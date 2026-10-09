Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vesnice z Olomoucka má kvůli neshodám třináct jednočlenných kandidátek

Autor: ,
  13:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Hned ze třinácti kandidátních listin, z nichž ovšem každá obsahuje pouze jedno jméno, budou dnes a v sobotu vybírat sedm nových zastupitelů voliči v malé obci Řídeč na Olomoucku. Vesnice s necelými dvěma stovkami obyvatel počtem kandidátních listin předčila třeba stotisícovou Olomouc i ostatní města a obce v okrese.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Vysoký počet kandidátních listin souvisí s dlouhodobými neshodami mezi některými obyvateli Řídeče, které letos vyústily v rozhodnutí nesestavovat společnou kandidátku a jít do voleb samostatně.

Starosta Jaroslav Míča (Společná Řídeč) uvedl, že už začátek končícího volebního období byl turbulentní, jelikož jedna členka zastupitelstva se na podzim 2022 vzdala mandátu ještě před ustavujícím jednáním nového zastupitelstva. Nastoupil za ni náhradník a zastupitelstvo začalo pracovat v sedmičlenném složení.

V říjnu 2023 ale odstoupila další zastupitelka ze zdravotních důvodů, její rozhodnutí podle Míči souviselo s neshodami a napjatou situací v obci. Loni pak rezignoval další člen zastupitelstva.

„Bylo to z osobních důvodů a zášti některých občanů. Volná místa v zastupitelstvu již nebyla obsazena náhradníky,“ nastínil starosta.

Zastupitelstvo tak až do konce volebního období pracovalo jen v pětičlenném složení. Rozpory mezi některými obyvateli Řídeče v uplynulých čtyřech letech poznamenaly život obce.

„Vzhledem k atmosféře, pomluvám a názorům v obci rezignovala i komise pro místní záležitosti, což se negativně projevilo na kulturních a společenských akcích. Zbývající členové zastupitelstva se snažili udržet kulturně společenský život i za přispění členů sboru dobrovolných hasičů,“ podotkl Míča.

Každý kandidát musí sehnat podpisy pěti procent voličů

V několika předchozích komunálních volbách byly v Řídeči sestaveny společné kandidátky, kvůli následným neshodám se ale podle starosty neosvědčily.

Zájemci o post v obecním zastupitelstvu se proto dohodli, že letos bude každý kandidovat sám za sebe. O hlasy voličů se v pátek a v sobotu bude ucházet pět kandidátů, kteří šli do voleb před čtyřmi lety na kandidátce Společná Řídeč. Zbývajících osm letošních kandidátů na ní tehdy nefigurovalo.

Volby 2026 OBRAZEM

ilustrační snímek
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
Volební kampaň ANO v Praze (8. října 2026)
Starostové a nezávislí s novou tváří Věrou Stojar kritizují zlínskou radnici a primátora Korce. (říjen 2026)
42 fotografií

V komunálních volbách zákon umožňuje kandidovat i těm, kteří podávají vlastní kandidátní listinu. Nezávislý kandidát musí ke kandidatuře připojit petici s podpisy navrhovatelů. V obcích do 500 voličů potřebuje podporu pěti procent z jejich počtu.

Voliči mohou na hlasovacím lístku označit křížkem jednotlivé kandidáty, nejvýše však tolik, kolik se volí členů zastupitelstva. V Řídeči tak mohou dát hlas až sedmi ze třinácti kandidátů.

Komunální volby v Olomouckém kraji

výsledky v okresních městech

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

Báli se, jak zvládnou život na vesnici. Dnes mají na Hané svůj pohádkový ráj

Majitelé si útěk z města nemohou vynachválit.

Útěku z města na vesnici na Hané se manželé nejdříve báli. Postupně si ovšem zařídili nejen bydlení snů, ale i zahradu, na které dnes žijí od jara do podzimu. Na začátku všeho stála šikovná...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Syn doprovázel matku k lékařce, té se nezdálo, jak je bledý. Odhalila leukémii

Dvanáctiletý Ondra trpící akutní leukémií dostal šanci na úplné vyléčení,...

Je mu dvanáct let, už v tak nízkém věku však do jeho života nedávno vstoupila akutní leukémie. Malý Ondra nyní podstupuje chemoterapii, k jeho vyléčení je však nezbytná transplantace kostní dřeně....

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

Rychlík narazil do heveru v kolejišti, 160 lidí vezly autobusy zpět na nádraží

Rychlík najel v Olomouci na kus zvedáku ležící v kolejišti. Více než 160...

Nepříjemnost zažila na své cestě více než půldruhá stovka lidí, kteří dopoledne jeli vlakem přes Olomouc směrem na Prahu. Kousek od hlavního nádraží na okraji města totiž souprava narazila do části...

9. října 2026  12:05,  aktualizováno  13:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 10. 13:03

Chtěli hlavu trenéra, po schůzce s vedením ultras otočili. Fiala má v Moře stálou pozici

Nespokojení trenéři Olomouce, Petr Fiala (vlevo) a Petr Svoboda, během zápasu s...

Bučení, které se rozléhalo olomouckou plechárnou, jednoduše nešlo ignorovat. A po obrovské ostudě na něj měli příznivci hokejové Olomouce nárok. S Třincem v neděli padla 0:9. „Bojujte za Moru!“...

9. října 2026  11:37

Vstup zdarma a dvě stě piv k tomu. Zubři reagují na bídnou formu, šéf pohrozil

Momentka ze zápasu 8. kola Maxa ligy, Přerov doma podlehl Vsetínu jednoznačně...

Občas to tak bývá. Když sportovní diváci odchází ze stadionu po prohře svého oblíbeného týmu, tu a tam utrousí: „Za tohle by měli vracet vstupné!“ Podobně to mohou vnímat i v hokejovém Přerově....

9. října 2026  10:23

Témata voleb v Olomouci: bydlení, parkování či vodíkový pohon pro MHD

V Olomouci kandiduje v komunálních volbách v roce 2026 dvanáct uskupení. (9....

Olomouc není druhá liga, musí si věřit, využívat svůj potenciál. Prohlášení a hesla lídrů v komunálních volbách krajského města míří stejným směrem. Podobají se tedy i témata, která mají město...

9. října 2026  5:55,  aktualizováno  13:36

Obce, kde nelze prohrát. Do voleb jde ve čtvrtině případů jediná strana

ilustrační snímek

Zhruba v každé čtvrté obci v Olomouckém kraji budou voliči vybírat jen z jedné kandidátní listiny. Složení zastupitelstva je tam tak dané už teď. V dlouhodobém horizontu jde o nárůst, v roce 2010...

8. října 2026  16:45

Ředitelku školy odvolali dva dny před volbami. Opozice mluví o pomstě

Premium
ilustrační snímek

Dlouhodobě vyhrocený spor mezi vedením Sudkova na Šumpersku a ředitelkou tamní základní a mateřské školy vyústil v její odvolání. Rada obce o něm rozhodla ve středu, pouhé dva dny před komunálními...

8. října 2026  16:29

Krok za krokem. Muzeum ve videu ukazuje, jak správně obléct hanácký kroj

Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě...

Obléknout hanácký kroj není snadná věc. Jednotlivé součásti mají své místo, správné pořadí i způsob, jakým se nosí. Vlastivědné muzeum v Olomouci proto ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě...

8. října 2026  14:48

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

8. října 2026  14:25

Chytrý systém řídí hospodaření s energií ze solárů. Zkouší ho už první domácnosti

ilustrační snímek

Matematici z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) se podílejí na vývoji chytrého řízení fotovoltaiky domácností. Systém automaticky rozpozná, kdy je dobré elektřinu z fotovoltaické elektrárny...

8. října 2026  13:59

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

8. října 2026  12:20

Vysvědčení pro olomouckou radnici: Školství za jedna, sport je spíš ostuda

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Jak plnila olomoucká koalice složená z hnutí ANO, uskupení ProOlomouc společně s Piráty a hnutí spOLečně své sliby voličům? Redakce iDNES.cz jí vystavila vysvědčení za čtyřletou práci a oznámkovala...

8. října 2026  4:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.