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Těžbu tu nechceme. Obyvatelé Majetína v referendu odmítli slevy na písek i štěrk

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  9:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Záleský, MF DNES

Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v pátek a v sobotu v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Referendum je platné a závazné. O rozšíření těžby žádá firma Zepiko, která své plány v minulosti obyvatelům Majetína už představila a nabídla jim slevy na písek či štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny.

Výsledky voleb 2026

Majetín má 964 oprávněných voličů, platný hlas jich v referendu odevzdalo 640. Účast tedy činila 66 procent. Proti těžbě se vyslovilo 497 obyvatel (77,7 %). Místní plebiscit je platný při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů.

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Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Obě podmínky byly splněny.

Obyvatelé Majetína odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu číslo šest a sedm.

Obavy části místních se týkají zvýšení dopravy, hluku či prašnosti, ale také budoucího charakteru krajiny, případně vlivu na podzemní vodu.

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Jednatel společnosti Zepiko Zdeněk Ohniště v dopise adresovaném obyvatelům Majetína uvedl, že firma plánuje přesunout těžbu dál od obce za železniční trať. Objem těžby se podle něj nezvýší, takže v okolí nevzroste doprava ani hluková zátěž. V případě pokračování těžby chce společnost obci poskytnout více než 70 milionů korun.

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