Zaznívá potřeba nové výstavby či dostupnějších městských bytů. Liší se však recepty, jak toho dosáhnout. V minulých volbách v Šumperku jasně zvítězilo ANO 2011 a nezávislí, které získalo 10 z 27 mandátů. Vytvořilo koalici se Šumperáky (STAN a TOP 09) a ODS, čímž ovládli radnici 15 hlasy.
Letos se zde voleb zúčastní devět uskupení, redakce jejich lídrům položila tři následující dotazy:
- Co vnímáte jako pozitivní, že se podařilo v tomto volebním období uskutečnit, a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?
- Šumperk dlouhodobě ztrácí obyvatele a jeho populace stárne. Co podle vás může město udělat, aby tento trend zvrátilo a bylo atraktivním místem pro život i pro mladší generace?
- Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?
Roman Macek (Náš Šumperk): Investice za víc než miliardu. Ať tu lidé chtějí žít
1. Za největší úspěch považuji rozsah investic, které se nám podařilo uskutečnit. Do městských bytů, komunikací, škol a školek nebo bezpečnosti jsme investovali více než jednu miliardu korun. Mrzí mě ale, že jsme nedokázali zahájit rekonstrukci Domu kultury. Jeho dokončení proto považuji za jednu z hlavních priorit dalšího období.
2. Klíčové jsou podle mě dostupné bydlení, pracovní příležitosti, kvalitní školství a město, ve kterém se dobře žije. Stavíme nové městské byty, podporujeme podnikání a spolupracujeme s místními firmami. Zároveň jsme podpořili kulturní a společenský život. Chci, aby Šumperk nebyl jen místem, kde lidé bydlí, ale kde chtějí dlouhodobě žít.
3. Chceme pokračovat ve výstavbě bytů a nabídnout také parcely pro individuální výstavbu. Prioritou je dokončení rekonstrukce Domu kultury, další zlepšování školství, posilování bezpečnosti a opravy cest a chodníků. Vše chceme dělat s rozmyslem a odpovědně vůči městskému rozpočtu. Odpovědné hospodaření považuji za základ dalšího rozvoje.
Jan Šafařík (Srdcem pro Šumperk): Ušetřit za teplo, chybí bytová výstavba
1. Pozitivně vnímám otevření nového coworkingu. Mrzí mě však, že tento malý projekt vznikal dlouhé čtyři roky. Zjednodušeně řečeno šlo především o vymalování prostor a nákup nábytku, což městu nemůže trvat tak dlouho. Chybí hlavně bytová výstavba, bez níž se region nemůže rozvíjet, a neúměrně se protahuje oprava kulturního domu s vysokým rozpočtem.
2. Už jako náměstek hejtmana jsem se řídil dvěma zásadami: region roste tam, kde lidé mají kde bydlet a mají přístup ke kvalitnímu vzdělání. Pokud mladí lidé nenajdou bydlení, odejdou jinam nebo se po studiích nevrátí.
3. Dostupné bydlení, kvalitní vzdělání, bezpečná mobilita a důstojná péče o seniory – to je můj recept na město pro život. Dnes i za deset let. Mezi další konkrétní priority patří lepší zpřístupnění Hlavní třídy cyklistům, oprava budovy ZUŠ, vybudování kvalitního dětského hřiště, rekonstrukce Klapperothovy manufaktury a zahájení převodu centrálního zásobování teplem ze soukromé společnosti na společnost kontrolovanou městem. Tento krok lidem ušetří mnoho peněz.
Ondřej Lagierski (SPD): Podpora místních lidí. Plán je posílit bezpečnost
SPD Šumperk vstupuje do letošních komunálních voleb s jasným programem: bezpečné město, dostupné bydlení a podpora rodin, seniorů a drobných podnikatelů.
1. Vyzdvihujeme podporu rodin, seniorů a živnostníků a téma dostupného bydlení v Šumperku jako prioritu. Naopak kritizujeme pomalou výstavbu nových městských bytů, byrokracii brzdící podnikání a dlouho táhnoucí se velké investice.
