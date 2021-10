V Olomouckém kraji vyhrálo ANO, ODS a Piráti doplatili na kroužkování

ANO získalo v regionu 29,7 procenta hlasů a obhájilo zisk pěti mandátů. Ve Sněmovně tak budou další čtyři roky zasedat bývalý hejtman Ladislav Okleštěk, Milan Brázdil, Jaroslav Faltýnek a Milan Feranec. Jako poslední se za nimi po roce vrací Petr Vrána, který se loni v červenci kvůli posléze neúspěšné kandidatuře do Senátu mandátu vzdal.

„Čísla u nás v kraji i jinde hodnotím jako velmi dobrá, už vzhledem k antikampani ze strany opozice. Svědčí to o dobré práci po celé uplynulé volební období. Lidé ocenili, že jsme pro region dělali vše a ocenili i naši volební kampaň,“ okomentoval výsledky Okleštěk.

„Co se týká povolební spolupráce, vidím víc prostoru, než se zdá. Věřím, že bude možná dohoda. S kým, to je teď předčasné, ale měli bychom jednat s každým, kdo bude mít o zájem. Myslím si, že navzdory animozitám převládne pragmatismus a vznikne dělná vláda,“ dodal.

Velmi dobrý výsledek zaznamenala koalice SPOLU, s 24,5 procenty hlasů bude mít z kraje čtyři poslance. Splnily se ovšem předpovědi politologů a do zvolených jmen výrazně promluvilo kroužkování.

Za jasnou jedničkou, předsedou KDU-ČSL a krajským lídrem Marianem Jurečkou, který s více než čtrnácti tisíci kroužky preferenční hlasování v regionu s náskokem celkově vyhrál, totiž lidé do Sněmovny poslali jeho spolustraníky, čtyřku kandidátky Karla Smetanu a sedmičku Michaela Kohajdu.

Středočeský kraj

SPOLU 28,66%

200 948 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,83%

134 257 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,00%

248 006 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,04%

187 139 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 48,46%

5 187 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Čtvrtým poslancem bude dvojka kandidátky, bývalý primátor Olomouce a nynější náměstek Martin Major z ODS. Naprázdno tak vyšel třeba jeho spolustraník a trojka kandidátky SPOLU Josef Ťulpík.

„Je vidět, že lidé chtějí změnu, a prezident by to měl respektovat. Co jsem nečekal, je slabší výsledek koalice Pirátů a Starostů, asi před měsícem se u nich otočily role. Jinak je podle mne výsledek v Olomouckém kraji dobrý a mám z toho radost,“ sdělil Major v olomouckém štábu SPOLU. Tam se má z Prahy během noci vrátit i lídr Jurečka.

Piráty i lídra trumfla protikorupční aktivistka

Ještě více pak lidé zamíchali s pořadím na kandidátce Pirátů se Starosty, kteří získali 12,3 procent hlasů a dva mandáty. Oba připadly kandidátům STAN, přičemž lídra Tomáše Müllera odsunula na druhou pozici díky téměř osmi tisícům preferenčních hlasů pětka kandidátky, prostějovská zastupitelka a protikorupční aktivistka Hana Naiclerová. Ta tak přeskočila rovněž tři kandidáty Pirátů.

Zbylé jedno poslanecké křeslo za Olomoucký kraj získala s 12,2 procenty hlasů SPD, která si tak oproti dosavadnímu stavu o jeden mandát pohoršila. Ve Sněmovně dál zůstane jen místopředseda strany a krajský lídr Radim Fiala.

„Dosáhli jsme slušného výsledku, který je jen o něco málo horší než v minulých volbách. Vzhledem k tomu, že došlo k docela velkým turbulencím, tak to není špatné. Ubyl nám sice poslanec, což je oslabení, ale není to konec. Je to spíš výzva, jak se zlepšit. Jednat chceme s každým, ale prostor pro naše angažmá ve vládě nevidím,“ řekl Fiala.

Levice neuspěla ani ve své dřívější baště

Výsledky ČSSD a KSČM kopírovaly jejich celostátní neúspěch a ani v regionu, který býval v dřívějších dobách jednou z bašt levice, se nedostaly přes hranici pěti procent. Sociální demokraté získali 4,5 procenta hlasů, komunisté ještě o šest desetin méně.

„Z mého pohledu to je kvůli tomu, že posledních deset let byl u nás celkem klid, ekonomika rostla, měli jsme se dobře a lidé sociální demokracii přestali potřebovat. Po těchto volbách jistoty v rámci sociální politiky nebo školství už nemusí být. Ale to si lidé neuvědomují,“ okomentoval výsledky lídr sociální demokracie Ladislav Hynek.

„Také to podle mě bylo kvůli tomu, že lidé viděli výsledky průzkumů, kde jsme se pohybovali kolem čtyř a půl procent, a nechtěli nám pak dát hlas, aby pak v případě neúspěchu nepropadl. Čemuž rozumím. Myslím si ale, že lidé do příštích voleb budou mít hodně hluboko do kapsy a sami si uvědomí, že nás potřebují a budou nás zase volit,“ dodal.

Jednička KSČM označila výsledek za propadák, ze kterého by mělo vyvodit personální důsledky celostátní vedení strany.

„Bohužel jsme nedokázali přesvědčit lidi, převálcovalo nás ANO. Podle mě byla hlavní chyba v našem současném celorepublikovém vedení, které nebylo schopno přiblížit lidem a prodat náš program. I když jejich reflexe a odstoupení mělo přijít už dřív, tak věřím, že teď už to konečně udělají a celé vedení rezignuje. Věřím, že máme mladé, schopné a progresivní lidi, kteří jsou schopni KSČM zase pozvednout,“ shrnul lídr Ludvík Šulda.

Lepší, ale stále nedostatečný výsledek pak s 4,6 procenty při svých prvních sněmovních volbách zažil v kraji jeden ze dvou hlavních politických nováčků, hnutí Přísaha.

„Sice jsme se do Sněmovny nedostali, ale chybělo jen velmi málo, takže můžeme být spokojeni, jak na celorepublikové úrovni, tak v kraji. Zvláště když vypadly zavedené partaje s dlouhou tradicí. Odvedli jsme, myslím si, velmi dobrou práci,“ míní krajský lídr Václav Vévoda.

„Když si uvědomíte, s jakým nízkým rozpočtem jsme to dokázali a jaký rozpočet měli konkurenti, je to skoro zázrak. Nevím, kdo jiný něco podobného za čtyři měsíce práce a nasazení ve volbách v České republice dokázal. Ukázali jsme, že máme lidem co říct. Takový výsledek nám říká, abychom pokračovali dál,“ doplnil.

Druhému, uskupení Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, pak daly hlas dokonce jen tři procenta voličů. Z Olomouckého kraje přitom pochází lídryně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, která nicméně vedla kandidátku v Praze.