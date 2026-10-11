Komunální volby 2026 v Přerově vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Přerově, kde se o 35 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo hnutí ANO, které získalo 37,99 procenta hlasů. Nad druhou ODS si udrželo náskok více než 21 procentních bodů.
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Třetí příčku obsadila Změna pro Přerov s 11,71 procenta hlasů. Následuje Společně pro Přerov s 10,23 procenta, SPD s 9,12 procenta a Přerováci s podporou Nových lidovců s 5,74 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostala uskupení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí ani Motoristé sobě se Svobodnými.
K volbám přišlo v Přerově 37,98 procenta oprávněných voličů.
ANO si o dva mandáty polepší, druhá ODS má šest mandátů a třetí Změna pro Přerov (STAN/Piráti) bude mít čtyři zastupitele.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ANO 2011
|37,99 %
|150 959
|16
|Občanská demokratická strana
|16,53 %
|65 697
|6
|Změna pro Přerov
|11,71 %
|46 537
|4
|Společně pro Přerov
|10,23 %
|40 663
|4
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|9,12 %
|36 253
|3
|PŘEROVÁCI S PODPOROU NOVÝCH LIDOVCŮ
|5,74 %
|22 805
|2
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Zastupitelstvo má 35 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 18 mandátů. Vítězné ANO získalo 16 křesel, k samostatné většině mu tak chybějí pouze dva zastupitelé. Společně s druhou ODS by mělo pohodlnou většinu 22 mandátů.
Volby 2026 OBRAZEM
V uplynulém volebním období vedl Přerov primátor Petr Vrána z hnutí ANO, které vytvořilo koalici s ODS a společnou kandidátkou KDU-ČSL a TOP 09. Koalice disponovala 21 z celkových 35 mandátů. Náměstky primátora se stali Tomáš Navrátil, Vladimír Lichnovský a Miloslav Dohnal.
Letošní výsledky umožňují pokračování spolupráce ANO a ODS, které společně získaly 22 křesel. Většinu by však ANO mohlo sestavit i s některými dalšími uskupeními. O složení nového vedení města rozhodnou povolební jednání.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|33,71 %
|14
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|15,17 %
|6
|Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti
|13,28 %
|5
|Společně pro Přerov (Změna a Nezávislé volby)
|8,83 %
|3
|Piráti – Odvaha změnit Přerov
|8,09 %
|3
|Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí
|6,27 %
|2
|KDU-ČSL a TOP 09
|5,30 %
|2
Volební účast v komunálních volbách v Přerově v roce 2022 dosáhla 39,54 procenta. Letošní je tedy nižší o 1,56 procentního bodu. Hnutí ANO si nejen udrželo první místo, ale oproti minulým volbám získalo o dva mandáty více a polepšilo si o 4,28 procentního bodu.
Naopak SPD oslabila ze šesti na tři zastupitele. ODS, která tentokrát kandidovala samostatně, získala šest mandátů, tedy o jeden více než společná kandidátka s nezávislými osobnostmi před čtyřmi lety. Změna pro Přerov se letos dostala do zastupitelstva se čtyřmi křesly.
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V Přerově se volilo také do Senátu
Obyvatelé Přerova během stejného víkendu vybírali také nového senátora.
Město patří do senátního volebního obvodu číslo 63, kde se letos rozhoduje o nástupci dosavadní senátorky Jitky Seitlové, jejíž mandát skončil v roce 2026.
O senátorské křeslo se ucházejí čtyři kandidáti: přerovský primátor Petr Vrána (ANO), Jakub Navařík (ODS), Marek Obrtel (ČSNS) a Dan Chromec (SPD). V první kole byl souboj velmi těsný, nyní už je jasné, že do druhého postoupí Navařík (38,54 % hlasů) a Vrána (37,62 %). Do Senátu půjdou Přerované volit 16. a 17. října.