Olomoucká herečka Plíhalová opět sbírala křížky, přeskočila i lídra

Plíhalová přeskočila lídra hnutí Otakara Štěpána Bačáka o 59 hlasů, prvenství ji ale nepřekvapilo.

„Když jsem kandidovala před osmi lety za ODS jako nezávislá, skočila jsem z desátého místa na čtvrté a dostala se do zastupitelstva. Při minulých volbách, kdy jsem už byla na kandidátce spOLečně, jsem se také dostala na první místo,“ připomněla Plíhalová.

Zároveň uznává, že to není zřejmě zásluhou politických zkušeností, ale toho, že hraje v divadle a lidé ji znají.

„Jsem na očích a za těch 41 let, co jsem v Olomouci, si myslím, že ke mně mají důvěru,“ dodává.

V politice už není nováčkem, v zastupitelstvu usedne počtvrté. „Poprvé jsem v něm byla první čtyři roky po revoluci a považuji je za nejhezčí, protože všechno znovu začínalo. Všichni byli nadšení, byla to euforie,“ vzpomíná.

Poté dvacet let v zastupitelstvu nebyla, pak navázala dvěma volebními obdobími. Teď bude dál pokračovat v práci v kulturní komisi rady města. Ta ji baví, i díky svému povolání herečky k ní má blízko.

Skloubit herectví s politikou není náročné

Ze všeho nejvíc ji ale těší, že bude moci dál oddávat snoubence. „Neskutečně mě to baví. Dokonce jsem říkala, že kdyby to nebylo podmíněno členstvím v zastupitelstvu, klidně bych to dělala i jako soukromá osoba,“ říká s úsměvem Plíhalová.

Skloubit herectví s politikou pro ni není náročné, jde to mnohem jednodušeji než v minulosti.

„Mám už dospělé děti, jsem trojnásobná babička. Problém byl tenkrát, když jsem byla mladá a měla dvě malé děti. Teď už mám čas rozdělený mezi divadlo a komunální politiku, takže se to dá zvládnout,“ přibližuje s tím, že kultura je velmi důležitou součástí života ve městě a v Olomouci je na tom ještě stále dobře.

„Zatím jsou ještě lidi ochotní chodit například do divadel, na filharmonii, na všechny kulturní akce, které se tu odehrávají, pořád na to ještě mají peníze,“ nastínila.

Lidé na kultuře nešetří, což se ale může změnit

Zároveň se ale obává, že pokud by docházelo k dalšímu zdražování, lidé by mohli začít šetřit právě na kultuře.

„A toho bych se hrozně nerada dožila. Jde o to pořád připomínat, že kultura je nesmírně důležitá a že v těchto těžkých ekonomických podmínkách by bylo dobré na ni nezapomínat,“ podotýká herečka, byť to podle ní vypadá, že v Olomouci na kultuře lidé ještě stále nešetří.

„Musím říct, že jsme se toho strašně báli, ale v divadle se například vysoká inflace a další zdražování neprojevilo, máme pořád plno a zatím je to dobré. Proto mě těší, že jsem se dostala znovu do zastupitelstva, a byla bych moc ráda, kdyby se to podařilo takhle udržet,“ komentuje situaci Plíhalová.

Za cíl si i přes těžkou ekonomickou situaci v následujícím volebním období klade uchovat kulturní hodnoty, které Olomouc má.

„Budu moc ráda, když zůstane během dalších čtyř let třísložkové Moravské divadlo, zůstane ve městě filharmonie a budeme moci pomáhat dalším kulturním projektům,“ uzavřela znovuzvolená zastupitelka.