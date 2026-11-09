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Olomouc má nového primátora. Zelenkovi bude dělat zástupce exhejtman Suchánek

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Aktualizujeme   10:37
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Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od...

Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od dosluhující primátorky Miroslavy Ferancové (ANO). (9. listopadu 2026) | foto: Hana DočkalováMF DNES

Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) na ustavujícím zastupitelstvu...
Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od...
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Už je to oficiální. Novým primátorem Olomouce se stává lídr STAN Marek Zelenka, olomoucké zastupitelstvo jej zvolilo v pondělí dopoledne na svém ustavujícím zasedání. Zelenka v čele stotisícového města vystřídal Miroslavu Ferancovou (ANO). Hnutí STAN bude krajskému městu vládnout s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu dohromady 25 mandátů.

Na pondělním zastupitelstvu byl zvolen i nový viceprimátor města – stal se ním Josef Suchánek (STAN), někdejší hejtman Olomouckého kraje.

Do opozice míří v Olomouci vítězové komunálních voleb ANO, doplní je ODS a SPD. V minulém volebním období vládlo městu právě ANO s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

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Letos ANO získalo 13 mandátů, tedy o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, před čtyřmi lety měl dva. Třetí ProOlomouc má v novém zastupitelstvu pět mandátů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele mají pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD také se třemi mandáty.

Povolební jednání v Olomouci vedla souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. Koalici se nakonec podařilo dohodnout týmu STAN. ANO tak po osmi letech v čele olomoucké radnice odešlo do opozice.

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Olomouc má nového primátora. Zelenkovi bude dělat zástupce exhejtman Suchánek

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Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od...

Už je to oficiální. Novým primátorem Olomouce se stává lídr STAN Marek Zelenka, olomoucké zastupitelstvo jej zvolilo v pondělí dopoledne na svém ustavujícím zasedání. Zelenka v čele stotisícového...

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