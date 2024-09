Venkov je totálně zanedbáván, říká lídr nové koalice Hlas pro náš kraj

Jak byste jako politolog zařadil vaši koalici?

V krajských volbách je ideologie mnohem nižší než v celostátních. Myslím, že řada lidí z kandidátky je levý střed, převážně jsme ovšem středový subjekt. Při sestavování šlo ale především o to, aby lidé měli za sebou nějakou kompetenci, byly to lokální osobnosti nebo mají důvěru, tedy jsou zastupiteli či starosty.

Když je ideologie méně patrná, mohou se vůbec programy výrazněji lišit? Někteří vaši konkurenti mluví o jejich podobnosti.

Lišit se mohou a s tím jsem i do voleb šel. Je tu řada témat nenaplněných, nových a při pohledu na politickou konkurenci jsme odlišní, a to i programově.

Je tedy rozdíl hlavně v tom, na co se klade důraz?

Ano, míra akcentování u stran je jiná. Třeba oblast zdravotnictví, jedna ze tří nejdůležitějších v kraji. Osm let ji měla na starosti ODS a teď vede komunikaci, že nám chybí dětští lékaři, zubaři... A tak se ptám, co celou tu dobu dělali? Data, že může docházet k odlivu lékařů, jsme měli. My máme zdravotnictví zpracováno jinak a nechtěl bych dopadnout tak, že po osmi letech nesplním ze základních věcí takřka nic.

Jakou minulost má Společně pro kraj v Olomouckém kraji?

Začal jsem jsem spolupracovat se spolkem, který se jmenuje Hlas samospráv. Lokální politika tvoří skoro polovinu mého profesního zájmu. V posledních deseti dvaceti letech jsem dělal desítky výzkumů pro města, obce, kraje, vládu a podobně. I na katedře teď většinu výzkumů věnujeme lokální problematice třeba z roviny demokracie. Právě ta pomáhá upevňovat demokratické přesvědčení i na celostátní úrovni.

Nejsou samosprávy dostatečně zastoupené?

Spolek vznikl na základě chyb, které dělá STAN. Vidíme jejich politický posun z obhájce samospráv do liberálního spektra. Tím pádem uvolnili tento zájem. U vlády vidíme několik velmi závažných zákonů, které šly proti samosprávám a lidé kolem Martina Netolického (hejtman Pardubického kraje a místopředseda SOCDEM - pozn. red.) se sdružili v profesní, zájmové uskupení hájící samosprávy. Jednal jsem s nimi a vedlo mě to k úvaze pomoci samosprávám v politice.

Chcete tedy zaujmout místo Starostů a nezávislých?

Velmi často jezdím do Prahy, a když poslouchám debaty, připadá mi, že tam žijí v úplně jiném světě, jako by vůbec neznali problémy České republiky, a to už nemluvím o Jesenicku a tak dále. Totální přehlížení toho, co je mimo Prahu, rozhodování od stolu, návrh Národní ekonomické rady vlády na slučování obcí, bez snahy posilovat komunity. Další hlavní věc bylo nedostatečné využití potenciálu Olomouckého kraje. Hlas nechce nahradit STAN, ale vrátit se k jeho původní myšlence.

Jaký volební výsledek budete považovat za dobrý?

Prvotní úspěch je samozřejmě 5 procent, ale míříme výš, na 8 až 10 procent. Když se podívám, jak jsou ve volbách úspěšní lidé z naší kandidátky, je to naprosto reálné číslo. Samozřejmě bude záležet i na kampani konkurence. Největší hrozbou pro nás je, že důležitá regionální témata budou překryta sporem Babiš vs. Antibabiš a dalšími.

Už se to podle vás děje?

Vidíme obrovskou snahu vytáhnout do kampaně lidi působící na celostátní úrovni. Piráti oblepili vesnice Ivanem Bartošem spolu s jejich lídrem Martinem Šmídou. Komunisté vytahují Kateřinu Konečnou, která není ani v české politice, ale v evropské. Strany zastoupené ve Sněmovně nebo ve vládě regionu vůbec nepomáhají. Naše cesta je osobnosti plus vynikající program.

Hodně mluvíte o venkovu. Čím tam chcete voliče oslovit?

