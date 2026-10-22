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ANO čeká opozice navzdory vítězství i v Šumperku, starostou je lídr Nezávislé volby

Lenka Muzikantová
  9:32

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a budoucí starosta Martin Kuchtík, lídryně kandidátky STAN Leona Pekařová a lídr uskupení Srdcem pro Šumperk Jan Šafařík. | foto: facebook.com/nezavislavolbaSumperk

I ve čtvrtém největším městě Olomouckého kraje už je definitivně jasné, kdo se na příští čtyři roky ujme vlády nad radnicí. Na koalici se v Šumperku domluvilo uskupení Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk tvořené lidovci. Vítězné ANO s dosavadním starostou Miroslavem Adámkem, který řídil město společně s uskupením Šumperáci a ODS, tak míří do opozice.

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Koalice bude mít v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 14 mandátů. „Jednání byla složitá a trvala trochu déle. Jsem rád, že se nám podařilo s partnery domluvit a zvolili jsme cestu, která znamená změnu ve vedení města i ve směřování Šumperka,“ uvedl lídr Nezávislé volby Martin Kuchtík, jenž vedl klíčová povolební vyjednávání a bude starostou.

Nezávislá volba skončila ve volbách těsně druhá, získala však stejný počet osmi mandátů jako vítězné ANO. Následovali Starostové a nezávislí se čtyřmi mandáty, Šumperáci tvoření TOP 09 se třemi mandáty, Srdcem pro Šumperk se dvěma mandáty a dvě křesla v zastupitelstvu získala také společná kandidátka SPD, PRO a Trikolory.

Kuchtík avizoval, že nová koalice bude chtít s opozicí kooperovat. „Nebráníme se žádným rozumným návrhům, navíc je v řadách opozice spousta odborníků, kteří nám mohou být užiteční. Počítáme také s tím, že opozici svěříme finanční výbor, z hlediska transparentnosti jde o důležitý krok,“ sdělil.

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Programové teze jsou podle něj ještě v jednání, koaliční smlouva by mohla být podepsaná v pátek. „Určitě dojde ke změně v přístupu k Domu kultury, který je podle nás za 700 milionů nerealizovatelný při městských investicích, stejně tak budeme dělat střízlivěji propagaci města a je tam i spousta dalších věcí, o nichž se zatím nechci zmiňovat,“ nastínil Kuchtík.

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V devítičlenné radě města získá čtyři zástupce Nezávislá volba, tři bude mít STAN a dva Srdcem pro Šumperk. Post první místostarostky připadne Leoně Pekařové ze STAN, druhým místostarostou se stane Filip Valenta z Nezávislé volby.

ANO míří ke ztrátě tří ze čtyř největších měst

Končícího starostu Miroslava Adámka vynucený odchod do opozice mrzí. „Do práce pro Šumperk jsem vložil spoustu času, energie i kus svého srdce,“ uvedl na sociálních sítích a poděkoval voličům za jejich důvěru a podporu. Vítězství ve volbách však označil za „hořké“, ANO totiž oproti předchozím volbám ztratilo dva mandáty.

„Neberu to tedy jako úspěch z našeho pohledu. Určitě je potřeba pogratulovat Nezávislé volbě, protože to je skokan letošních voleb – ze čtyř mandátů na osm,“ vyzdvihl Adámek, jenž slíbil, že i z opozice bude obyvatelům města užitečný, bude přicházet s návrhy, podporovat dobré projekty a hájit zájmy města a jeho obyvatel.

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Hnutí ANO reálně hrozí, že v Olomouckém kraji ztratí vládu nad třemi ze čtyř největších měst, kterou mělo uplynulé čtyři roky. Svou dominanci si udrželo pouze v Přerově, kde bude primátorem nadále Petr Vrána, naopak odchod do opozice ho navzdory zisku nejvyššího počtu hlasů potkal kromě Šumperka rovněž v Olomouci.

V Prostějově pak hnutí Andreje Babiše velmi překvapivě dokonce ani nevyhrálo, když ho porazili jeho kritici z opozičního Na rovinu! Ze hry však ještě není, trumfy v rukou drží třetí Prostějovští demokraté tvoření ODS a nezávislými osobnostmi, bez nichž nelze koalici sestavit. ODS přitom s ANO vládla uplynulé čtyři roky doplněná o hnutí Pévéčko, jež svou účast v zastupitelstvu obhájilo. Trojkoalice by tak mohla vládnout dál.

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