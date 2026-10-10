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Komunální volby 2026 v Prostějově vyhrálo Na rovinu! Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  21:08

Výsledky komunálních voleb z pátku 9. a soboty 10. října 2026 zná i Prostějov. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V komunálních volbách v Prostějově zvítězilo uskupení Na rovinu! se ziskem 32 procenta hlasů. Na druhém místě s 25,54 procenta hlasů skončilo hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonali také Prostějovští demokraté, Pévéčko a SPD.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Prostějově, kde se o 35 mandátů v zastupitelstvu ucházelo deset kandidujících uskupení, ovládlo uskupení Na rovinu!, které získalo 32,21 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udrželo náskok o více než šest procentních bodů.

Výsledky voleb: V Olomouci ANO opět jasně vítězí, v Prostějově ho porazila opozice

Třetí příčku obsadili Prostějovští demokraté, tedy Občanská demokratická strana spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova, se 13,83 procenta. Následuje Pévéčko s 8,84 procenta a SPD s 6,79 procenta hlasů. Sice pod pětiprocentní hranicí, ale přesto v zastupitelstvu by mělo skončit i hnutí Prostějov 2:0.

Výsledky voleb v Prostějově v roce 2026

Volby v Prostějově 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
Na rovinu!32,21 %136 13113
ANO 201125,54 %107 95911
Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí)13,83 %58 4515
Pévéčko8,84 %37 3703
Svoboda a přímá demokracie (SPD)6,79 %28 6962
Prostějov 2:04,10 %17 3381
Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz

K volbám přišlo v Prostějově 38,62 % oprávněných voličů.

Kdo povede Prostějov

O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo tvoří 35 členů, většina je 18 hlasů. Dosud město vedla koalice ANO 2011, ODS a hnutí PéVéčko, která měla 22 mandátů.

Výsledky komunálních voleb 2022 v Prostějově
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201132,52 %14
NA ROVINU! (STAN, TOP 09, ZELENÍ)15,75 %6
Svoboda a přímá demokracie (SPD)15,02 %6
ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova12,42 %5
Pévéčko8,85 %3
Spojenci pro Prostějov4,43 %0
Česká pirátská strana4,41 %1
Česká strana sociálně demokratická4,03 %0
Levicoví občané Prostějova a KSČM2,48 %0
Zvířata potřebují pomoc – DSZ a nezávislí kandidáti0,10 %0

Volební účast v komunálních volbách v Prostějově v roce 2022 dosáhla 39,50 procenta. Letošní je o něco nižší, což ale platí i celorepublikově.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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