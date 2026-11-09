Na pondělním zastupitelstvu byl zvolen i nový viceprimátor města – stal se ním Josef Suchánek (STAN), někdejší hejtman Olomouckého kraje.
Do opozice míří v Olomouci vítězové komunálních voleb ANO, doplní je ODS a SPD. V minulém volebním období vládlo městu právě ANO s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.
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Letos ANO získalo 13 mandátů, tedy o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, před čtyřmi lety měl dva. Třetí ProOlomouc má v novém zastupitelstvu pět mandátů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele mají pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD také se třemi mandáty.
Povolební jednání v Olomouci vedla souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. Koalici se nakonec podařilo dohodnout týmu STAN. ANO tak po osmi letech v čele olomoucké radnice odešlo do opozice.
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