byly. Končil covid, přišla energetická krize, válka na Ukrajině, vysoká inflace. Chápu, že pro mnoho lidí situace byla nebo pořád je složitá. Na druhou stranu moje reakce je, že lidé vlastně často říkají, že sledují naši práci, vidí, že třeba na ministerstvu práce a sociálních věcí jsme pohnuli s celou řadou věcí, což se roky nedařilo. Často debata končí tím, že třeba ne všichni kandidáti za SPOLU jsou jim sympatičtí, ale říkám jim, že tady v Olomouckém kraji volí Mariana Jurečku, Petra Sokola, Martina Majora, Zdeňku Blišťanovou, Karla Smetanu, prostě lidi, kteří jsou odtud, ne někde z Prahy. Já vždycky nabídku odjinud odmítal, člověk by měl kandidovat tam, kde je doma. Moc třeba nerozumím, proč tady hnutí ANO dalo jako lídra pana Metnara.
Když vyšlo každoroční srovnání krajů, sociologové to komentovali tak, že v Česku se společenské rozdíly spíš zvětšují, na rozdíl od jiných zemí Evropy. Jak začít nůžky zavírat?
Když se podíváme na základní ekonomická data, tak vidíme, že kde se podaří vybudovat dálnice, v okolí to nese ekonomický růst. Přicházejí tam firmy, vytvářejí se tam rychleji pracovní místa s většími výdělky. Pro náš kraj jsou klíčové dvě věci. Jednak dobudovat D1, a musím říct, že kdybych před čtyřmi lety na poslední schůzi ve sněmovně nepředložil novelu zákona, zasekla by se ta dálnice úplně. Prodloužili jsme tenkrát ze zákona, že předchozí rozhodnutí EIA a všechny dokumentace dál platí. A obrovským tempem jede D35, což bude znamenat daleko větší příležitost pro Zábřežsko, potažmo celé Šumpersko. Osobně bych si přál i tunel pod Červenohorským sedlem.
Co další oblasti?
Samozřejmě investice do školství nebo celoživotního vzdělávání, což jsme na ministerstvu nastartovali. I ten, kdo práci neztratil, si může objednat nějaký kurz, certifikát, zlepšit si kvalifikaci. To jsou kroky k tomu, aby kraje rychleji rostly a rozdíly se zmenšovaly.
Olomouckému kraji se daří ve zdravotních a sociálních službách, nabídce volného času, bezpečnosti nebo vzdělávání. Dobře na tom ale není v ekonomických aspektech, tématem je i udržení mladých. Podaří se to někdy změnit?
Kdybychom se na to dívali v horizontu posledních pěti šesti let, uvidíme, že kraj se posunuje, třeba v žebříčcích nezaměstnanosti je dnes blíž středovým hodnotám. I průměrné výdělky se zlepšily, i když jsou rozdíly. Podařil se také pokles exekucí, udělalo se milostivé léto, statisícům lidí se odpouštěly jistiny. Máme možnost udělat insolvenci do tří let s daleko vstřícnějšími podmínkami a lidé na to reagují. Tomu by měla pomoci i superdávka, jež má motivovat lidi k tomu dostat se z šedé zóny do běžného života, do legální práce. Také jsme nastavili růst minimální mzdy, dnes je to kolem osmi procent meziročně, a dostane se na úroveň 47 procent průměrné mzdy, kterou predikujeme vždy na další rok. To jsou věci, které systémově pomáhají lidem s nejnižším příjmem a kvalifikací.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Co si od superdávky slibujete?
Byla na ní širší politická shoda, protože je klíčová v několika věcech. Bude motivovat k práci ty, kteří mohou pracovat. Zdraví lidé v produktivním věku, kteří dnes nepracují a budou bez práce déle než šest měsíců, musí přijmout veřejnou službu u obce nebo města, jinak nebudou mít nárok na dávku. Motivuje rodiče poslat děti do školy. Řeší byznys s chudobou. Hlavně bude garantovat každému daňovému poplatníkovi, že jeho peníze jdou především těm, kteří si sami pomoct nemohou, a ne že chodí lidem, kteří mohou být kvůli špatně nastavenému systému v pohodě doma a někdo jiný, kdo ráno vstává do práce, jim zaplatí například kompletní náklady na bydlení.
Když jsme u bydlení, jak dosáhnout toho, aby člověk nemusel dát polovinu platu za nájem?
Sociální dávkový systém říká, že pokud se stane, že člověk má náklady na bydlení větší než 30 procent příjmu domácnosti, v ten okamžik může získat podporu. Ale samozřejmě to má až ta záchranná síť. Na začátku ale je, aby bydlení nebylo tak drahé a nedostupné.
Volební rádce iDNES.cz
Jak to dosáhnout?
Stát od loňského října výrazně vstoupil do podpory výstavby nových bytů. Běží masivní finanční podpora ze strany ministerstva pro místní rozvoj. Dneska je tam žádostí za více jak 20 miliard korun od obcí, měst, fyzických i právnických osob. Program na rekonstrukce Oprav dům po babičce má dnes víc než šest tisíc žádostí.
Má jít o obecní, družstevní nebo jinou výstavbu? Ptám se s ohledem na ceny bytů nebo nájmů.
Musí to být mix. I malá obec by měla mít pár bytů pro startovací nebo sociální bydlení. Aby třeba mladí lidé, kteří chtějí založit rodinu, mohli začít bydlet v nějaké garsonce nebo 1+1, ostatně také jsem s manželkou takhle začínal před 20 lety v Citově. Stejně tak byty pro lidi v tíživé sociální situaci nebo seniory, aby to pro ně bylo ufinancovatelné a mohla za nimi přijet sociální terénní služba. Snažíme se podporovat rovněž projekty komerčního charakteru, podporu může získat i developer. Má to být kombinace sociálního bydlení a chráněných bytů i běžného komerčního, případně družstevního bydlení.