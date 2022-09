Komplexní oprava třídy Svobody by stála miliardy, říká olomoucký lídr ANO

Vaše kandidátka v Olomouci je v první desítce téměř totožná jako v minulých volbách. Vítězná sestava se nemění?

Jsem rád, že všichni kolegové, kteří mají za sebou ty poměrně náročné čtyři roky v zastupitelstvu, práci v odborných či městských komisích, nakonec z velké části souhlasili s tím, že budou pokračovat. Je to důkaz, že práce, která se začala a která čtyřletým volebním obdobím zdaleka nekončí, jim dává smysl.

U ANO se dá očekávat silný výsledek. Znamená to, že i radnice by za vás byla podobně složená?

Co se týká budoucího složení koalice, nechci vůbec vysílat žádné signály. Nicméně když jsme začínali a představovali programové prohlášení současné koalice, tak jsme říkali, že cílů je tolik a jsou tak velké, že je to na dvě až tři volební období. Vyplývá to z logiky věci, že jsme se rozhodli pustit do řady problematických věcí, které předtím zůstávaly stranou, a zkrátka za čtyři roky se úplně všechno stihnout nedá. Nemluvě o tom, že tři z nich nám zkomplikovaly krize, ať už covid, problémy s daňovými příjmy, válka na Ukrajině, růst cen...

Na plakátech s vaší podobiznou stojí, že „Za Žbánka je líp“. S čím srovnáváte?

Je to samozřejmě součást centrální marketingové kampaně. Nevymezovali jsme se vůči ní, protože už její první vlna ještě na jaře měla velký ohlas. Byl jsem vůči ní zdrženlivý, ale ukázalo se, že ‚Za Babiše bylo líp‘ funguje. V kontextu toho, co se děje teď, zejména nerozhodnost vlády v souvislosti s vypořádáváním se s energetickou krizí, tak to je kampaň, která odráží celospolečenské nálady. Na lokální úrovni jsem přesvědčený o tom, že věci, které dostatečně nefungovaly a byly kritizovány, se podařilo nastartovat. Samozřejmě to úplně nesouvisí s celkovou životní úrovní obyvatel jako v centrální kampani, nicméně když se podíváte na jednotlivé veřejné služby a funkce, které zajišťuje město, tak i tam jsem přesvědčený, že se za ty čtyři roky spoustu věcí podařilo posunout k lepšímu.

Dejte nějaký příklad.

Podařilo se nám udržet rozsah investic, zejména velkých dopravních staveb. Výrazně se navýšily peníze, které šly do oprav chodníků a komunikací, i když se nám to negativně vrací v množství objížděk a uzavírek. Ale to je daň za to, že infrastruktura nebyla v úplně dobrém stavu a bylo potřeba se do ní pustit. Významně jsme zasáhli do městské zeleně, věnovali jsme se i její estetické funkci. Čeho si považuji, i když to není tak vidět, že jsme dotáhli téměř všechny koncepční strategické městské dokumenty, které tu chyběly. Je to jakási cestovní mapa na dalších deset let, co by město mělo dělat.

Když jste zmínil opravy, lidé si musí říkat, jestli se třída Svobody neopravuje nějak často...

Děláme teď dílčí opravy. Velká část třídy Svobody je postavená na zasypaném vodním kanále, který vedl kolem hradeb, a má tak nestabilní podloží. Je to jedna z dopravně nejfrekventovanějších tříd, jezdí po ní tramvaje i autobusy a poměrně tím trpí. Pokud bychom chtěli generální rekonstrukci, bavíme se o investici za miliardy korun, která by se připravovala řadu let. Bez evropských peněz je to mimo možnosti města. Byť bych si komplexní rekonstrukci přál.

Vaším velkým tématem před čtyřmi lety byl zimní stadion, tam ale při pohledu kolemjdoucích zůstává vše při starém.

