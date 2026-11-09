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Nový primátor Olomouce chce krotit dluhy. Úspory hledá v odměnách pro zastupitele

Ondřej Zuntych
  13:46
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Krátce po pondělním zvolení nové olomoucké radnice představil čerstvý primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN), na co se chce aktuálně zaměřit, k čemu má sloužit mediální výbor i kdy vedení města představí své priority pro další čtyři roky.
Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) na ustavujícím zastupitelstvu města. (9. listopadu 2026)
Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) a jeho předchůdkyně Miroslava Ferancová (ANO).
Marek Zelenka (STAN) na pondělním zastupitelstvu Olomouce. (9. listopadu 2026)
Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od dosluhující primátorky Miroslavy Ferancové (ANO). (9. listopadu 2026)
Nový primátor Olomouce Marek Zelenka (STAN) přebírá primátorské insignie od dosluhující primátorky Miroslavy Ferancové (ANO). (9. listopadu 2026)
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Jak se cítíte jako nový olomoucký primátor?
Převládá radost z toho, jakou máme zvolenou radu města, jednali jsme ve velmi přátelské atmosféře a doufám, že čtyři roky se nám ji bude dařit přenášet na veřejnost a hlavně do úřadu.

Čím se podle vás Olomouc liší od ostatních měst a co je potřeba změnit? Lišíme se tím, že jsme nejhezčí město na světě (úsměv) a asi trochu potřebujeme změnit komunikaci navenek, efektivitu úřadu i městských firem. O to se pokusíme co nejdříve.

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Jaké největší výzvy novou radu čekají?
Logickou výzvou bude krocení nebo rozumné nastavení dluhové politiky města. Jak jste dnes slyšeli, tak projektů, které jsou otevřené a potřebují doklepnout, je několik. Téměř všechny mají prioritu, takže jejich prioritizace. A také rozumné a férové rozložení finančních prostředků. To bude hlavní úkol nás radních, abychom vše do konce tohoto roku připravili pro zastupitelstvo k rozpočtu.

V úterý zasedne poprvé rada, co vše tam má zaznít?
Pokud je mi známo, bude to první čtení rozpočtu, takže téměř celý rozpočet. Jestli tam bude něco konkrétního, tak to aktuálně nejsem schopen říct.

Zastupitelstvo zřizuje mediální výbor, proč a co bude jeho úkolem?
Mediální výbor je celkem novinkou v českém kontextu, byl to náš návrh náš ze STAN a jsem moc rád, že koaliční partneři s ním souhlasili. Jeho úkolem bude nějaká konsolidace komunikace navenek. Zároveň – minimálně co se týče Olomouckých listů – chci, aby pozice primátora byla co nejvzdálenější tužce redaktora měsíčníku, aby i s ohledem na aktuální dění ohledně veřejnoprávních médií toto médium mělo co nejlepší pojistky pro neovlivňování obsahu ze strany rady.

S čím jste se stihl od podpisu koaliční smlouvy seznámit a na co jste se případně zaměřil?
Předně bych chtěl poděkovat všem úředníkům, s nimiž jsem se stihl seznámit, za jejich velmi vstřícný, proaktivní přístup. Nemám žádnou výtku k přípravě dnešního zastupitelstva, děkuji jim za podporu v pro mne nové funkci. Hlavně jsem se stačil po volební kampani vyspat.

I na ustavujícím zastupitelstvu se mluvilo o rozpočtovém určení daní. Ústavní soud k tomu v létě zamítl stížnost části senátorů. Jaké vidíte pro Olomouce možnosti?
Nejen hnutí STAN, ale i odborná veřejnost – zdravím kolegy do PAQ Research – přišli s konkrétními návrhy, jak tohle velmi komplikované téma pojmout a přenastavit. Jestli se to v parlamentu povede, budu jenom rád. Bude to cesta na opravdu hodně dlouhé lokte.

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Zmínil jste konsolidaci rozpočtu, hovořili jste i o možné úpravě daně z nemovitosti, která je jedna z mála možností, jak město může samo posílit své příjmy? Nebo ji měnit nebudete?
Ještě jsme se o tom nebavili, každopádně chtěli bychom jít příkladem. Ostatně bod dnešního zastupitelstva, který se týká odměňování, je možná takovou symbolickou první čárkou v tomto případě, protože se snažíme udělat víc fér některé podmínky pro odměňování členů zastupitelstva a nečlenů zastupitelstva v jednotlivých poradních orgánech. Samo o sobě by to mělo přinést některé úspory oproti dosavadnímu stavu. Byť k nějaké valorizaci tam došlo a musí dojít.

Dnes na nové radní mířily konkrétní dotazy, bližší odpovědi ale přinese hlavně programové prohlášení. Kdy bude?
Vzhledem k uzavřené koaliční smlouvě ho máme naplánované do konce ledna.

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