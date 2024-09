Zaplatíme lékařům studium, ale ať si ho tu pak odslouží, říká krajský lídr ANO

Jaké jsou priority vašeho programu?

Navázat tam, kde jsme skončili v roce 2020. Chceme třeba podporu hasičů, dětí, sportu, trenérů, handicapovaných, obnovy venkova. Naši nástupci to různě redukovali a my to chceme dát do normálního módu. Dále podpořit dopravní infrastrukturu nebo zdravotnictví, nelíbí se mi třeba omezení provozu zubní pohotovosti. Také byly zrušeny některé ranní a noční vlakové spoje, to je také špatně. Rovněž chceme rozšiřovat kapacity domovů pro seniory a dostupnost ambulantních, denních i odlehčovacích služeb.

Slibujete i další velké investice. Kde na vše chcete vzít, když se kraj teprve nedávno dostal z pozice nejzadluženějšího, ale pořád má dluh na úrovni 1,7 miliardy?

Musíme si udělat revizi, protože nynější vedení kraje snížilo dluh i na úkor těch věcí, které jsem předtím zmínil. A já si nemyslím, že je třeba snižovat dluh třeba na úkor investic. My když jsme nastoupili, tak jsme rovněž přebírali nejzadluženější kraj a také jsme kousek umazali. Nebyly to miliardy, ale protože přišel covid. A přesto jsme to zvládli.

Pokud byste tedy příští čtyři roky vládli, budete usilovat o to, aby se dluh kraje dál snižoval, zůstal aspoň stejný, nebo jste ochotní ho nechat zase zvýšit?

Pokud se nám podaří sestavit koalici, tak si nejprve musíme říct, jaký je její zájem. Když se bude výrazně blížit tomu našemu, tak určitě budeme chtít přidat investice do dopravy a uvidíme, co nám vyjde. Primárně musíme šetřit, ale ne na úkor například dopravní infrastruktury nebo sociální oblasti. Uděláme bilanci a podle té nám něco vyjde. Vstupuje do toho třeba to, zda se podaří získat peníze z evropských fondů. Chceme dluh umazávat, ale nemusí být za čtyři roky na nule. Cílem je současně umazávat a investovat.

S kým jste připravení jednat o koalici, a s kým nepočítáte?

Se standardními stranami problém nemám, pokud se někdo nebude vyjadřovat v kampani nějak extrémně krajně. Otázkou pro mě je, jakými partnery pro nás může být STAN. Mají kauzu jako blázen Dozimetr, šifrované telefony, tady na krajské úrovni Autostrádu (skupina tvořená politiky z ODS, lidmi z krajského úřadu i správy silnic a zástupci stavebních firem podle policie manipulovala zakázky na dopravní stavby a vydělávala na jejich šizení, pozn. red.) a tváří se, jako by se jich to netýkalo. S takovou stranou bych měl jít do koalice? Nevím, co by se muselo přihodit, abychom toto nevnímali jako výstražný signál.

Pokud byste se stal hejtmanem, zůstal byste dál i poslancem?

Je to otázka organizace práce, minule jsem to zvládl. Teď by to znamenalo překryv jednoho roku. Během něj bych si mohl otestovat, zda na to ještě stačím. A kdybych měl pocit, že se mi to nedaří stíhat tak, jak bych si představoval, tak prostě jednu funkci ukončím. Což by byla jasná volba, primární je pro mě kraj, kde mě to baví, neboť je ta práce vidět.

V průvodním slově k programu píšete, že za nynější koalice se do kraje vrátila korupce. V odposleších z kauzy Autostráda ale jeden z aktérů, nyní už bývalý úředník na kraji, zmiňuje, že na zakázkách se tu profituje už dvanáct let. Můžete tedy s jistotou říct, že za vás se ta korupce neděla a přišla až s novou koalicí?

S jistotou nemůžete říct nic, jistá je jen smrt. Já vycházím z toho, že policie se tou kauzou dlouhodobě zabývala, zatkla třináct lidí a nikdo z nich nebyl členem našeho vedení kraje. Kdežto za současné koalice tam je člen vedení. Jestli to dělali už dřív, nedokážu říct. Nevím o tom, netuším to, ale nemyslím si to.

