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Nebudeme zavření v kancelářích. Budoucí primátor Zelenka chce otevřenou radnici

Ondřej Zuntych
  14:46
Olomouckým primátorem pro roky 2026 až 2030 se má stát Marek Zelenka z hnutí...

Olomouckým primátorem pro roky 2026 až 2030 se má stát Marek Zelenka z hnutí STAN. Na složení vedení města se dohodli představitelé stran, kteří 19. října 2026 podepsali koaliční smlouvu. Následovalo focení u Arionovy kašny na Horním náměstí. | foto: Hana DočkalováMAFRA

Zástupci nové vládnoucí koalice města Olomouc stvrdili spolupráci podpisem...
Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína...
Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína...
Budoucí náměstek primátora Aleš Prstek (ProOlomouc) bude mít na starosti...
14 fotografií
Po podpisu koaliční smlouvy na olomoucké radnici vyšli představitelé nového vedení města na Horní náměstí k Arionově kašně, kde se vyfotili a dávali první rozhovory. Podle budoucího primátora Marka Zelenky (STAN) to má vyjádřit snahu nové městské rady o otevřenost, zároveň chce dávat důraz na udržitelné nakládání s vodou v období extrémního sucha.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Jak hodnotíte povolební vyjednávání, které vyústilo v podepsání koaliční smlouvy?
Měli jsme tolik programových průniků, že jednání byla celkem jednoduchá. Spojuje nás pohled na efektivní fungování města, rozumné hospodaření i otázka transparentnosti a důvěry ve veřejnost. Jinými slovy, když odhlédnu od Olomouce, myslím, že je logické, že jsme vyslyšeli poptávku, která byla v těchto volbách vyjádřená minimálně v našem městě celkem explicitně. Dali jsme dohromady koalici, která podle mne odpovídá tomu, čemu se říká koalice demokratických stran. Mohli jsme se v programech velmi dobře sladit, mám z toho radost a myslím, že čtyři roky vydržíme ve velmi přátelské atmosféře.

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Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

V čem budete jiní než dosavadní radnice?
Důvod, proč se po podpisu koaliční smlouvy fotíme a děláme rozhovory venku před radnicí, je, že chceme komunikovat daleko více s veřejností, nebýt zavření v kancelářích. Půjdeme lidem naproti. Některé věci se dlouhodobě dělaly nějakým způsobem a potřebovaly by trochu osvěžit. U Arionovy kašny jsme také kvůli symbolice vody, to znamená aktuálně extrémní sucha, nedostatek vody téměř všude a apel na udržitelnost jako něco, co je povinností k řešení. Snad to lidé uvidí i v průběhu našeho mandátu.

Chcete zlepšit fungování úřadu. Co se vám tam nelíbí?
Některé procesy by potřebovaly trochu promazat. V době umělé inteligence jde, myslím, trochu ulehčit práci úředníkům.

Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran

Má to být i přínos pro obyvatele?
Doufám, že věci, které bude chtít člověk s magistrátem vyřešit, budou rychlejší, transparentnější a snad to budeme mít dokázané i na číslech.

Máte už konkrétní představu?
Existuje projekt Transparentní Česko a tam je těch věcí asi 60. Doporučuji nahlédnout. Jako první mne napadá otevření odborných komisí tak, aby bylo lépe vidět, o čem se jednalo, o čem se bude jednat a nekončilo to podle mne častou demotivací jejich samotných členů.

Olomouckým primátorem pro roky 2026 až 2030 se má stát Marek Zelenka z hnutí STAN. Na složení vedení města se dohodli představitelé stran, kteří 19. října 2026 podepsali koaliční smlouvu. Následovalo focení u Arionovy kašny na Horním náměstí.
Zástupci nové vládnoucí koalice města Olomouc stvrdili spolupráci podpisem koaliční smlouvy. Uprostřed je budoucí primátor Marek Zelenka (STAN). (19. října 2026)
Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína Machačíková (Zelení), Lucie Tungul (Milujeme Olomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Marek Zelenka (STAN), Aleš Prstek (ProOlomouc) a Otakar Štěpán Bačák (spOlečně). (19. října 2026)
Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína Machačíková (Zelení), Lucie Tungul (Milujeme Olomouc), Marek Zelenka (STAN), Aleš Prstek (ProOlomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL) a Otakar Štěpán Bačák. (spOlečně). (19. října 2026)
14 fotografií

Jaký bude vztah s opozicí?
Nevím, jak to fungovalo, protože jsem nebyl čtyři roky v zastupitelstvu, ale věřím, že jednání s ODS se vedla v korektním duchu a budeme hezky spolupracovat. Stejně tak, že i s ANO se dokážeme domluvit a nebudou tam zbytečné animozity.

Připadne jim předsednictví finančního a kontrolního výboru?
Samozřejmě.

Co plánujete ze všeho nejdřív?
Napřed se zkusím vyléčit a co se týče prvních kroků v úřadu, byl bych velmi rád, kdybych měl možnost se potkat s co nejvíce úředníky, abych pochopil, co dělají a aby oni ztratili zbytečný ostych.

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