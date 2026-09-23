Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Redakce iDNES.cz lídrům kandidátek položila tři následující dotazy:
1. Co vnímáte jako pozitivní, že se podařilo v tomto volebním období uskutečnit, a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?
2. Jak by měl Prostějov v příštích letech řešit parkování a dopravu ve městě? Měl by dál investovat především do rozšiřování parkovacích kapacit, nebo více podporovat jiné způsoby dopravy?
3. Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
František Jura (ANO): Do investic šly stovky milionů
1. Za nejdůležitější považuji investice do školství, sportu a dopravy. Do škol a sportovišť jsme v tomto období vložili 770 milionů korun, do komunikací a dopravní infrastruktury téměř 850 milionů. Za významné považuji rekonstrukci Plumlovské ulice, nový terminál Újezd a parkovací dům, který letos dokončujeme. Chceme pokračovat v odklánění tranzitní dopravy mimo obydlené části města a jednáme se státem o nové stanici profesionálních hasičů.
2. Musíme nabídnout alternativy k autům. Pomoci může lepší propojení meziměstské a městské dopravy, parkoviště na okrajích města, parkovací dům na Újezdu, nové terminály i sdílená kola.
3. Chceme zahájit stavbu nového akvacentra s bazénem 25 krát 25 metrů, saunovým světem a zázemím pro sport i odpočinek. Investice kolem 750 milionů korun bude největší v novodobé historii města. Pokračovat budeme také v investicích do škol, dopravy a služeb občanům. Připraven je i projekt zhruba 80 startovacích bytů pro mladé rodiny na sídlišti Šárka.
Jiří Pospíšil (Pévéčko): Jsem rád za přípravu bazénu
1. Věcí, které se podařily, je spousta. Stačí si spočítat, kolik finančních prostředků bylo za volební období investováno. Především jsem rád, že se nám podařilo připravit projekt na nový plavecký bazén.
2. Určitě bychom měli v rámci revitalizací sídlišť pokračovat v navyšování parkovacích míst, dalším způsobem je i výstavba nových parkovacích domů. Důležitým krokem je i dobudování severního obchvatu z Kostelecké ulice směr Ohrozim.
3. Hlavním úkolem je udržet vysokou kvalitu života ve městě. Mám na mysli to, co už jsem zmínil: dokončení severního obchvatu, řešení parkování, dále dostupné bydlení až po bezpečné ulice a zeleň. Náš cíl je rozumně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dostatečnými finančními rezervami. K tomu by mělo přispět i využívání finančních prostředků z různých dotačních titulů.
Milada Sokolová (Prostějovští demokraté: ODS + nezávislí): Parkování i rozvoj zeleně
1. Podařilo se připravit stavbu bazénu a urychlit ji naším návrhem referenda. Probíhalo komunitní sázení a letní scéna na nádvoří zámku nesmírně oživuje kulturní nabídku a podporuje místní tvůrce. Na náš návrh 30 procent z prodeje městského majetku směřuje zpět do vlastnictví města. Kroky k oživování centra nám závidí řada okolních měst. Vzniká nový parkovací dům.
2. V dopravě a parkování razíme budování nových parkovacích míst i dalších parkovacích domů městem, oboje za udržení a další rozvoj veřejné zeleně. Podporujeme dále provoz sdílených kol.
3. Dokončeme vybudování nového bazénu a rodinného akvacentra. Tržnice by měla zůstat na původním místě a být zastřešena. Chceme pokračovat ve výkupech a budování jižního zeleného prstence i v rozvoji botanické zahrady, vybudovat velké centrální dětské hřiště a dotáhnout modernizaci Společenského domu či vybudovat v bytovém domě na Šárce 90 startovacích bytů.
Martin Křupka (SPD): Jsou třeba koncepce parkování
1. Pozitivně hodnotím dokončení řady projektů – dopravního terminálu, investic do škol, sportovišť i veřejných prostor. Některé projekty, například revitalizace bývalých Jezdeckých kasáren, na dokončení stále čekají. U takto velkých záměrů ale existuje řada okolností, které jejich realizaci ovlivňují. Důležité je v připravených projektech pokračovat a dotáhnout je.
2. Parkování patří k největším problémům Prostějova a jedno řešení nestačí. Potřebujeme dlouhodobou koncepci pro centrum, sídliště i okrajové části. Vedle parkovacích domů je třeba hledat nová místa, využít vhodné změny organizace dopravy a zvážit odstavná parkoviště na okrajích města. Parkovací zóny mohou být součástí řešení, ale pouze tam, kde skutečně pomohou místním a nepřesunou problém do sousedních ulic.
3. Vedle velkých investic rozhodují o kvalitě života i každodenní věci – bezpečnost, čistota, stav ulic, parkování nebo fungování služeb. Prostějov by měl dobře fungovat dnes a mít jasnou představu, kam chce směřovat za 10 či 20 let.
Jana Jílková (Na Rovinu!): Město, kam se mladí vrací
1. Za úspěch považuji i věci, které se nestaly. Podařilo se odvrátit odpadovou linku v bývalé Vitaně i výstavbu u Hloučely. Důležitou roli sehráli občané a jejich petice. Radost mám ze záchrany místního nádraží, rozšíření školky v Čechovicích i expozice Harmonium – Historie. Stále ale čekáme na revitalizaci sídlišť, dostupné bydlení a dlouhodobou vizi města.