2. Řešením situace, kdy populace stárne, je dostupné bydlení (městské nájemní i družstevní byty, zjednodušení výstavby), podpora místních firem a živnostníků pro tvorbu pracovních míst, důraz na bezpečnost, pořádek a čistotu a posílení sociálních služeb pro seniory i rodiny. Odmítáme masovou imigraci – demografii řešíme podporou místních lidí.
3. Konkrétní program výstavby bytů pro mladé rodiny a seniory, snížení byrokracie pro podnikatele, jasný plán dokončení klíčových investic (školy, sportoviště), a posílení bezpečnosti a sociálních služeb.
Martin Válek (Správná volba pro Šumperk): Moderní MHD, přizpůsobit linky potřebám
1. Vnímám každý krok zlepšující denní život a komunitu v Šumperku – přínosem je například mapa autovraků. Chybu vidím v nekoncepčním řešení MHD na léta 2028–2037, které povede ke zhoršení komfortu pro cestující. Chybou je i plán 700milionové investice do kulturního domu na jeden zátah místo realizace po etapách, což může zmrazit ostatní projekty.
2. Trend zvrátíme jen dostupným bydlením, kvalitními službami a přívětivým veřejným prostředím. Město musí aktivně stavět i podporovat městské bydlení. Samozřejmostí má být moderní infrastruktura, kapacitní školky i etická péče o životní prostředí (městský holubník a útulek pro zvířata).
3. Moderní MHD: zodpovědně přizpůsobit linky dnešním potřebám a návaznosti na vlaky. Bydlení: zrušit obálkovou metodu, která změnila přidělování bytů v aukční síň. Vykupovat byty pro mladé rodiny, lékaře či učitele a obnovit tím rozprodaný bytový fond. Živé město: podpora občanských iniciativ, čistoty, bezpečnosti.
Miroslav Adámek (ANO): Lépe využít cestovní ruch, město se investičně rozhýbalo
1. Za důležité považuji, že se Šumperk investičně rozhýbal. Investovali jsme do škol, bytů, veřejného prostoru, parkování, bezpečnosti i energetických úspor. Podařilo se také oživit komunitní život. U některých velkých projektů bych si ale přál rychlejší postup – zejména u Domu kultury a nového bydlení.
2. Úbytek obyvatel nezmění jedno opatření. Klíčové je bydlení: připravujeme byty na Temenické, bytový dům „Hedva“ s přibližně 90 byty i další lokality a chceme spolupracovat se soukromými investory. Samotný byt ale nestačí. Potřebujeme kvalitní školy, práci, bezpečí, sport, kulturu a služby. Chceme, aby si mladí lidé a rodiny Šumperk vybírali jako místo pro život.
3. Prioritou je nové bydlení, rekonstrukce Domu kultury, modernizace škol, bezpečnost, veřejný prostor, sociální a zdravotní služby i podpora podnikání. Chceme také lépe využít potenciál cestovního ruchu. Šumperk má být nejen branou do Jeseníků, ale sám důvodem k návštěvě. Hlavní cíl je jasný: Šumperk jako dobré místo pro život.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Jiří Král (Motoristé sobě + Svobodní): Chybí vize. Nemáme zařizovat život mladým
1. Do komunální politiky vstupujeme poprvé, proto se chceme dívat hlavně dopředu. Šumperk je podle nás dobré místo k životu. Pozitivně hodnotíme kulturní život i průběžnou péči o město. Chybí nám však dlouhodobější vize rozvoje a více příležitostí pro dobře placenou práci. Co funguje, podpoříme a přineseme zkušenosti z praxe.
2. Úbytek a stárnutí obyvatel je statistika, která neříká vše. Část lidí se přestěhovala do okolních obcí, ale v Šumperku dál pracuje a využívá jeho služby. Žít na venkově a pracovat ve městě je pro mnohé přirozená volba. Zastavit odchod obyvatel má v programu každý, ale nikdo to lidem nenařídí. Mladým nemáme život zařizovat, ale vytvářet podmínky, aby si ho zde mohli vybudovat sami.
