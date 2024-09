Naší vizí je rozšiřovat odborná lycea, říká lídr Přísahy Antonín Staněk

Jako krajská Přísaha uvádíte, že máte odvahu stanovit si velké cíle. Které to jsou? Je to vaše deklarované programové osmero?

Osmero představuje klíčové věci, které budou důležité i při případném zvažování koalice. Naší velkou prioritou je nicméně školství. Další téma je i díky oběma kolegům starostům na kandidátce zlepšení komunikace mezi krajem a zastupitelstvy jednotlivých obcí.

Co krajskému školství nejvíc chybí?

Může se zdát, že problémy nejsou, protože jsme neměli takové potíže s přijímáním na gymnázia, na střední školy jako třeba v Praze. Nicméně máme zpětnou vazbu od řady rodičů, kteří měli problém umístit své děti – i velmi šikovní žáci se nedostali na preferované školy.

Prosazovali byste úpravy?

Není naším záměrem rozšiřovat ani omezovat stávající počty gymnázií, domníváme se, že odpovídají potřebám. Ale rozhodně je naší vizí začít intenzivněji pracovat na rozšíření odborných lyceí, kde mohou žáci získat všeobecné vzdělání a současně se už mohou orientovat i odborně. Zde je velký potenciál pro žáky i kraj. Nechceme ani omezovat či slučovat školy jen proto, že o některé profese není zájem. Nejprve je třeba zanalyzovat zájem zaměstnavatelů, a pak hledat rozličné formy, pobídky pro zatraktivnění.

Chcete zabránit rozpadu sítě sociálních služeb. Hrozí něco takového?

Zase je třeba říci, že ten pohled není úplně tak dramatický. Nicméně populace nejen v kraji výrazně stárne a spolu s tím roste i nedostatek míst v sociálních zařízeních pro ty, kteří už si třeba nezvládají samostatně zařizovat věci.

Budete se tedy snažit o více míst v domovech pro seniory?

Koalice se velmi silně orientuje směrem na chráněné bydlení. To je samozřejmě velice dobře, protože jde o zvýšení kvality pro lidi, kteří mohou opustit ústav a jsou schopni se zapojit do života. Na druhou stranu je ale jasné, že kapacita těchto chráněných bydlení nebude pro potřeby kraje stačit. Máme zařízení, která jsou už kapacitně na hraně, jako je olomoucký domov pro seniory Pohoda. Potřeba je také příprava budování nových domovů pro seniory, protože to není otázka jednoho roku, dvou let. Kraj by měl tedy komunikovat s obcemi.

S jakým cílem?

Kraj v podstatě nemá pozemky, kde by mohl stavět svá vlastní zařízení, zato obce je mají. Je možnost vytvořit mikrosdružení obcí, která by se společně pustila do práce. Kraj může pomoci s administrativou a s obcemi se dohodnout na společném využívání. Zdůrazňujeme, že je velmi nutné budovat zařízení se speciální péčí o občany, kteří trpí různými formami duševního onemocnění, demencí, Alzheimerovou chorobou a tak dál. Co se aktuálně v kraji nabízí, jsou většinou soukromá zařízení a tam je trošičku jiná cenová kategorie.

Máte recept na zajištění větší dostupnosti lékařů, o kterou chcete usilovat?

V kraji na tom nejsme nijak dramaticky zle, ale zase náš kraj je poměrně rozsáhlý, takže jsou místa, kde je opravdu dostupnost lékařské péče výrazně horší. Souvisí to také s nerovnoměrnou dopravní obslužností. Rádi bychom komunikovali s obcemi, kde mohou budovat menší zdravotní střediska. Jedno je třeba ve Velkém Týnci u Olomouce. Některé obce mají dlouhodobě představu o jejich vytvoření.

Kde pak do nich sehnat lékaře?

Je to o komunikaci s lékařskou fakultou a s příslušnými komorami a o hledání pobídek. Také se však setkáváme s tím, že lékaři řeknou: vybudujte nám ordinaci, převeďte nám ji a my tam teda zůstaneme. Což asi není úplně fér. Někdo hovoří i o tom, že by studenti měli po absolvování pracovat nějakou dobu se závazkem.

