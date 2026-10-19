Jak hodnotíte povolební vyjednávání, které vyústilo v podepsání koaliční smlouvy?
Měli jsme tolik programových průniků, že jednání byla celkem jednoduchá. Spojuje nás pohled na efektivní fungování města, rozumné hospodaření i otázka transparentnosti a důvěry ve veřejnost. Jinými slovy, když odhlédnu od Olomouce, myslím, že je logické, že jsme vyslyšeli poptávku, která byla v těchto volbách vyjádřená minimálně v našem městě celkem explicitně. Dali jsme dohromady koalici, která podle mne odpovídá tomu, čemu se říká koalice demokratických stran. Mohli jsme se v programech velmi dobře sladit, mám z toho radost a myslím, že čtyři roky vydržíme ve velmi přátelské atmosféře.
Volby 2026 OBRAZEM
V čem budete jiní než dosavadní radnice?
Důvod, proč se po podpisu koaliční smlouvy fotíme a děláme rozhovory venku před radnicí, je, že chceme komunikovat daleko více s veřejností, nebýt zavření v kancelářích. Půjdeme lidem naproti. Některé věci se dlouhodobě dělaly nějakým způsobem a potřebovaly by trochu osvěžit. U Arionovy kašny jsme také kvůli symbolice vody, to znamená aktuálně extrémní sucha, nedostatek vody téměř všude a apel na udržitelnost jako něco, co je povinností k řešení. Snad to lidé uvidí i v průběhu našeho mandátu.
Chcete zlepšit fungování úřadu. Co se vám tam nelíbí?
Některé procesy by potřebovaly trochu promazat. V době umělé inteligence jde, myslím, trochu ulehčit práci úředníkům.
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Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran
Má to být i přínos pro obyvatele?
Doufám, že věci, které bude chtít člověk s magistrátem vyřešit, budou rychlejší, transparentnější a snad to budeme mít dokázané i na číslech.
Máte už konkrétní představu?
Existuje projekt Transparentní Česko a tam je těch věcí asi 60. Doporučuji nahlédnout. Jako první mne napadá otevření odborných komisí tak, aby bylo lépe vidět, o čem se jednalo, o čem se bude jednat a nekončilo to podle mne častou demotivací jejich samotných členů.
Jaký bude vztah s opozicí?
Nevím, jak to fungovalo, protože jsem nebyl čtyři roky v zastupitelstvu, ale věřím, že jednání s ODS se vedla v korektním duchu a budeme hezky spolupracovat. Stejně tak, že i s ANO se dokážeme domluvit a nebudou tam zbytečné animozity.
Připadne jim předsednictví finančního a kontrolního výboru?
Samozřejmě.
Co plánujete ze všeho nejdřív?
Napřed se zkusím vyléčit a co se týče prvních kroků v úřadu, byl bych velmi rád, kdybych měl možnost se potkat s co nejvíce úředníky, abych pochopil, co dělají a aby oni ztratili zbytečný ostych.