2. Není to volba mezi autem, kolem a MHD. Na sídlištích chceme přidávat parkovací místa bez ubírání zeleně. V centru chceme parkovací dům u Cyrilometodějského gymnázia a první dvě hodiny zdarma. Potřebujeme bezpečné a navazující trasy pro pěší a cyklisty a MHD s častějšími spoji.
3. Chceme Prostějov, ze kterého lidé nemusí odcházet a kam se mladí chtějí vracet. Prioritou je dostupné bydlení, sociální služby, sport, kultura, zeleň a kvalitní veřejný prostor. Chceme prověřit připravovanou podobu bazénu, vyřešit budoucnost vodárenství a odpady tak, aby se Prostějov nestal centrem jejich zpracování pro široké okolí.
Jan Mochťák (Prostějov 2:0): Byty místo prodeje parcel
1. Zatímco v péči o neformálně pečující a spravedlivém přidělování pečovatelských bytů se mi podařilo uspět, současné vedení města v bytové politice jinak zcela selhalo, nezískalo žádné dotace a majetek raději rozprodává, místo aby jej opravovalo. A navíc bezdůvodně smetlo ze stolu strategii rozvoje škol.
2. Odmítáme plošné poplatky za rezidentní zóny bez předchozího vytvoření nových kapacit, a proto plánujeme stavbu P+R parkovišť u nemocnice, Koliby či sodovkárny, uvolnění míst na sídlištích pomocí podzemních kontejnerů, rozvoj cyklostezek i nabíječky v lampách, přičemž všechny kroky budeme s občany včas komunikovat.
3. Našimi hlavními prioritami jsou dostupné bydlení v podobě startovacích a bezbariérových bytů namísto rozprodeje pozemků, férová doprava s novými parkovacími kapacitami, ochrana životního prostředí proti betonování, podpora lokality kultury a cílená pomoc rodinám i pečujícím, kterou plně financujeme z úspor za předražené PR akce.
Oto Přibyl (KDU-ČSL): Jen zavedení zón nepomůže
1. Pozitivně hodnotím aktivní zapojení Prostějova do investičního programu Olomoucké aglomerace. Velký rest je situace kolem synagogy. Jak se povedlo oživit aktivity kolem prostějovského zámku, synagoga by mohla mít podobný potenciál pro komunitní život a rozvoj turistického ruchu.
2. U velkých sídlišť prověřit lokality vhodné pro parkovací domy. Při rekonstrukcích ulic promýšlet lepší uspořádání parkovacích míst. Pokračovat v opatřeních, která zabrání zabírání míst na sídlištích velkými dodávkami a obytnými vozidly, současně však vytvořit vhodná místa, kde tato vozidla stát mohou.
3. První je další rozvoj bytového fondu. Podpora vzniku startovacích bytů pro mladé a dostupné menší byty pro seniory, v návaznosti na sociální služby. Druhá je parkování, především na okrajových částech města a na sídlištích. Samotné zavedení parkovacích zón bez dalších opatření podle mě situaci nevyřeší. Třetím úkolem bude rozhodnutí o dalším směřování vodního hospodářství.
Pavel Dopita (Náš Prostějov): Bezpečnou dopravu
1. Pozitivně hodnotím investice do věcí, které slouží lidem. Rozšířily se kapacity škol a školek, modernizovala sportoviště, přibyla zeleň, fotovoltaika na školách a nový autobusový terminál. Těší mě i komunitní projekty, například altán s ohništěm z participativního rozpočtu. Za chybu považuji, že se nedotáhla krytá plavecká hala s vodním světem, parkovací domy a některé rekonstrukce škol.
2. Prostějov potřebuje autodopravu i bezpečnou cyklistiku, pěší dopravu a kvalitní MHD. Důraz kladu na slovo „bezpečnou“. Jízda na kole nesmí být ruskou ruletou. U parkování chceme kombinovat smysluplné modré zóny, parkovací domy a záchytná parkoviště. Jedno zázračné řešení neexistuje, fungovat musí jejich kombinace.
3. Chceme parkoviště s retenčními nádržemi a fotovoltaikou, startovací byty pro mladé a připravit město na provozování vodárenské infrastruktury po roce 2030. Chceme více podporovat útulky a kastrační programy. Dlouhodobou ambicí je přivést do Prostějova technické vysokoškolské pracoviště.
Soňa Provazová (SOCDEM): MHD zdarma
1. Sociální demokracie nebyla v tomto volebním období součástí zastupitelstva, proto nemohu hodnotit úspěchy z pozice někoho, kdo byl u rozhodování o směřování města. Pozitivně vnímám investice do škol, sportovišť a veřejného prostoru, ne všechny jsou ale podle mě smysluplné. Mrzí mě také, že se málo myslí na mladé lidi a seniory. Město se zbavuje majetku místo toho, aby více investovalo, a chybí mi dlouhodobější vize.
2. Náš cíl je zlepšit mobilitu, dostupnost a ekologičnost dopravy a snížit zátěž v centru. Prioritou je MHD zdarma pro všechny, aby lidé mohli auta nechat doma. Pro ty, kteří je potřebují, chceme bezplatná odstavná parkoviště na okraji města s návazností na MHD. Pokračovat by měla výstavba parkovacích domů v centru.
3. Naší prioritou je výstavba dostupných bytů pro mladé, kvalitní péče o seniory, bezpečné ulice a spravedlivé město pro všechny. Osobně bych si přála návrat slušnosti, spravedlnosti, úcty, respektu a důvěry.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech