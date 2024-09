V Olomouci si ANO pláclo s SPD, Trikolorou, PRO a Svobodnými. Hejtmanem Okleštěk

Vítězné hnutí ANO se v Olomouckém kraji dohodlo na koalici s uskupením SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu kraje bude mít tato dvojkoalice většinu 31 hlasů. Koaliční smlouva by měla být připravena k podpisu do dvou týdnů. Řekl to dnes lídr ANO a kandidát na hejtmana Ladislav Okleštěk.