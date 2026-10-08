Městské bydlení 2
Olomouc změnila svou bytovou politiku a předloni zavedla nová pravidla pro poskytování nájemního bydlení. Bytový fond je rozdělený na byty nabízené Olomoučanům formou aukce nájemného a na byty podporovaného bydlení pro různé skupiny. Elektronická dražba pomáhá dostat cenu nad vyvolávací výši 150 korun za metr čtvereční na měsíc.
Město též staví bytový dům v Janského ulici, kde bude 29 městských bytů a zázemí pro rodiny s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi. Vysoké náklady 187 milionů korun, jež kritizovala opozice, pomohly snížit dotace za 106 milionů.
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Aukce nájmů v městských bytech čelí kritice, chudší ztrácí šanci je získat
V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí zase vznikne namísto kanceláří 19 městských bytů, výdaje překročily sto milionů. Olomouc rovněž připravila koncepci bytové politiky pro roky 2026 až 2032.
Doprava 3
Podoba dopravy je v Olomouci v mnoha věcech odkázána na Ředitelství silnic a dálnic nebo kraj, s nimiž město spolupracuje. Například loni dokončený západní obchvat v režii státu má alespoň částečně odlehčit severu Olomouce od nákladní dopravy, město chce vedle krajské silnice postavit cyklostezku a chodník, přípravy se ale táhnou kvůli pozemkům.
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25. července 2025
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu.
Se zablokovanými plány na východní tangentu kvůli ochraně vodního zdroje Olmy zatím nedokázal pohnout nikdo, i když se Olomouc nedávno připojila ke dvěma žalobám.
Ocenit je třeba nové úseky cyklostezek i možnosti projíždět jednosměrky, na mnoha místech ale nemají cyklisté vlastní koridor a musejí jezdit kolem zaparkovaných aut. Zároveň pořád chybí spojení pro kola na Chomoutov nebo Ústín. Radnice nepodpořila provoz sdílených kol, a tak z ulici zmizela.
Dopravní podnik obměňuje vozový park, ve vedrech však lidé ve většině vozů nenajdou klimatizaci. Je objednaných 20 moderních elektrobusů, první mají vyjet v půlce roku 2028. Po letech mají cestující možnost platit v MHD kartou.
Sledovaným tématem je dosud nevyřešené parkování, nepřišla ani avizovaná kontrola jízdy na červenou. Rezidentům ulevil aspoň zákaz nočního parkování dodávek na sídlištích Povel a Nové Sady. V obytných oblastech radnice zklidňovala dopravu zónami 30.
Kultura 2
Radnice sloučila Moravské divadlo s Moravskou filharmonií, sledovaný krok přinesl i protestní kampaň s velkým koncertem. Divadelní vědci poté kritizovali představenou vizi nové instituce jako neurčitou.
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Kritika a odchody. Spory vřou po spojení olomoucké filharmonie s divadlem dál
Radnice připravovala nové výběrové řízení na provozovatele vánočních trhů, kvůli námitkám jednoho z uchazečů o pětiletý kontrakt na vánoční trhy za 100 milionů korun u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ale nakonec zadala letošní ročník ještě současnému provozovateli. V podmínkách pro provoz trhů není platba kartou u stánků, k využití budou recyklovatelné kelímky.
Olomouc pořádá populární akce jako Tvarůžkový festival, Svátky města nebo Dny evropského dědictví. Nechala též opravit sloup Nejsvětější Trojice, pokračují i opravy budovy radnice.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Město nabízí i víceleté dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu. Stará se také o své knihovny, například z bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici vznikla moderní pobočka. Umění a vzdělávání laické i odborné veřejnosti propojuje nově Kulturně edukační centrum.
Sport 4
Město trápí chybějící druhá ledová plocha, jiná krajská města v takové situaci nejsou. Budoucnost starého zimního stadionu je nejistá, stavět se bude alespoň malá hala pro bruslení, na profesionální sport by ale nestačila. Rekonstrukce nyní není na stole.
