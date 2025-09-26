„Nemůže už dojít k takovému rozkolu politického vedení a nejvyššího vedení armády,“ upozorňuje v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak coby stínový ministr obrany vnímáte narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony?
Je to velmi závažný bezpečnostní incident. Vidíme, že to není jen Polsko, ale i Rumunsko, případně další alianční země. Takové případy mají velký potenciál situaci eskalovat. Aliance by měla zaujmout jednoznačné a silné stanovisko poté, co se vše opravdu hodně důkladně prošetří, ať nedojde k nějakým přehmatům. V minulosti při podobných incidentech už někteří politici vystupovali, padlo hodně expresivních vyjádření, ale nakonec se ukázalo, že celá situace je jinak.
Mohlo podle vás teď jít například o odklon dronů z trasy?
V roce 2022 dopadly na polské území rakety a česká ministryně obrany Jana Černochová jasně deklarovala, že jsou sovětské. Po důkladném prošetření se však zjistilo, že šlo o odklon vystřelených ukrajinských raket. Protože sovětskou technikou stále ještě disponuje celá řada evropských zemí, není se tedy čemu divit, že to takto je. V aktuálním případě si ale myslím, že je jasné, že to byly ruské drony, které způsobily při sestřelení polskými F-16 škody. Není tedy pochyb o agresi ze strany Ruska.
Do Polska odletěly tři české vrtulníky posílit východní křídlo NATO. Je to za vás v pořádku?
Ano, hned v počátku jsme tomu vyjádřili podporu. Náš polský soused má od nás plnou podporu, a jestliže vznesl tento požadavek, je nutno mu vyhovět a udělat maximum pro pomoc. Není ani žádný legislativní problém z hlediska mezinárodního práva, protože máme vždy na dva roky parlamentem schválené vysílání vojáků na posílení východní hranice. Jediné, co bych vládě vytknul, že neinformuje ani parlamentní orgány, výbor pro obranu, že tento krok učiní. Vždy to bylo dobrým zvykem. Teď se to dozvídáme z médií. Není to fér, protože my jsme všechny věci, ať už co se týče financí, velkých mandátů, či vysílání vojáků, vždy i jako opoziční hnutí podpořili. Z jejich strany se však strategická komunikace nezlepšila.
Neznervózňují vás programy SPD a Stačilo! ohledně referenda k vystoupení z NATO?
Znervózňuje mě to a říkám, že jednoznačně odmítáme jakoukoliv diskusi o vystoupení ze Severoatlantické aliance i EU. Je to podle mě špatné vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace. Na druhou stranu mimo tato dvě témata obecně vznik zákona o referendu podporujeme. Lidé by měli vyjádřit svůj názor na dané potřeby, na komunální úrovni to funguje.
K čemu by se třeba mohla otázka vztahovat?
I mezinárodně je hodně frekventovaná například otázka eutanázie.
Vraťme se ještě k obraně země. Máte v programu, že se straší válkou. Není snad nebezpečí reálné? Jak myslíte to strašení?
Současná vláda straší válkou poměrně často. Jsou tady zmiňována vojenská témata, Ukrajina, posilování. My v tom máme jasno. Vždy jsme to podpořili, ale od současné vlády je to přehnané. My se stále snažíme, aby došlo k deeskalaci a ukončení konfliktu, byť je to složitá situace. Podporujeme humanitární pomoc, zpočátku i vojenskou, teď už není co – i podle vyjádření současné ministryně – tam z vojenského materiálu poslat. Jsme pro budování moderní armády, ale nemůže to být tak, že za vámi chodí lidé s tím, že mají strach. Absolutně tu nefunguje strategická komunikace. Chlubit se muniční iniciativou, která má různé konsekvence, tak to toho vláda tedy moc neukázala.
Chcete muniční iniciativu ukončit?
Určitě ji chceme zrevidovat. Vezměte si, že americká administrativa schválila vojenskou pomoc Ukrajině, a jak je to financováno? Jde to přes NATO. Muniční iniciativa měla být od počátku posunutá na alianční úroveň. Takové projekty nejsou nic nového. Dokládá to poslední iniciativa některých aliančních zemí nákupem a pomocí Ukrajině s protivzdušnou obranou. V této fázi je to poměrně důležité, protože fronta je zamrzlá.
ANO slibuje, že bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení bojů na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě. Co si pod tím představit?
Je třeba diplomatickou cestu posunout dál a vyvinout větší tlak na evropské a světové mocnosti, protože naše diplomacie a ministerstvo zahraničí tohle asi nevyřeší. Když se bavím s některými současnými i bývalými generály, válka na Ukrajině není vojensky řešitelná. To je názor odborníků. Denně nám tam umírají lidé, denně pomalu Ukrajina přichází o další území. Jinou cestou to nejde. Připadá mi, jako by tato vláda a některé evropské země na tohle neslyšely.
Máme největší odchody za posledních deset let, letos odchází téměř 1 500 vojáků. Technika je k ničemu, když nebude personál.