V cestovním ruchu se chcete zaměřit na Polsko a přeshraniční spolupráci. V čem by kraj posunula?

Bavíme se o lokalitách, které se úplně ideálně nerozvíjejí, kde je poměrně vysoká míra nezaměstnanosti a tak dále. Zároveň sousedí s polskými hranicemi. Každý, kdo vyrazil do Polska, je překvapený, jak je příhraničí rozvinuté, jaké jsou tam nabízené služby. Češi tam jezdí za nákupy, letní rekreací i lyžováním.

Má tedy kraj pomoci lidem zužitkovat to v jejich prospěch?

Souvisí to i s otázkou dopravní obslužnosti a se vším, co by mohlo pomoci zatraktivnit příhraničí a nabídnout tam lidem kvalitní možnost práce, třeba v oblasti služeb a podobně. Jednu dobu jsem spolupracoval na projektu ve Vidnavě, kde je to kousíček k Otmuchovskému jezeru a dalším místům. Mohli bychom přivítat polské návštěvníky, kteří by zase využili našich krás. Polsko je pro nás inspirací i výzvou.

Chcete měnit krajský soud, krajské státní zastupitelství, zvýšit historický význam Moravy. Jak toho dosáhnete?

Když hovoříme o plnohodnotném Olomouckém kraji, myslíme tím, že od jeho vzniku nemáme některé konkrétní krajské instituce, jako je krajský soud nebo krajské zastupitelství. Už v minulosti vznikla společná iniciativa některých regionů, které mají obdobný problém. Kraje mají legislativní iniciativu, takže ve spolupráci lze připravit návrh zákona. Má-li být kraj určitým způsobem autonomní, umět si o věcech rozhodovat, tak si myslím, že to do Olomouckého kraje skutečně patří.

Proč se zabýváte historickými hranicemi uvnitř státu?

Je jasné, že vytvoření čtrnácti krajů je nešťastné co do velikosti i z hlediska historického. Hranice Moravy je jednoznačně těmito kraji porušena. Byli bychom rádi, aby Morava byla respektována z hlediska svého historického významu. Všude máme Česko, Českou republiku, české reprezentanty... Ale když se podíváme na státní znak, jsou tam tři historické země. Jde nám o otevření debaty o tom, jak Moravě a Slezsku zajistit příslušející důstojnost v českém státu.

Chcete prověřit postup kraje ve vztahu k dostavbě Muzea umění Olomouc – chystanému Středoevropskému fóru (SEFO). Proč?

Máme signály, že ne všechny postupy byly v pořádku. Pokud nenarazíme na žádný problém, vše je akceptovatelné. Kdybychom však zjistili, že některé postupy nebyly v souladu se zákonem nebo vyhláškami, museli bychom se samozřejmě pokusit o nápravu. Co máme informace, měli městští památkáři výhrady ke stavební čáře a až na zásah krajského orgánu tam došlo ke schválení některých věcí.

Souvisí to s tím, že jste ještě coby ministr kultury v souvislosti se SEFO podal trestní oznámení na bývalého ředitele muzea?

Určitě ne. Prvoplánově se to nabízí, ale když se budete bavit s občany kraje a nejen s nimi, pohledy na SEFO jsou samozřejmě rozdílné.

Jaké je vaše představa o výsledku voleb? Při zahájení kampaně jste říkal, že byste rádi rovnou do rady.

Jsou to naše první volby v kraji, takže bychom byli rádi, kdybychom získali podporu a dostali se do zastupitelstva. Minimální úspěch tedy bude pět procent. V evropských volbách jsme i díky podpoře ze strany Motoristů měli v kraji přes deset procent, ale uvědomujeme si, že ty volby jsou zcela jiné.

Bylo by úspěchem i místo v opozici?

Každý, kdo je trošičku více obeznámen s fungováním krajských zastupitelstev, ví, že opozice nemá příliš velké nástroje, aby mohla věci prosazovat a měnit. Spíše má kontrolní roli. Takže nepohrdáme ani pozicí velmi bedlivého a přísného kontrolora, ale každá politická strana má cíl podílet se na změně.