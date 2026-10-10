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Výsledky voleb: V Olomouci ANO opět jasně vítězí, v Prostějově ho porazila opozice

Autor:
  19:33

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Olomoucká primátorka a lídryně hnutí ANO pro komunální volby Miroslava Ferancová. (19. srpna 2026) | foto: Daniel Schulz

Čtvrté jasně vyhrané komunální volby po sobě si zapíše hnutí ANO v Olomouci. Triumf obhájí v regionu z velkých měst rovněž třeba v Přerově, Šumperku či Hranicích, v Prostějově ho ale velmi překvapivě porazila tamní opozice.

Výsledky voleb 2026

Po sečtení více než 90 procent je jasné, že nejvíc zastupitelů bude mít na olomoucké radnici opět hnutí ANO, které zde už osm let drží primátorský post. Zatím se jeho volební zisk pohybuje na úrovni více než 26 procent.

Opoziční Starostové, kteří letos v krajském městě poprvé kandidovali samostatně, pak slaví velký úspěch v podobě téměř 20 procent hlasů. Na třetím místě se pohybuje koaliční hnutí ProOlomouc s 10 procenty, těsně následované opozičními lidovci.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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Také ti po minulé účasti na kandidátce SPOLU tentokrát šli do voleb samostatně a dosáhli na svůj historicky nejlepší výsledek.

„Vysoko to překonalo moje soukromé ambice, které byly šest procent. Nyní po sečtení skoro poloviny okrsků máme 9,5 procenta a věříme si na čtyři mandáty. Doufám, že nám to vydrží,“ řekl lídr Matouš Pelikán zatímco ve štábu panovala rozverná atmosféra, nad stoly létaly balonky a kandidáti si oblékli tradiční žlutá lidovecká trika.

Až na pátém místě se zatím pohybuje opoziční ODS s devíti procenty hlasů a za ním koaliční hnutí spOLečně s necelými osmi procenty. Místo v zastupitelstvu si vybojuje nejspíš ještě společná kandidátka Pirátů, TOP 09 a Zelených nazvaná Milujeme Olomouc a společná kandidátka SPD, Svobodných a Trikolory.

Obrovské překvapení se odehrálo v Prostějově, kde zvítězilo opoziční hnutí Na rovinu! s 32,21 procenty hlasů a získalo tak 13 mandátů z 35. Porážku ANO, jež skončilo druhé s 25,54 procenty hlasů a 11 zastupiteli, nejspíš čekal jen málokdo.

Matematicky nicméně může současná koalice teoreticky pokračovat dál ve vládnutí a vítěze voleb obejít, neboť by měla 19 mandátů. Kandidátka ODS a nezávislých osobností má totiž za 13,83 procenta hlasů pět zastupitelů a uskupení Pévéčko za 8,84 procenta obsadí tři křesla. Z posledních tří míst připadnou dvě SPD a jedno uskupení Prostějov 2:0.

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