První dvacítku kandidátky jsme se snažili postavit tak, abychom byli rozptýlení po území celého kraje a také měli zastoupené lidi se zkušeností z lokální politiky. Máme třeba starostu Bochoře Tomáše Volka, který je zároveň šéfem celého mikroregionu. Určitě by to byla podpora pro celý jih Přerovska. Na Jesenicku máme místostarostku Velké Kraše Šárku Zapletalovou, na Šumpersku nás zastupuje starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová, jeden z největších vizionářů regionálního rozvoje v kraji. Venkov je jedno z témat, protože vidíme, že je totálně zanedbáván, což lze dokázat i čísly. V řadě údajů mezi lety 2020 a 2024 vidíme obrovský pokles a především nesplněné sliby.

Venkov se vylidňuje, nicméně je to i problém měst. Jak trend posledních let zmírnit?

Na vylidňování je jeden silný koncept, musí se zvýšit kvalita života v kraji i bohatství. Toho dosáhneme jedině kvalitním vzděláváním, jelikož vzdělaní lidé jsou dobří zaměstnanci a sami umí vytvářet podnikatelské prostředí. Spolu s tím dostupné bydlení a dostatek pracovních příležitostí pro lidi s vyšším vzděláním, to je jediná možná cesta.

Kraj má na starosti střední školství, jak tedy pohnout se vzděláním celkově?

Kraj je zároveň výrazný moderátor spolupráce všech stupňů ve školství, viz třeba krajský akční plán pro vzdělávání. Nyní přijal novou koncepci v oblasti vzdělávání, ale myslím, že nedostatečně reflektuje pohyb, který vidíme v jiných krajích i zemích. Nutná je obrovská inovace a přechod na jiné formy vzdělávání, spíše kreativnější. To hlavní ale spočívá v tom, že bychom měli být více flexibilní a více podporovat všeobecné vzdělávání. To se týká učňovského i středního školství.

Co navrhujete?

Trendem jsou dnes lycea, která umožňují vedle gymnázií všeobecné vzdělávání. Platí to i pro učňáky, kde se žák neučí třeba jen na zedníka, ale je vzdělán i v dalších oblastech. Na trhu práce je pak člověk schopen vykonávat několik profesí. Také dnes vidíme, že lidé někdy zrají později a často ve 20 letech ještě nevědí, co by chtěli dělat. Proto máme bakalářské vzdělání. Ve dvaceti by měli být ze středních škol všeobecně vzděláni, a teprve pak se věnovat specializaci.

Co by po vás mělo na konci volebního období zůstat?

Nechceme stavět vzdušné zámky. Vzpomenu Mariana Jurečku (předseda KDU-ČSL, v roce 2020 kandidoval v kraji na hejtmana), který před čtyřmi lety sliboval u hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a průměrné mzdy, že kraj už nebude zaostávat a stagnovat, a chtěl ho dostat nahoru v žebříčku o tři příčky. V HDP jsme byli na čtvrtém nejhorším místě mezi kraji, jenže jsme naopak o dvě příčky klesli.

Kraj je na chvostu mnoha různých žebříčků. Čím to?

Klíčem k produktivitě je dnes internet a náš kraj je nyní v jeho dostupnosti poslední. Pokrytí vysokorychlostním internetem a dostupnost je pouze u 80 procent, kdežto průměr v ČR je 85 procent. Zase je to něco, co najdeme v programovém prohlášení krajské rady.

Jak velký vliv může podle vás mít vedení kraje na kvalitu života?

Na kraji mi vadí, že je velmi malým koordinátorem. Má možnost informovat, komunikovat a starostové jsou přitom často překvapeni, co se děje, bude dít. Třeba na dálnici D35 se chystají odpočívky pro kamiony. Je nutné, aby nám třeba u Mohelnice zabraly hektary úrodné půdy? Stejně tak by měl kraj obcím pomáhat v koordinaci staveb, tato jeho role je naprosto zásadní.

Minulé volby vyhrálo ANO, ale v krajské vládě nakonec neusedlo. Jak to odhadujete nyní?

Dvě věci se změnily. ANO je zkušenější a do jednání bude vstupovat více konsenzuálně. A také politické subjekty, které teď vládly a jsou zároveň na celostátní úrovni, budou pod mnohem větší kritikou své práce. Nedojde asi k vytvoření takového výsledku, aby bylo možné ANO obejít.

Jednou z variant bylo v roce 2020 spojení ANO s ODS. Čekáte to nyní?

Myslím, že ODS je nejbližším partnerem pro ANO, už tenkrát chybělo velmi málo. Zároveň si myslím, že partnerem jsou i ti, kteří tvoří olomouckou koalici, tedy Piráti a ProOlomouc, což od nich i zaznívá.

Může ODS poškodit korupční kauza Autostráda?

Určitě ano, minimálně dva subjekty na tom staví kampaň. Bude to hrát roli.