Potřeba investovat do něj vyplynula ve chvíli, kdy se za minulé radnice scelila majetková držba zimního stadionu. Vykoupila se malá ledová plocha, technologie a za několik milionů se pořídil projekt nové multifunkční haly. Ve chvíli, kdy jsme nastupovali na radnici a rozjížděla se Národní sportovní agentura, jednali jsme s tehdejším premiérem o podpoře sportu. Hnutí ANO jednoznačně prosazovalo, aby NSA převzala i zodpovědnost za strategický rozvoj sportovní infrastruktury včetně nejvyšších soutěží. Za Olomouc jsme nutně potřebovali dokončit zimní stadion a lidem z vlády jsme dávali informace, jak by takové financování mohlo vypadat, jak by mohlo být poskládáno. Tady se také zrodila předpokládaná částka alespoň padesáti procent investičních nákladů kolem 800 milionů korun. Aby zbývající část byly schopny dofinancovat města a kraj.

A jak to dopadlo?

Bohužel, když se začal připravovat rozpočet NSA, z původních zhruba šesti velkých projektů, které byly na začátku napříč Českou republikou naplánovány, se začaly ozývat další města a obce se svými požadavky a původně předpokládaný rozpočet několikanásobně narost. A přišel covid, krize, daňové výpadky. Tudíž bylo rozhodnuto, že dotace nebude půlmiliardová, jak jsme si představovali, ale klesla na 300 milionů korun. Částka pro nás při našem úvěrovém zatížení byla nedostatečná. Dopracovali jsme projekt do úrovně platného stavebního povolení. Připravili jsme koncesní řízení na stavbu a provoz druhé ledové plochy, protože bez ní žádná rekonstrukce nemůže probíhat. Není možné na dva roky zavřít stadion, když hokejisté nebudou mít kde hrát. Nejsem ale šílenec, abych v covidu a dalších krizích rozjel půlmiliardovou investici. Projekt tu leží a jsem zvědavý, jak se toho nové vedení města ujme.

Jak do těchto scénářů zapadá plán na soukromou multifunkční halu na Velkomoravské?

Iniciativa vzešla od vlastníka areálu. Oslovil nás před časem, že by v jedné ze čtvrtí mohla být sportovní infrastruktura. Neodmítli jsme to, požádali jsme o dopracování myšlenky, jak by takový partnerský projekt mohl vypadat. S tím ale, že nemůžeme zastavit pokračování na plecharéně, protože soukromník může projekt ze dne na den zastavit. Dostali jsem se do fáze, že developer nám poslal analýzu PPP projektu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru - pozn. red.), se kterými nejsou bohužel velké zkušenosti a v Olomouci s ohledem na akvapark nedopadl úplně nejšťastněji.

Další z vašich hesel je „V krizi lidem pomůžeme“. Chystáte něco?

Nemůžeme z rozpočtu města uvolnit peníze, sami budeme zatíženi možná stovkami milionů nárůstu cen energií a sekundárních dopadů do nakupovaných služeb. Nemůžeme sanovat státní politiku sociální pomoci. Je to odpovědnost státu, nikoli města, ale máme menší nástroje, jak můžeme obyvatele města podpořit. Zejména dostupnost sportu pro děti formou poukazů, podporou klubů. Jako hnutí ANO chystáme dotace, abychom neodstřihli lidi od těchto veřejných služeb. A není to jen o dětech. Jde i o další služby. Obrovsky nám rostou náklady na provoz MHD, zdražuje se provoz budov divadla a filharmonie. Vláda rozhodne o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách, ale dopady na městský rozpočet jsou v desítkách milionů korun. Pokud nedostaneme kompenzace z daní, nejsme schopni to vše ufinancovat a zároveň snižovat zadlužení města. Což se nám v minulých letech celkem dařilo.

MHD zdražovat nemá?

Jako hnutí ANO se proti tomu budeme asi vymezovat. Záleží samozřejmě, jak velké rozpočtové dopady to budou. Pokud se budeme pohybovat kolem hranice patnácti dvaceti milionů korun s ohledem na růst cen energií, je to rozpočtem ještě uchopitelné. Pokud by nárůsty měly být ve stovkách procent, jde jen o to, jak to kompenzovat. Není to jednoduché rozhodnutí.