Budete chtít něco měnit, aby k takovým praktikám už nedošlo?

Pokud usedneme v koalici, uděláme si analýzu změn, jež v reakci na tu kauzu provedl hejtman, který je současně náměstkem pro dopravu. Ale já jsem do této oblasti nikdy nezasahoval, protože jsem přesvědčen o tom, že na to jsou tu odborníci, kteří na tom kraji sedí. A pokud nejsou odborníky, pak ať jsou vyměněni. Ale jsou tam lidé, kteří se tím zabývají, a já do těchto věcí proto ani nechci zasahovat.

Slibujete zajistit dostupnou zdravotní péči pro obyvatele všech oblastí kraje. Jak toho docílíte?

Je to o dotační politice a podpoře. Potřebujeme dostat praktické či dětské lékaře, gynekology či zubaře i na periferii. Když jsme byli na kraji, udělali jsme dotační titul na navýšení oboru všeobecného lékařství. Což nebylo úspěšné. Ale jedna z prvních věcí, kterou chci udělat, pokud se stanu hejtmanem, tak opět jednat s děkanem lékařské fakulty a rektorem Univerzity Palackého.

Co s nimi chcete probrat?

Navýšení počtu studentů všeobecného lékařství nebo obecně nejvíc nedostatkových oborů. Abychom zkusili najít cestu k zavázání studentů k odpracování nějakého období na území kraje. Klidně univerzitě přispějeme, ale bude tam tento příslib. Teď všichni studují zadarmo a pak utíkají do Německa či jinam.

Takže kraj by financoval na lékařské fakultě nějaká studijní místa navíc výměnou za závazek těch studentů, že určitý čas budou pracovat v kraji?

Ano, toto chceme zkusit vyjednat.

Co se týče dostupnosti zdravotní péče, hodně se mluví o situaci na severu regionu, kde má ale kraj velmi omezené možnosti vzhledem k tomu, že jesenická i šumperská nemocnice jsou soukromé. Dá se tam tedy vůbec něco dělat?

Odděloval bych Šumpersko a Jesenicko, kde to vidím jako kritičtější. V menších lokálních nemocnicích by podle mého názoru měla být základní víceoborová péče a k tomu nějaká specializace. Ale nedává mi smysl, aby dvě nemocnice vedle sebe měly tu specializaci stejnou. Takovým nastavením se pak i ušetři trochu zdravotního personálu, protože těch specialistů nebo potřeba tolik.

Jde mi spíš o to, že pokud se soukromá nemocnice rozhodne dejme tomu zrušit dětskou pohotovost, tak kraj jí v tom nemá jak zabránit.

Tak je tu nějaký závazek těch nemocnic. Ale nevěřím tomu, že bychom se nedohodli. Na těch lékařských službách první pomoci, jak se to přesně jmenuje, občas bývá problém s personálním obsazením, což ty nemocnic pak různě flikují. A vstupuje do toho i otázka využití, protože ty pohotovosti jsou někdy nadužívány.

Hodně se řešilo výrazné omezení provozní doby krajské zubní pohotovosti v olomoucké fakultní nemocnici.

To mi vadí a chci, aby se vrátila do plného provozu. Ale je tam otázka nastavení pravidel, aby nedocházelo k tomu nadužívání. Třeba že budou ošetřováni jen ti, kteří mají svého stálého zubního lékaře, případně jde o skutečně akutní případ. V úvahu připadá i obsazení pohotovosti mediky pracujícími pod dozorem, protože jeden zkušený lékař k sobě může mít třeba dva tři mediky. Je prostě několik variant, které bych případně projednával s vedením fakultní nemocnice, abychom se mohli přiblížit zpátky původnímu rozsahu provozu. Já tomu sice nerozumím z hlediska medicínského, žádný člověk nerozumí všemu, ale prostě chceme zkusit tu službu zabezpečit.

Během příštího volebního období skončí smlouva na pronájem krajských nemocnic holdingu Agel. Jak by se podle vás potom mělo pokračovat, preferujete nějaký model?

V tuto chvíli nemám se současným modelem problém. Protože 95 procent z nájmu reinvestujeme, tak nemocnice vypadají relativně velmi slušně a jsou na úrovni, jakou bychom si představovali. Takže ve spolupráci s Agelem nevidím problém. Navíc nám to dává možnost vyvíjet určitý tlak v oblasti poskytování péče na Jesenicku, protože tamní nemocnice patří také Agelu.

