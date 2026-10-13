Zavadilová, jež byla na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů – Společně pro Majetín na prvním místě, skončila s 237 hlasy ve své partaji druhá. Celkově jí pak z devíti zvolených zastupitelů patří sedmé místo.
Komunální politička tak letos už podruhé ustála následky květnové kauzy odeslaných pěti milionů, z nichž nakonec zhruba milion se policii podařilo zajistit a vrátit. Zavadilová totiž hned poté, co vyšla celá záležitost najevo, ustála i návrh na odvolání.
Členové vedení obce ani policisté doposud oficiálně nepotvrdili, kdo naletěl na jeden z nejrozšířenějších typů podvodů.
U tohoto trestného činu nestačí, že někdo udělá chybu. Musí jednat úmyslně, nebo z takzvané hrubé nedbalosti.