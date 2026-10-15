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Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

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  4:54
Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby František Jura. | foto: ČTK

V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
27 fotografií
Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby, podle něj ale k výsledku přispěla také předvolební kampaň politických soupeřů, na kterou jeho hnutí nedokázalo dostatečně reagovat. „Prohráli jsme, ale není to úplně taková fatální prohra,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Výsledky voleb 2026

Čím si vysvětlujete výsledek voleb v Prostějově, v nichž vaše hnutí skončilo druhé?
Ještě jsme ho nebyli schopni úplně zanalyzovat. Myslím si, že jednou z příčin byla předvolební kampaň, na kterou jsme nedokázali adekvátně reagovat. Byla podle mě dezinformační, místy bych řekl až sprostá. My jsme na ni nereagovali, protože jsme si říkali, že vedeme slušnou a férovou kampaň. Myslím si, že to byla jedna z věcí, které se na výsledku podepsaly.

Máte na mysli především kampaň vítězného Na rovinu!? Považujete ji za neférovou?
Jsem o tom přesvědčený. Například naši konkurenti říkali, že chceme na náměstí kácet stromy. Přitom věděli, že jde o studie a doporučení odborníků, ale že my ty stromy kácet nechceme a vyžádali jsme si další posudky. Mysleli jsme si, že přece všichni vědí, že jsou to nesmysly. Jenže jsme to silným způsobem podcenili. Nechci si ale stěžovat, jak byli všichni proti nám. Je to naše chyba.

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Co byste tedy při zpětném pohledu udělal v kampani jinak?
Ještě jsme si všechny chyby společně nerozebrali, takže jde zatím o první dojmy. Asi jsme měli více vysvětlovat, že některé věci, které říkali naši konkurenti, nejsou pravda. Osobně jsem vsadil na to, že lidé vidí, co jsme tady za osm let udělali, kolik práce jsme odvedli a jak jsme se chovali. Za námi je spousta investic, nových školek, škol, opravených hřišť a dalších věcí. Myslím si, že město za posledních osm let investovalo tolik jako nikdy za předchozích třicet let. Věřili jsme, že lidé tu práci vidí. Zřejmě jsme ale byli v komunikaci nedůslední a nedokázali jsme jim všechno dostatečně vysvětlit.

Volby v Olomouckém kraji

V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. Na snímku lídr Marek Zelenka. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. Vpravo bývalý hejtman Josef Suchánek. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. (10. října 2026)
27 fotografií

Vnímáte volební výsledek jako svou osobní porážku?
Samozřejmě. Když jste lídr, nesete odpovědnost. Získali jsme jedenáct mandátů, tedy o tři méně než před čtyřmi lety. Prohráli jsme, ale není to úplně taková fatální prohra. Nebudu na nikoho házet vinu. Není to o tom, jestli já budu, nebo nebudu primátorem. Je to o celém týmu a koalici, která tady osm let pracovala a udělala spoustu práce. Vím, že jsem v některých věcech udělal chyby a beru to částečně na sebe. Jsem sám sobě největším kritikem. Musíme si ty chyby ještě podrobně zanalyzovat.

Připouštíte si, že po osmi letech mohli voliči jednoduše chtít změnu ve vedení města?
Musíme respektovat, že jsme volby o dva mandáty prohráli. Taková byla vůle voličů. Jestli ale opravdu všichni chtěli změnu, to si musíme ještě vyhodnotit, také s ohledem na volební účast. Myslím si, že výsledkem byli překvapeni možná i ti, kteří vyhráli.

ANO může ztratit tři ze čtyř největších měst

Hnutí ANO reálně hrozí, že v Olomouckém kraji ztratí vládu nad třemi ze čtyř největších měst, kterou mělo uplynulé čtyři roky. Svou dominanci si udrželo pouze v Přerově, naopak v Olomouci už navzdory výhře ve volbách ohlásilo odchod do opozice a totéž ho může potkat ještě v Prostějově a Šumperku.