Městu nabídla developerská skupina Redstone možnost podílet se provozní dotací na plánované moderní hale ve Velkomoravské ulici, výši veřejné podpory nyní posuzuje Evropská komise.
Mezi politiky ovšem na požadovaném závazku v celkové výši stamilionů na příští tři desetiletí nepanuje shoda a to ani v rámci koalice.
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28. listopadu 2020
V pokročilé přípravě je hala pro míčové sporty v Nemilanech. Jiný vhodný velký objekt není, univerzitní hala se rekonstruuje. Čajkaréna u Gymnázia Čajkovského přestane splňovat licenční podmínky a nejvyšší basketbalová liga proto odtamtud zmizela do Prostějova.
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Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora
Chystá se rovněž nákladná oprava krytého bazénu, i proto chce část radnice nový bazén v akvaparku. Aktuální odhad nákladů na pětadvacetimetrový bazén s osmi drahami je však nyní 450 milionů korun, což je o 200 milionů více, než byl dřívější odhad ceny.
Obyvatelé by uvítali lepší přístupnost školních hřišť a tělocvičen.
Energetika 3
Olomouc před rokem založila energetické společenství pro své organizace, příliš slyšet o něm ale nebylo. Cílem je sdílení vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, snižování nákladů i větší soběstačnost.
Snahou je ušetřit aspoň desetinu spotřeby, se zapojením domácností se však nepočítá. Kromě toho jsou postupně vyměňovány zdroje veřejného osvětlení za úsporné.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jakožto majoritní akcionář Vodohospodářské společnosti Olomouc město přebralo spolu s ostatními zapojenými samosprávami loni do svých rukou provozování vodovodů a kanalizací od skupiny Veolia a připravuje se na převzetí infrastruktury i na svém území v roce 2030. S tím souvisí nutnost výrazně investovat do obnovy trubek, nově má být v rezervě aspoň 200 milionů ročně.
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Přestřelka mezi politiky. Obviňují se kvůli havárii vodovodu, jsou potřeba miliony
Školství 1
Olomouc upravila pravidla spádovosti základních škol, aby dávala větší smysl, vyhláška je i v podobě otevřených dat. Dostupnost mateřských škol je podle indexů kvality života dobrá, vznikly nové dětské skupiny. Úspory energií na školách zajišťují i EPC projekty, kdy náklady hradí v první fázi energetická společnost, která si úsporami hradí investice.
Fond pomoci olomouckým dětem pomáhá nejmenším z nízkopříjmových rodin, jde z něj hradit třeba doučování. Bývá slyšet kritika, že využití přítomnosti univerzity by mohlo být výraznější, například v datové politice.
Mimořádné situace 2
Katastrofální povodně ze září 2024 město vážněji nepoznamenaly, a to hlavně díky pokročilé protipovodňové ochraně. Výjimkou byly vyplavené ulice v městské části Chomoutov na severu města. Lidé následně podepisovali petici, aby město začalo se stavbou opatření proti velké vodě i tam.
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Zástupci města pak na veřejném jednání vysvětlovali, že nejprve bylo nutné zvýšit kapacity průtoku v centru a poblíž centra, aby voda mohla Olomoucí protéct. Chomoutovu má v budoucnu pomoci ohrázování. Na dokončenou ochranu jihu města má navázat etapa na severu, pro níž radnice vypsala urbanisticko-krajinářskou soutěž.
Životní prostředí 2
Na okraji města vzniklo několik biocenter, v Lošově je nově mokřad. Stavby proti velké vodě chránící Nový Svět a Nemilany mají přírodě blízkou podobu, Povodí Moravy po 100 letech napojilo slepé rameno.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Město dále pokračuje v obnově parků, výrazně nyní mění ASO park u fotbalového stadionu, vzniknout má nový park u Hradiska a v budoucnu také park u Dlouhé ulice. Na magistrátu vzniklo nové oddělení krajinářské zeleně. Olomouc má modro-zelenou strategii a chce reagovat na klimatické změny.
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4. března 2026