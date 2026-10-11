Majetín má 964 oprávněných voličů, platný hlas jich v referendu odevzdalo 640. Účast tedy činila 66 procent. Proti těžbě se vyslovilo 497 obyvatel (77,7 %). Místní plebiscit je platný při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů.
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Majetín v referendu rozhodne o rozšíření pískovny. Firma nabízí přes 70 milionů
Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Obě podmínky byly splněny.
Obyvatelé Majetína odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu číslo šest a sedm.
Obavy části místních se týkají zvýšení dopravy, hluku či prašnosti, ale také budoucího charakteru krajiny, případně vlivu na podzemní vodu.
Volby 2026 OBRAZEM
Jednatel společnosti Zepiko Zdeněk Ohniště v dopise adresovaném obyvatelům Majetína uvedl, že firma plánuje přesunout těžbu dál od obce za železniční trať. Objem těžby se podle něj nezvýší, takže v okolí nevzroste doprava ani hluková zátěž. V případě pokračování těžby chce společnost obci poskytnout více než 70 milionů korun.