Lubomír Metnar
Navrhujete tedy nabídnout kompenzace Ukrajině, aby přijala současný stav?
Přesně, protože my jsme proti tomu, aby se zbavovala suverenity. Ale musíme to začít řešit diplomaticky. Vždyť tam generace obyvatelstva budou za chvíli pozabíjeny Ruskem a to není sranda.
Jak přesvědčit k přijetí něčeho takového napadenou zemi?
Jak říkám, snaha diplomatického řešení prostřednictvím velmocí se musí posunout ještě dál. Nevím, třeba mohou pomoci nyní diskutované další sankce ze strany Spojených států. Protože i Amerika a současný prezident Trump se v tom posouvá. Začal označovat Rusko za agresora, i když se dříve zdráhal. Vyzývá alianční země k ukončení nákupu ropy od Ruska. Stejně tak i cla. Myslím, že tohle je cesta.
Chcete do armády získat dalších pět tisíc profesionálů. Jak?
Potřebujeme nastolit stabilitu a perspektivu. Máme největší odchody za posledních deset let, letos odchází téměř 1 500 vojáků. Technika je k ničemu, když nebude personál. Musí se to v krátkém čase napravit, dělá to disharmonii a narušuje odolnost České republiky. Je třeba, aby naši vojáci měli jistotu, tedy pravidelně valorizované peníze a nedocházelo ke škrtům. Vláda vyvolala nějaká očekávání, potom zlepšení podmínek odvolala. K navýšení došlo až teď před volbami do Sněmovny. Musíme vrátit Fond kulturních a sociálních potřeb a školkovné, nesmíme jak tato vláda zmrazit platy. Mladá rodina – voják, vojákyně, dvě děti školkou povinné – přišla téměř o 50 tisíc ročně. Za druhé musíme zlepšit pracovní podmínky a zázemí vojáků. Musíme se více soustředit na nemovitou infrastrukturu. Rodiny chtějí pracovat v blízkosti bydlišť. Poslední věc je reputační, nemůže už dojít k takovému rozkolu, co se stal mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu, tedy neshodě politického vedení a nejvyššího vedení armády. Změna atmosféry v armádě bude nejtěžší úkol nového ministra.
Hnutí ANO uvažuje o zřízení hybridní bezpečnostní složky, běžně by se věnovala zajišťování veřejného pořádku. Co by to bylo za sbor?
Je to motivace a inspirace i z jiných zemí, jako je třeba Francie, Itálie, uvažuje o tom Polsko. Jde o vojenskou složku pod ministerstvem obrany, která bude v dobách míru sloužit na posílení veřejného pořádku, na řešení krizových stavů nevojenské povahy. Bude to financováno z rostoucího rozpočtu obrany. Mezitím by měli členové za úkol cvičit, rozvíjet se pro případ krizového válečného stavu. Vyloučíme, že nepřijdou další migrační vlny? Kdo ochrání hranice? Na důslednou obranu je vojáků a policistů málo a to jsme středoevropská země.
Přesuňme se do regionu. Jak vidíte budoucnost újezdu Libavá?
Teď je výročí, kdy byl tento vojenský újezd rozhodnutím vlády v roce 1946 založen, má dlouhou historii, a byť také svá specifika, je pro výcvik armády nezastupitelný, a to i v mezinárodním kontextu. Má potenciál a je potřeba postupně řešit problémy, které tam lidi trápí.
Poškozené silnice a památky?
Zničené cesty, mobilita, informovanost, hluk. I s ohledem na památky má resort vůči této lokalitě pořád dluh. Myslím, že zmenšení prostoru v minulosti nebylo zrovna optimálním krokem pro armádu, to říkám otevřeně. V každém případě armáda musí začít problémy řešit. A to i proto, že provoz tam bude četnější, aut bude jezdit víc.
Pokud byste se stal ministrem obrany, jak byste lidem ulevil?
Vydat 71 miliard na zálohy za nákup strategické vojenské techniky v roce 2024 byl holý nesmysl, peníze měly být vyčleněné na projekty armády i udržení vojenských prostorů. Bez lidí tam to nepůjde. Musíme zajistit rovnováhu, proto nový ministr musí objet obce u vojenských prostorů a začít to řešit. Jde také o pracovní místa a příležitosti.
Budete mít v Poslanecké sněmovně na paměti, že jste byl zvolen za Olomoucký kraj?
Je to zajímavý region. Od Jeseníku až po jižní hranici jsou tu rozdílné problémy. Nebudu slibovat, co bych nemohl splnit, ale budu se snažit, co bude v mých silách, přičemž mám blízko k obraně a bezpečnosti. Vojenské prostory, pomoc rozvoji armády, pomoc v bydlení. Armáda má nakročeno a dojde k rozvoji zázemí, kasáren, techniky, potrvá to roky. Dnes jsme někde na 28 tisících vojáků, v plánech bylo 30 tisíc a ty nové počítají už 37,5 tisíce. I když jde o stát, musí tu být i komunikace s obcemi.