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Výrostci v Zábřehu ukradli vlajku u volební místnosti. Dostihla je kolemjdoucí

Autor:
  10:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA

Kuriózní incident provázel komunální volby v Zábřehu na Šumpersku. Několik mladíků tam v pátek podvečer odcizilo vlajku umístěnou u jedné z volebních místností. S lupem však daleko neutekli. Dostihla je žena, která jim vlajku odebrala a vrátila ji volební komisi.

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„Vlajku zde ukradli nějací výrostci. Stožár je zde níže, kluci vlajku sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál, k obchodu. Paní je dostihla, vlajku jim vzala a vrátila ji volební komisi,“ popsala mluvčí města Zábřeha Lucie Mahdalová.

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Členové volební komise si podle ní samotné krádeže vůbec nevšimli. O tom, co se stalo, se dozvěděli až od ženy, která jim vlajku přinesla zpět. „Byli překvapení,“ uvedla Mahdalová.

Samotný průběh hlasování incident nijak neovlivnil. Zábřežská radnice se přesto chce podobným událostem do budoucna vyhnout. Nyní proto řeší lepší zabezpečení místa, kde byla vlajka umístěna, aby se situace neopakovala.

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