V Olomouci zatím jednání směřují k velké pětikoalici STAN, hnutí ProOlomouc, KDU-ČSL, hnutí spOLečně a uskupení Milujeme Olomouc tvořené zástupci TOP 09, Pirátů a Zelených. Primátora a primátorku z ANO z uplynulých osmi let má vystřídat lídr STAN Marek Zelenka.

Také v Šumperku hnutí Andreje Babiše zvítězilo, ovšem jen těsně a má osm zastupitelů stejně jako druhá Nezávislá volba. Ta už je nyní v pokročilé fázi jednání se STAN a uskupením Srdcem pro Šumperk, společně by koalice disponovala nejtěsnější většinou 16 mandátů z 27.

Jedním z výrazných předvolebních témat byla výstavba nového bazénu. Pouhé čtyři dny před komunálními volbami schválila rada města vypsání veřejné zakázky na jeho stavbu, což vyvolalo kritiku opozice. Nemohlo právě toto rozhodnutí přispět k volební porážce?
To nedokážu říct. Chci ale připomenout, že o výstavbě nového bazénu se v Prostějově mluví dvacet let. Samotné přípravy, včetně rozhodování o tom, jak bude bazén velký a co všechno v něm má být, trvaly čtyři roky. Nebylo to připravené tak, že bychom chtěli něco schvalovat těsně před volbami. Na zadávacích kritériích se pracovalo od skončení referenda. Vybíral se externí administrátor a připravovaly se další potřebné věci. Prostě to takhle bylo nachystané. Nevím, jestli to mělo nějaký dopad na volby, myslím si ale, že jsme dopředu deklarovali, jak budeme postupovat. Referendum podle mě jasně ukázalo, že lidé padesátimetrový bazén nechtěli.

Výsledek neplatného referenda ale podle mě sám o sobě nevypovídá o tom, zda lidé padesátimetrový bazén chtějí, nebo nechtějí. Považujete spor o bazén za jedno z hlavních témat, která rozhodla volby?
Nemyslím si, že to bylo hlavní téma. Ale můžu se samozřejmě plést.

Po volbách se nyní jedná o novém vedení města. V neděli jste se setkali s Prostějovskými demokraty, tedy kandidátkou ODS a nezávislých osobností vedenou vaší dosavadní náměstkyní na radnici Miladou Sokolovou. Jak schůzka dopadla?
Je pravda, že jsme se potkali a společně to řešili. Bavili jsme se o některých programových věcech, ale hlavně také o tom, že jsme tady osm let spolupracovali a máme za sebou spoustu práce. O tom, že bychom se domluvili na pokračování spolupráce, ale zatím určitě mluvit nemůžeme. Nikam zásadně jsme se neposunuli. Jednání budou pokračovat a zatím je to opravdu otevřené.

Kdy se znovu sejdete?
Máme se potkat ve čtvrtek (tedy dnes). Ještě si to musíme potvrdit, ale s největší pravděpodobností budeme v jednání pokračovat.

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Oslovili jste i další uskupení, která se dostala do zastupitelstva? Například Prostějov 2:0 nebo SPD?
Měli jsme schůzku s Prostějovskými demokraty a také jednu s Pévéčkem. To znamená se současnými členy koalice. S nikým jiným jsme zatím jednání nevedli.

Připouštíte si možnost, že ANO po osmi letech skončí v opozici?
Samozřejmě je to možné. To se může stát a nemůžeme to vyloučit. O tom, jakou bychom potom zastávali roli, jsme ale zatím nejednali. Museli bychom se na takovou situaci připravit a řešit ji také uvnitř naší místní organizace. To bude na pořadu dne až ve chvíli, pokud by tato varianta skutečně nastala.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Pokud byste skončil ve vedení města, zůstal byste opozičním zastupitelem?
To je zatím předčasné.

A pokud by se naopak podařilo obnovit dosavadní koalici, budete trvat na tom, že primátorem zůstanete vy?
To teď opravdu není na pořadu dne. Vyplyne to až z dalších jednání. K těmto otázkám jsme se při jednání s Prostějovskými demokraty ještě nedostali. Personální otázky určitě budou předmětem dalších jednání, ale v tuto chvíli nedokážu říct, jak to dopadne.

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