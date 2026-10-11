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Komunální volby 2026 v Přerově vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?

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  1:16

Zámek v Přerově stojí na Horním náměstí, přímo uprostřed města. | foto: Profimedia.cz

V komunálních volbách v Přerově zvítězilo hnutí ANO se ziskem 37,99 procenta hlasů. Na druhém místě s 16,53 procenta skončila ODS. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Změna pro Přerov, Společně pro Přerov, SPD a Přerováci s podporou Nových lidovců.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Přerově, kde se o 35 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo hnutí ANO, které získalo 37,99 procenta hlasů. Nad druhou ODS si udrželo náskok více než 21 procentních bodů.

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Třetí příčku obsadila Změna pro Přerov s 11,71 procenta hlasů. Následuje Společně pro Přerov s 10,23 procenta, SPD s 9,12 procenta a Přerováci s podporou Nových lidovců s 5,74 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostala uskupení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí ani Motoristé sobě se Svobodnými.

K volbám přišlo v Přerově 37,98 procenta oprávněných voličů.

ANO si o dva mandáty polepší, druhá ODS má šest mandátů a třetí Změna pro Přerov (STAN/Piráti) bude mít čtyři zastupitele.

Výsledky voleb v Přerově
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ANO 201137,99 %150 95916
Občanská demokratická strana16,53 %65 6976
Změna pro Přerov11,71 %46 5374
Společně pro Přerov10,23 %40 6634
Svoboda a přímá demokracie (SPD)9,12 %36 2533
PŘEROVÁCI S PODPOROU NOVÝCH LIDOVCŮ5,74 %22 8052

Kdo bude vládnout Přerovu?

Zastupitelstvo má 35 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 18 mandátů. Vítězné ANO získalo 16 křesel, k samostatné většině mu tak chybějí pouze dva zastupitelé. Společně s druhou ODS by mělo pohodlnou většinu 22 mandátů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

V uplynulém volebním období vedl Přerov primátor Petr Vrána z hnutí ANO, které vytvořilo koalici s ODS a společnou kandidátkou KDU-ČSL a TOP 09. Koalice disponovala 21 z celkových 35 mandátů. Náměstky primátora se stali Tomáš Navrátil, Vladimír Lichnovský a Miloslav Dohnal.

Letošní výsledky umožňují pokračování spolupráce ANO a ODS, které společně získaly 22 křesel. Většinu by však ANO mohlo sestavit i s některými dalšími uskupeními. O složení nového vedení města rozhodnou povolební jednání.

Komunální volby v Přerově před čtyřmi lety
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201133,71 %14
Svoboda a přímá demokracie (SPD)15,17 %6
Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti13,28 %5
Společně pro Přerov (Změna a Nezávislé volby)8,83 %3
Piráti – Odvaha změnit Přerov8,09 %3
Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí6,27 %2
KDU-ČSL a TOP 095,30 %2

Volební účast v komunálních volbách v Přerově v roce 2022 dosáhla 39,54 procenta. Letošní je tedy nižší o 1,56 procentního bodu. Hnutí ANO si nejen udrželo první místo, ale oproti minulým volbám získalo o dva mandáty více a polepšilo si o 4,28 procentního bodu.

Naopak SPD oslabila ze šesti na tři zastupitele. ODS, která tentokrát kandidovala samostatně, získala šest mandátů, tedy o jeden více než společná kandidátka s nezávislými osobnostmi před čtyřmi lety. Změna pro Přerov se letos dostala do zastupitelstva se čtyřmi křesly.

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V Přerově se volilo také do Senátu

Obyvatelé Přerova během stejného víkendu vybírali také nového senátora.

Město patří do senátního volebního obvodu číslo 63, kde se letos rozhoduje o nástupci dosavadní senátorky Jitky Seitlové, jejíž mandát skončil v roce 2026.

O senátorské křeslo se ucházejí čtyři kandidáti: přerovský primátor Petr Vrána (ANO), Jakub Navařík (ODS), Marek Obrtel (ČSNS) a Dan Chromec (SPD). V první kole byl souboj velmi těsný, nyní už je jasné, že do druhého postoupí Navařík (38,54 % hlasů) a Vrána (37,62 %). Do Senátu půjdou Přerované volit 16. a 17. října.

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