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Miliony z obecní kasy šly podvodníkům, Majetínští přesto starostku opět zvolili

Václav Havlíček
Ondřej Zuntych
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  16:01
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Za zpronevěru obecních peněz nikoho nepotrestali. Starostka Miroslava Zavadilová (nez.) byla zvolená znovu | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Odeslání několika milionů korun z obecní kasy podvodníkům bylo letos zřejmě nejdiskutovanějším tématem v Majetíně na Olomoucku. Vedení obce dodnes tají, kdo přesně peníze odeslal. Čekalo se proto, jak se skandál projeví na výsledku voleb, a to především u starostky Miroslavy Zavadilové (nez.), která podle místních za vše nese zodpovědnost. Voliči jí ovšem opět dali důvěru.

Výsledky voleb 2026

Zavadilová, jež byla na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů – Společně pro Majetín na prvním místě, skončila s 237 hlasy ve své partaji druhá. Celkově jí pak z devíti zvolených zastupitelů patří sedmé místo.

Komunální politička tak letos už podruhé ustála následky květnové kauzy odeslaných pěti milionů, z nichž nakonec zhruba milion se policii podařilo zajistit a vrátit. Zavadilová totiž hned poté, co vyšla celá záležitost najevo, ustála i návrh na odvolání.

Členové vedení obce ani policisté doposud oficiálně nepotvrdili, kdo naletěl na jeden z nejrozšířenějších typů podvodů.

U tohoto trestného činu nestačí, že někdo udělá chybu. Musí jednat úmyslně, nebo z takzvané hrubé nedbalosti.

Filip Melzerprávník

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