Slibujete vytvořit zásobu krajských hmotných rezerv pro případ mimořádných situací. Jak by to vypadalo, co by tam bylo?

Za covidu jsem poznal, jaké je neštěstí, když vám něco chybí. Já si představuji, že v úzké spolupráci s integrovaným záchranným systémem, primárně hasiči, protože ti mají i určité skladovací kapacity, se budeme zabývat tím, co může přijít. Ale na to chci udělat klasický krizový štáb, kde budou zástupci zdravotnických zařízení, hygieny, policie a hasičů a řekneme si, jaké situace mohou teoreticky nastat a jakou bychom na to měli mít základnu. Abychom už nikdy nebyli překvapeni.

Takže zatím asi nemáte vyčísleno, kolik by to stálo?

Ne. Nechci střílet od pasu čísla. Chci udělat něco, co dává smysl a může pomoct. Ale pokud si sedneme a řekneme si, že by na to bylo potřeba strašně moc peněz, nebo jsme naopak dnes už ve stádiu, že stačí mít jen něco málo, tak já se tomu podřídím. Nemám patent na rozum. Ale nechci řídit kraj, který může mít v krizi zásadní problém se základním vybavením.

Hlásáte, že se zasadíte o přísnější imigrační politiku a budete rázně vystupovat proti budování utečeneckých center. Jak může kraj změnit imigrační politiku?

Tlakem na vládu. A v tom já právě vidím výhodu své role poslance. Myslím si, že vláda si hrála na hrdiny a teď neví kudy kam. Já jsem ten migrační pakt nestudoval, protože to má několik tisíc stran. Ale závěr, který jsem z toho pochopil, je, že dojde k navýšení kvót migrační politiky a v případě jejich nedodržení je nutné platit příspěvek na podporu těch, kteří ty migranty přijmou. Já nemám vůbec problém s migrací z území, kde je válečný konflikt či tam dochází k nějakému terorismu. Ale jinak už dlouho říkám, že máme pomáhat těm lidem u nich nebo na nejbližším bezpečném území. Takže chci tlačit na vládu, aby tu nedělala detenční a jiná zařízení. Nebudeme poskytovat zařízení kraje k tomuto účelu a pokud to budou odmítat obce, budeme se je snažit podpořit.

Pokud ovšem stát zřídí utečenecké centrum ve své nemovitosti, kraj s tím nic udělat nemůže.

Bohužel. Ale můžeme na stát tlačit a hodně tlačit. Ovšem to je všechno.

Chcete rozšířit podporu technického vzdělávání formou dotací, grantů a studijních stipendií. To už kraj dělá a nezdá se, že by to mělo velký efekt. Co chcete tedy dělat jinak?

Na poradách jsem to vždy přirovnával k tomu, že máte nakrájený koláč, vezmete jeden dílek a ten vám chybí, protože v tom oboru nemáme lidi. Tak tam posunete jiný dílek a v tu chvíli vám zase chybí lidé někde jinde. Dnes už se ta podpora dostává téměř do všech oborů a tím je neúčinná. Takže mě zajímá sezení se zaměstnavateli a podnikateli a chci znát potřebnost oborů pro území kraje dle nich. A myslím si, že máme reálnou šanci, aby z toho vypadlo portfolio oborů, které bude potřeba podpořit a na ty se zaměříme. Vím, že to není lehké, protože všichni dnes chtějí mít děti minimálně na středních školách.

Takže ta podpora je podle vás nyní nastavena moc široce a vy byste byl pro to ji zúžit na méně oborů?

Chceme to nastavit podle toho, co vyplyne z toho sezení, přičemž bych je udělal v každém okrese, protože potřeby na Přerovsku mohou být jiné než na Jesenicku.

Slibujete podpořit výstavbu multifunkční haly nadregionálního významu v Olomouci. Je tím myšlena zvažovaná nová hala u Velkomoravské ulice?

