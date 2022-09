Vyjednávací dvojblok v Olomouci hledá dalšího partnera do koalice

V Olomouci si vítězné ANO podruhé pozvalo zástupce koalice SPOLU. Lidé z místního hnutí spOLečně, kteří s ANO vytvořili už v neděli vyjednávací dvojblok, aby spolupracovali na výběru třetího partnera, se tentokrát neúčastnili.

„Bylo to věcné jednání o jménech a resortech. Trochu jsme se dostali do situace nevěsty, jež má dva nápadníky,“ sdělil primátor a lídr ANO Miroslav Žbánek.

„Ovšem je to příjemnější, než kdybychom se museli někoho doprošovat,“ dodal Žbánek, který ještě vedl zasedání dosluhující městské rady, v níž jsou ještě spOLečně i lidovci a ODS.

SPOLU může nakonec skončit v opozici

Hnutí spOLečně v pondělí definitivně potvrdilo, že upřednostňuje duo ProOlomouc a Pirátů před SPOLU.

„Problémem je jistá zapouzdřenost a neměnnost olomoucké komunální politiky, kde cítíme, že jsou potřeba nové a výraznější impulzy, aby směřování města nabralo čerstvý vítr,“ vysvětlil předseda hnutí Robert Runták.

„ODS i lidovci jsou v Olomouci na radnici strašně dlouho,“ dodal s tím, že ProOlomouc by si po osmi letech v opozici zasloužilo šanci podílet se na vládě.

S ProOlomouc a Piráty se ANO a spOLečně potkají dnes. „Absolvovali jsme kolečko se všemi potenciálními partnery a vyjasnili si základní stanoviska,“ uvedlo ProOlomouc.

„Preferovanou variantou je pro nás vznik koalice ANO – ProOlomouc a Piráti – spOLečně. Vychází z řady příbuzných programových priorit a nabízí možnost oživit Olomouc,“ popsala volební strana.

Rozhodnutí padne zřejmě ve čtvrtek

Podle lídra ANO a dosavadního primátora Žbánka by se mělo o novém složení olomoucké radnice rozhodnout ve čtvrtek.

V Prostějově vznikla koalice vítězné ANO s ODS a hnutím PéVéčko. Nová koalice bude mít pohodlnou většinu 22 ze 35 křesel v zastupitelstvu.

„Koaliční smlouva bude podepsána dnes odpoledne, kdy bude oznámeno i jméno primátora,“ nastínila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová. Tím bude pravděpodobně znovu lídr ANO ve volbách a dosavadní primátor František Jura.

V Prostějově jde o obdobu minulé koalice. Vypadla pouze ČSSD, která se do zastupitelstva vůbec nedostala. Ze hry je tak SPD, která s patnáctiprocentním volebním ziskem a šesti mandáty doufala v pozvánku do koalice od drtivě vítězného ANO.

„Šance na širokou koalici, jak zněl jeden z návrhů, padla,“ poznamenal lídr SPD Pavel Dopita.

„Budeme se podílet na vedení města, ale z opozičních lavic. Chceme spolupracovat a dál být konstruktivní opozicí jako v minulém volebním období,“ shrnul.

Šumperk míří k déjá vu

V Šumperku se zatím jeví jako nejpravděpodobnější koalice ANO a Šumperáků, která má však dohromady jen čtrnáct mandátů, a tedy pouze nejtěsnější většinu.

Paradoxní je, že Šumperáci vycouvali z koalice s ANO necelý rok po komunálních volbách v roce 2018.

„Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, ale my spolupráci nevylučujeme,“ sdělil Ondřej Polák, dvojka Šumperáků a člen známé tamní kapely O5 a Radeček.

„Pokud budeme moci plnit svůj volební program, není důvod nespolupracovat. Uvidíme, co přinesou další jednání s ANO,“ poznamenal.

Zajímavostí je, že lídr Šumperáků Karel Hošek a jejich kandidát na starostu se do zastupitelstva navzdory zisku čtyř křesel pro Šumperáky vůbec nedostal.

ANO spolupráci se Šumperáky nevylučuje

Zmíněnou spolupráci nevylučuje ani vítězné ANO. „Nebráníme se jí. Už kvůli náročným úkolům, jež město čekají, ale preferuji širší koalici,“ nastínil lídr Miroslav Adámek.

Podle informací MF DNES se mohou do koalice dostat také Rozumní a ODS, kteří mají pouze po jednom zastupiteli. Pak by měla koalice 16 z celkových 27 zastupitelů. To však Adámek nechtěl komentovat.

„O koalici chceme rozhodnout do konce týdne. Teď je vše předčasné,“ odkázal na vyjednávání.

Téměř hotovo je, zdá se, v Hranicích. „Zatím můžu říci jen to, že základ koalice máme dojednaný a v tuto chvíli jednáme o možném rozšíření,“ uvedl lídr vítězného hnutí ANO Daniel Vitonský.

Předpokládáme, že do konce týdne bychom mohli mít koalici hotovou,“ doplnil Vitonský, který nicméně odmítl přiblížit, které subjekty mají tedy tvořit základ koalice. Hnutí si podle něj bude nárokovat post starosty.

V Jeseníku jsou ve hře dvě varianty s nejtěsnější většinou

V nejsevernějším okresním městě pravděpodobně zůstane zachována dosavadní koalice stran Jeseník srdcem a Pro Jeseník. Nyní by však měla jen nejtěsnější většinu 11 mandátů z celkových 21.

„Koalici chceme zachovat, v úterý se budeme bavit o podmínkách spolupráce,“ řekla starostka a lídryně vítězné kandidátky Jeseník srdcem Zdeňka Blišťanová. Ta by do koalice chtěla přibrat ještě uskupení Společně tvořené ODS a KDU-ČSL, jež má jednoho zastupitele.

Podle zákulisních informací se ale nevzdává ani formace ANO a ČSSD, která má pět mandátů. Pokud by se dohodla s Pro Jeseník, Společně a Nezávislými, dosáhla by rovněž na jedenáctičlennou těsnou většinu.

„Budeme jednat. Pokud ta možnost je, tak nevidím důvod to nezkusit,“ sdělila jednička ANO a ČSSD Jana Konvičková.