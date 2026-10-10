Komunální volby 2026 v Prostějově vyhrálo Na rovinu! Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Prostějově, kde se o 35 mandátů v zastupitelstvu ucházelo deset kandidujících uskupení, ovládlo uskupení Na rovinu!, které získalo 32,21 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udrželo náskok o více než šest procentních bodů.
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Výsledky voleb: V Olomouci ANO opět jasně vítězí, v Prostějově ho porazila opozice
Třetí příčku obsadili Prostějovští demokraté, tedy Občanská demokratická strana spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova, se 13,83 procenta. Následuje Pévéčko s 8,84 procenta a SPD s 6,79 procenta hlasů. Sice pod pětiprocentní hranicí, ale přesto v zastupitelstvu by mělo skončit i hnutí Prostějov 2:0.
Výsledky voleb v Prostějově v roce 2026
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Na rovinu!
|32,21 %
|136 131
|13
|ANO 2011
|25,54 %
|107 959
|11
|Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí)
|13,83 %
|58 451
|5
|Pévéčko
|8,84 %
|37 370
|3
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|6,79 %
|28 696
|2
|Prostějov 2:0
|4,10 %
|17 338
|1
|Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz
K volbám přišlo v Prostějově 38,62 % oprávněných voličů.
Kdo povede Prostějov
O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo tvoří 35 členů, většina je 18 hlasů. Dosud město vedla koalice ANO 2011, ODS a hnutí PéVéčko, která měla 22 mandátů.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|32,52 %
|14
|NA ROVINU! (STAN, TOP 09, ZELENÍ)
|15,75 %
|6
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|15,02 %
|6
|ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova
|12,42 %
|5
|Pévéčko
|8,85 %
|3
|Spojenci pro Prostějov
|4,43 %
|0
|Česká pirátská strana
|4,41 %
|1
|Česká strana sociálně demokratická
|4,03 %
|0
|Levicoví občané Prostějova a KSČM
|2,48 %
|0
|Zvířata potřebují pomoc – DSZ a nezávislí kandidáti
|0,10 %
|0
Volební účast v komunálních volbách v Prostějově v roce 2022 dosáhla 39,50 procenta. Letošní je o něco nižší, což ale platí i celorepublikově.
Volby 2026 OBRAZEM