Jakákoliv multifunkční hala, jež bude moci být postavena a bude k tomu potřeba nějaká podpora od kraje – stanovisko, memorandum a podobně – tak to podpoříme. Protože si myslíme, že krajské město si zaslouží pořádnou multifunkční halu, mimo jiné na hokej. Čas ukáže, jaké se nabídnou alternativy. Když bude potřeba, můžeme halu podpořit nějak symbolicky i ekonomicky. Ale pátý nejzadluženější kraj samozřejmě nemůže penězi ve velkém podporovat takové extrémní projekty.

28. listopadu 2020

Nebojíte se, že voliči budou mít dejá vu? Před lety ANO v Olomouci při komunálních volbách slibovalo stavbu nové haly, bylo to prezentováno prakticky jako jistá věc, pokud povede město, ale nic z toho nakonec nebylo.

To je dáno tím, že tenkrát byl příslib od Národní sportovní agentury podpořit tyto projekty v krajských městech. Pak se změnila politická reprezentace a ta všechny tyto sliby zrušila, respektive většina jich nebyla naplněna (slib nové haly zaštítěný vládní podporou byl součástí kampaně k volbám konaným v říjnu 2018, vláda Andreje Babiše podala demisi v listopadu 2021 - pozn. red.). A Olomouc už potom nemohla platit takový projekt, s dvoumiliardovým rozpočtem neufinancujete projekt za zhruba miliardu a půl.

Narážím na to, zda se neobáváte, že si voliči řeknou „aha, ANO nám už zase slibuje novou halu“.

Proto jsem volil dobře slova, neřekl jsem, že něco slibuji. My ten projekt podpoříme, a kdybychom měli volné finanční prostředky, tak klidně pomůžeme významně i s financováním. Ale kraj ty peníze teď nemá, takže si to nemůže dovolit.

Chcete navýšit počet vodních prvků v obcích a koupališť přírodního typu. Takže to bude nějaká podpora formou dotací, nebo bude nová koupaliště stavět kraj?

Kraj nic stavět nebude. Máme v regionu já nevím kolik vesnických koupališť a ta dostávají zabrat, protože ty obce to nemohou utáhnout ekonomicky. Tak si chci svolat starosty a zeptat se na reálnost udržení těch koupališť, nebo možnost jejich nahrazení biotopy, případně vytvoření biotopů jinde. Když jsme byli na kraji, tak jsme podpořili dva nebo tři biotopy a lidé z nich byli nadšení. Vodu tam sice čistí rostliny, ale je to jednodušší na údržbu a působí to dobře krajinářsky. Je to jedna z věcí, které podpoří životní prostředí, slouží lidem a přináší i určité estetično. Tenkrát jsme na to dělali dotační tituly.

V programu rovněž zmiňujete úsilí o výstavbu nových přehrad v kraji. Kde a kolik by jich mělo být?

Nemusí jít jen o přehrady, ale i o suché poldry. Dřív se mluvilo o stavbě přehrady Skalička, dnes se o ní mluví jako o suchém poldru. Byla také doba, kdy se mluvilo o přehradě nad Hanušovicemi, ale to také není úplně na programu dne. Nicméně toto je téma, které chceme řešit s Povodím Moravy. Chceme udělat všechno i pro vznik malých vodních děl či mokřadů. Jakékoliv zadržení vody v krajině, protože vnímáme, že je tu pro to potřeba. V těch přehradách chceme také vytvořit zásobu pitné vody, protože té taky ubývá. Ale toto je nadkrajská úroveň, u níž se musíme spojit s Povodím potažmo ministerstvem zemědělstvím.

Takže konkrétní seznam těch přehrad, které chcete podpořit, nemáte?

Ne. Ale víme o tom, že ty projekty existují. V tomto si nikdo nemůže hrát svoje hry, to se dělá pro to území. Když nahoře zadržíme vodu, dokážeme ji potom pustit níž.

Podporovat slibujete rovněž stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem.

Nynější hejtman při nedávné návštěvě vlády v Jeseníku prohlásil, že se všemi prostředky zasadí o to, aby pod Červenohorským sedlem vedla železnice. Já tento závazek klidně přeberu, protože si myslím, že je to jeden z projektů, které si Jesenicko zaslouží. Nebude to levné, ale v budoucnu to bude už jenom dražší. A ten železniční tunel by výrazně zlepšil kvalitu života v této části kraje.