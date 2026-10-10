„Vlajku zde ukradli nějací výrostci. Stožár je zde níže, kluci vlajku sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál, k obchodu. Paní je dostihla, vlajku jim vzala a vrátila ji volební komisi,“ popsala mluvčí města Zábřeha Lucie Mahdalová.
Volby 2026 OBRAZEM
Členové volební komise si podle ní samotné krádeže vůbec nevšimli. O tom, co se stalo, se dozvěděli až od ženy, která jim vlajku přinesla zpět. „Byli překvapení,“ uvedla Mahdalová.
Samotný průběh hlasování incident nijak neovlivnil. Zábřežská radnice se přesto chce podobným událostem do budoucna vyhnout. Nyní proto řeší lepší zabezpečení místa, kde byla vlajka umístěna, aby se situace neopakovala.