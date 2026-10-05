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Pompa, Pompová, Ondič. V obci mají romskou kandidátku, s nápadem přišel farář

Lenka Muzikantová
  19:00

Romská kandidátka za KDU-ČSL na Přerovsku. | foto: KDU-ČSL

Neobvyklou kandidátku postavili v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku, do obecního zastupitelstva tam v komunálních volbách za KDU-ČSL kandiduje patnáct Romů a Romek. Většinu kandidátky tvoří příslušníci rodin Pompových a Ondičových, jde o členy jedné velké romské rodiny, jež v Měrovicích žije po několik generací. Lídryní je sedmadvacetiletá asistentka pedagoga Aneta Pompová.

Ve vesnici žije necelých sedm stovek obyvatel a Romové z nich tvoří podle odhadů celou třetinu. Na myšlenku, aby sestavili romskou kandidátku a pokusili se vstoupit do komunální politiky, je přivedl tamní farář Pavel Ryšavý.

Ten v Měrovicích nad Hanou působil do srpna, poté jej však jeho nadřízení přesunuli do Zábřehu na Šumpersku. S lídryní kandidátky i dalšími Romy je však duchovní stále v kontaktu.

„Nápad vznikl díky našemu faráři, který nám byl vždy velmi nápomocný a dlouhodobě vnímal problémy a rozdíly mezi Romy a neromy v naší obci. Právě on přišel s myšlenkou, že bychom mohli sestavit vlastní kandidátku a aktivně se podílet na dění v Měrovicích nad Hanou. Za tento nápad jsem byla opravdu vděčná, a proto jsme do toho šli bez dlouhého váhání,“ uvedla Aneta Pompová pro server Romea.cz.

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„Tamní Romové se zajímají o dění v obci, snaží se pro sebe vyjednat hřiště, místo, kde by se mohli scházet, vyjednat pro sebe a své děti lepší podmínky k životu. Proto jsem jim poradil, aby vstoupili do místní politiky, že jim to pomůže tyto věci lépe vykomunikovat,“ potvrdil Ryšavý.

„I kdyby neuspěli a jejich strana nevyhrála, mohou získat pár kandidátů v zastupitelstvu a mít díky tomu přístup k informacím. Lidé je pak budou muset brát vážně,“ doplnil kněz, který má s Romy jen pozitivní zkušenost.

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„Vím, že vůči nim mnozí mají předsudky, ale já oceňuji, že pracují, chodí do kostela a dokonce mezi sebou vybrali peníze na vitráž romského světce – blahoslaveného Zefyrina. Zaslouží si lepší život a místo vyloučení žití v harmonii, nebo se o ni mohou alespoň pokusit,“ doplnil Ryšavý.

Že iniciativa k sestavení romské kandidátky vzešla přímo z Měrovic, potvrdila i mluvčí KDU-ČSL Iva Petrusová. „Místní občané oslovili tamní lidovce a společně sestavili kandidátku. Nešlo tedy o projekt, který by vznikl na naší centrále, strana do složení kandidátky nezasahovala,“ uvedla s tím, že všichni kandidáti jsou příbuzní a členové jedné velké rodiny.

„Opakují se jména Pompa, Pompová, Ondič a tito lidé jsou společensky aktivní a chtějí se zapojit do dění v obci,“ doplnila Petrusová s tím, že o žádné další takové kandidátce neví. „Máme jich 1 080 a o žádné další takové jsem neslyšela.“

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Lídryně Aneta Pompová rodinné vazby nepovažuje za překážku, ale naopak za výhodu. „To, že jsme rodinně propojení, vnímám spíše jako výhodu – držíme při sobě, známe se a máme společný zájem, aby se v Měrovicích dobře žilo všem,“ svěřila se pro Romeu.

„Kandidátku jsem se rozhodla vést, protože jsem mladá, ambiciózní Romka a věřím, že dokážu dobře zastupovat nejen naši komunitu, ale i ostatní obyvatele obce. Ostatní kandidáti mi dali svou důvěru a vybrali mě, abych kandidátku vedla. Beru to jako velkou zodpovědnost a zároveň jako příležitost ukázat, že i mladí lidé mohou být aktivní a přinášet do obce nové nápady,“ uzavřela.

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