3. Naší prioritou je efektivní fungování města, odpovědné investice a spolupráce s okolními obcemi. U investic není důležité jen kolik se utratí, ale co za své peníze město dostane. Přicházíme převážně ze soukromého sektoru a na radnici chceme přinést zkušenosti z praxe, jednoduchá řešení a zdravý rozum.
Eva Kostecká (Šumperáci): Nejen velké investice, město se posouvá dopředu
1. Za Šumperáky bychom řekli, že se ve městě podařilo udělat řadu dobrých věcí. Za velký krok považujeme také návrat městské bytové výstavby. Některé věci jsou složité a náročné a prostě nejde všechno stihnout. Důležité ale je, že město se posouvá dopředu a za námi jsou konkrétní výsledky.
2. Je to reálný problém, který se nedá vyřešit jedním opatřením. Proto stavíme a budeme stavět nové městské byty. Dostupné bydlení je jeden z hlavních důvodů, proč mladí lidé zůstávají nebo se vracejí. Investujeme do škol. Město nemá přímé nástroje na vznik nových a dobře placených míst, a proto jsme zasíťovali a prodáváme pozemky v průmyslové zóně IV.
3. Chceme pokračovat v opravách infrastruktury a veřejných prostor. Ne každá investice musí být velká a viditelná. Někdy je pro lidi důležitější opravený chodník, bezpečná cesta do školy nebo dobře fungující služba. Silným tématem je pro nás výstavba bytů a dostupné bydlení, které ovlivňuje budoucnost města i možnosti mladých rodin. Naším cílem je Šumperk, ve kterém se dobře žije nejen dnes, ale i za deset nebo dvacet let
Martin Kuchtík (Nezávislá volba): Více stromů a stínu. Pár bytů pro lepší život nestačí
1. Za pozitivní považujeme zachování podpory sportu a kultury v Šumperku i energetický management městských budov. Pomalu se řeší opravy místních komunikací a chodníků, dopravní situace, parkování i nefunkční MHD. U větších projektů by město mělo zveřejňovat termín, rozpočet, odpovědnost a výsledek.
2. Pro kvalitní život nestačí pár nových bytů. Potřebujeme dostupné bydlení a parcely, fungující MHD, školy, školky, sport, kulturu, zeleň, zdravotnictví a příjemný veřejný prostor. Chceme také férová pravidla přidělování městských bytů.
3. V prvním roce převedeme program do veřejného akčního plánu. Prověříme MHD a možnosti úpravy parkování ve městě, posílíme dopravní bezpečnost u škol, parků a pěších tras a připravíme plán oprav ulic, chodníků a souvislých cyklotras. Chceme více stromů a stínu, vsakování vody, pítka, lepší údržbu, ReUSE centrum a kvalitní hřiště i pro nejmenší. Participativní rozpočet dva miliony korun ročně. Každý rok zveřejníme, co se splnilo, co se případně zdrželo a proč.
Leona Pekařová (STAN): Město je velké na to, aby mělo kvalitní školy, lékaře i kulturu a sport
1. Pozitivně vnímám investice do škol, infrastruktury, hřišť a sportovišť i řadu smart inovací. Otázkou je, co byla invence nového vedení a co setrvačnost toho předposledního. Za chybu považuji, že se nepodařilo výrazněji posunout dlouhodobou strategii rozvoje města. Chybí větší důraz na dostupné bydlení, dopravu a parkování a jasná vize, kam má Šumperk směřovat za deset či dvacet let.
2. Šumperk je dost velký na to, aby nabídl kvalitní školy, dostupnou lékařskou péči i kulturní a sportovní aktivity. Zároveň je dost malý na to, aby se tu lidé znali a neměli pocit anonymity. Jedním z problémů je dostupné bydlení pro mladé lidi a rodiny. Chceme proto, aby město připravovalo a podporovalo dostupné nájemní bydlení, které mladým lidem a rodinám umožní v Šumperku začít svůj život a zůstat zde.
3. Chceme otevřenou a profesionální radnici bez klientelismu, jejíž přátelské a férové klima se pak přenese i do atmosféry města, odpovědné hospodaření bez zadlužování do megalomanských projektů, dostupné městské bydlení a bezpečný Šumperk.