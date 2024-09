Největší ránu nám zasadil neúspěch Pirátů, hodnotí končící hejtman STAN Suchánek

Jaké máte z výsledku voleb pocity? Na jednu stranu vás ANO převálcovalo, na druhou jste posílili z pěti na devět zastupitelů.

Je to, jak říkáte, takže smíšené. Na jedné straně lítost, že pravděpodobně nebudeme u sestavování další krajské rady, na druhé straně radost, že jsme posílili o osmdesát procent z pohledu mandátů, což neudělal kdekdo v těchto volbách.

Šlo v kampani něco udělat lépe?

Myslím, že ne. Je potřeba vidět, že závěr vlastně nebyla kampaň, ale záchrana území nejen severu Olomouckého kraje. Sám jsem se spíš věnoval práci pro kraj, osobně jsem kampaně zažil poměrně málo, byla to otázka marketingu a mých kolegů, kteří měli na kontaktní kampaň prostor a čas. Z mé strany to ale ani nebylo účelem, začít teď předvádět, co všechno budu dělat. Spíš jsme se orientovali na rekapitulaci toho, co se stalo. Nebyly to žádné sliby. Největší ránu našemu snažení zasadil výrazný neúspěch Pirátů. Jakmile se ukázalo, že nebudou mít minulý počet mandátů, respektive žádný, tak moje koncepce dostala značné trhliny.

Říkáte, že jste povodně nezkoušel marketingově využít, nicméně opozice to viděla opačně, zaznamenal jste to?

Je to jejich práce, v pořádku. Za čtyři roky neměli nic, co by mi mohli vyčítat, takže se chytali drobných nesmyslů. Samozřejmě, že jsem pravidelně informoval nejen na krajském, ale i svém osobním facebooku o dění. Stačí se jen podívat na krátký úsek deseti dní na mé zprávy a uvidíte, že opoziční hlasy jsou čistá lež. Drtivá většina příspěvků byla označená červeným trojúhelníčkem s vykřičníkem. Tu a tam k tomu byly fotky, pokud jsem vyjel, ale pokud to byly informativní zprávy, byly bez fotek.

Během voleb se v Písečné na Jesenicku ve volební místnosti objevily balené vody s potiskem STAN a vaší fotografií, což je v rozporu se zákonem. Jak to bylo?

Šlo o neskutečnou shodu náhod. Když vypukly povodně, přestali jsme jako i jiné strany dělat kampaň. V merchi jsme měli dvě věci ke konzumaci – vody a müsli tyčinky, kde byl obrázek jedničky a dvojky kandidátky. S ukončením kampaně jsme se rozhodli poskytnout to dobrovolným hasičům v zasaženém území. Pak už si to žilo svým vlastním životem a nakonec se to nějak dostalo i na sever, neměl jsem o tom nejmenší potuchy. Když to tam pak dobrovolní hasiči rozváželi s pomocí po domech, pár balíků vod dali i před volební místnost. Ani tamní starosta, který je za STAN, netušil, že se něco takového děje. Členky komise pak vodu vzaly a šouply ji dovnitř, braly to jako vodu, ne jako marketingový nástroj. Řeší tam úplně jiné věci. Nedá se nic dělat, bylo to nepříjemné. Přiznám se, že jsem tu lahev viděl poprvé v neděli. Pak jsem se jich zeptal, když jsem tam byl, jestli by mi jednu nemohly dát, když už je s tím taková ostuda.

Výsledky pro vaši obec

Ještě v sobotu, druhý den voleb, jste byl na Jesenicku, pak jste přijel na váš štáb i na schůzky v oblečení do terénu. Na někoho to mohlo působit nezvykle, byly k tomu nějaké reakce?

Nebyly. Samotnému mi to bylo trochu nepříjemné, že jsem byl v triku a outdoorových kalhotách, ale že by mi to někdo vyčítal nebo si ze mne utahoval, to ne.

Byla sobotní povolební schůzka s ANO jen formalita?

Z mého pohledu spíše ano. A to zejména proto, že lídr ANO prohlásil, že bude jednat se všemi, tím pádem musel zahrnout i nás. Řekli jsme si nějaké základní věci. Dál se ukáže, protože jsme se loučili s tím, že naše případné jakékoli uvažování o dalších krocích spočívalo v tom, že by tam byli také Spojenci. Pokud by to ANO připadalo jako smysluplné, ať nás osloví.

Nebylo to tedy ještě předávní klíčů?

Ne. Podívejte, to má ještě měsíc čas. Mandát rady končí ustavujícím zastupitelstvem.

Co ještě chcete jako vedení kraje stihnout?

Z běžné operativy bych řekl, že můžeme „jenom“ vést udržovací režim. Ale nezapomeňte, že tady máme povodněmi postižené oblasti, které po nás chtějí spoustu věcí. Ze zákona nám vyplývá, že musíme počítat škody, které živel napáchal v celém území na veškerém majetku. Tedy krajském, osobním i státním. Je to obrovská spousta práce. Vedle toho jsou žádosti obcí o finanční podporu, tady se bavíme o penězích, které jsme uvolnili na pomoc s řešením škod. Všechno bude probíhat ve zrychleném tempu, žádné okolnosti na předávání správy kraje nepočkají.

ANO říká, že nejdřív si udělá na všechno na kraji analýzy, možná by v některých oblastech změnili směr, kterým jste šli. Jak by se vám na to dívalo z opozičních lavic?

Z opozičních lavic toho člověk spoustu nevidí, dostane se jen k výstupům, není lehké mít stejný pohled jako rada. Jestli to bude snadné, nebo ne, neumím říct. Pokud se bude rada chovat tak jako v minulém období tehdejšího hejtmana Oklešťka, bude to těžký pohled, protože tam to rozhodně v pořádku nebylo. Ale uvidíme, třeba se pánové poučí a najedou na náš slušnější a transparentnější styl politiky.