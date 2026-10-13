„Mix může být všelijaký,“ je si vědoma i primátorka a lídryně kandidátky ANO Miroslava Ferancová. Otázkou je, zda by ve výsledném složení nové radnice v čele koalice pokračovala, případně byla její součástí, nebo v ní hnutí nebude vůbec.
Rozhodovat o budoucnosti města každopádně bude ANO, jež získalo 13 mandátů ze 45, a druhé STAN s devíti zastupiteli. A to každý zvlášť. Například lídr Starostů a nezávislých Marek Zelenka krátce po volbách označil spolupráci obou hnutí za „velmi nepreferovanou z obou stran“.
V pondělí pak obě uskupení tento přístup potvrdila. „Domluvili jsme se s hnutím ANO, že se na nějaké povolební jednání ani nepotřebujeme scházet,“ uvedl Zelenka. O víkendu přitom zástupci ANO a STAN hovořili o tom, že se sejít plánují.
Stejně se vyjádřila Ferancová, podle níž schůzka ANO a STAN už kvůli jejich separátním jednáním nemá smysl. „Zatím jsme se v jednáních neposunuli. Je to stále opatrné našlapování, takové ty námluvy,“ komentovala Ferancová stav povolebního vyjednávání.
Obnovit, co fungovalo?
Jejich spojení vidí jako nepravděpodobnou variantu rovněž politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého. „A to ani ne tak kvůli nějakým animozitám, ale protože ANO se bude chtít opřít o svou zkušenost s minulou koalicí, která zjevně fungovala bez nějakých hádek nebo ostrých výměn. Viděl bych to tak, že se bude snažit obnovit minulý půdorys,“ odhaduje.
V případě „pokračovací varianty“ by k sobě ale strany potřebovaly ještě dalšího partnera, aby se dostaly na pohodlnou většinu. Vzhledem k tomu, že koalice Milujeme Olomouc disponující třemi mandáty, kterou budou v novém zastupitelstvu reprezentovat členové TOP 09, se proti spolupráci s ANO už před volbami vymezila, by zbývala ODS nebo lidovci. Obě strany mají čtyři zastupitele.
Možné koalice v Olomouci
Pro nadpoloviční většinu musejí strany v zastupitelstvu disponovat alespoň 23 mandáty.
„Myslím, že pokud by si k sobě strany současné radnice někoho vybíraly, asi budou směřovat ke KDU-ČSL,“ míní Šaradín. Ostatně současný lídr lidovců Matouš Pelikán byl v letech 2018 až 2022 náměstkem exprimátora Miroslava Žbánka, po němž Ferancová v lednu po jeho odchodu do Sněmovny převzala primátorské křeslo.
Třetí skončilo ve volbách hnutí ProOlomouc, jež zůstalo na dosavadních pěti zastupitelích. Podle jedničky Aleše Prstka, jehož voliči preferenčními hlasy nakonec odsunuli až na třetí místo kandidátky, je vyjednávacích variant vícero. Potvrdil, že jednání jsou nyní v režii ANO a STAN, otázku, zda se už ProOlomouc rozhodlo, jaké variantě koaliční spolupráce dá přednost, ovšem ponechal bez odpovědi.
Starostové chtěli ještě víc
Dosud opoziční Starostové výrazně zabodovali, nicméně věřili v ještě silnější podporu. „Chtěli jsme deset mandátů, takže to není ono. Jsem však rád, že Olomoučáci z demokratického spektra přišli tak hojně k volbám a hodili to nejen nám, ale i našim kolegům,“ zhodnotil lídr Zelenka.
Lidovci potvrdili, že kromě SPD jsou připraveni vyjednávat s každým. „Zároveň si uvědomuji, že se nejedná jen o koalici, ale i fungování zastupitelstva. I na jednání s ANO jsem řekl, že vnímáme náš nárůst hlasů, jenž byl velice pozitivní, stejně jako nárůst u STAN. Neměli bychom to opomíjet,“ prohlásil lídr Pelikán.
„Neděláme předčasné závěry, vnímám ale odpovědnost, náš mandát je dost silný na to, abychom s ním nehazardovali, snažili se najít programové průniky a přemýšleli, zda není výsledek pro stávající vedení města signál, že Olomouc chce změnu,“ doplnil představitel lidovců s tím, že strana je nakloněna spolupráci se STAN.
Za poklesem síly ANO vidí politolog Šaradín celostátní trend s oslabením velkých měst, stejně tak podle něj odpovídá výsledek STAN i ODS.
„Myslím, že pro občanské demokraty je deset procent v této chvíli maximum. Mohla to způsobit celá řada věcí, například že celostátně je o ně malinko nižší zájem, jejich lídr na sebe tolik nestrhával pozornost a ostatně i to, že se nedostali ani jejich dlouholetí politici, ukazuje na určitou nechuť,“ zdůvodňuje.
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10. října 2026
Například se z pátého místa do zastupitelstva neprobojoval letitý představitel olomoucké ODS Jan Holpuch. „Dopadli jsme neslavně, já sám jsem mandát zastupitele neobhájil, ale svět se točí dál,“ komentoval svůj výsledek na sociální síti.
„Je to neúspěch,“ připustil krajský šéf ANO
Za ztrátou ANO, jež má o tři mandáty méně než v dosavadních čtyřech letech, je zase podle Ferancové nižší volební účast. „Lidé mohli mít pocit, že je vše v pořádku a není třeba se angažovat, naopak voliči jiných stran přišli,“ míní.
Analýzu výsledku chce udělat i krajský šéf ANO, hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk. „Říkám, že vyhrát volby není až tak dramaticky obtížné, ale postavit koalici, to je oříšek. Počítal jsem, že úspěch bude, když potvrdíme minulý výsledek. Jelikož se to nestalo, vidím to jako neúspěch,“ připustil.
Nejen Ferancová též zmínila, že programy stran se v mnohém podobaly. Voličům tak mohlo chybět originální téma či slib, který zaujme.
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Proč mají některá města primátora a jiná starostu. Kdo z nich je vyšší šarže?
Volební účast necelých 39 procent není mnoho, byť se nijak výrazně neliší od ostatních velkých měst regionu. „Je to možná určitou únavou. Od řady lidí jsem cítil, že je vlastně jedno, jak to dopadne a kdo město povede, protože situace bude úplně stejná. Je to takové patnáctileté, dvacetileté přešlapování, zásadních změn je méně,“ komentoval politolog.
„Chybí tu jednoznačná vize, třeba každé volební období udělat jednu velkou věc, jak to známe z jiných měst. Velké sliby tu byly naposledy kolem roku 2018 se zimním stadionem, s nímž přišel tehdejší kandidát na primátora Žbánek. Ten navíc vůbec nevyšel. Také se tu méně plánuje na více volebních období,“ poznamenává Šaradín, jemuž scházel výraznější lídr.
SPD nejspíš bude pokračovat v opozičních řadách
Podle celostátního předsedy starostů Víta Rakušana by jím měl být Zelenka.
„Olomouc má šanci na primátora, který – tak jak jsem měl možnost ho poznat – povede město s péčí a vizí. Energie, kterou Marek Zelenka a jeho starostenský tým vložili do kampaně, bude teď minimálně čtyři roky šlapat i pro metropoli Hané,“ vzkázal Rakušan prostřednictvím sociální sítě. K takovému závěru je ale zatím daleko.
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Výsledky voleb: V Olomouci ANO opět jasně zvítězilo, v Prostějově ho porazila opozice
Šesté ve výsledkové listině skončilo hnutí spOLečně, které už jednalo s ProOlomouc, STAN i ANO. „Jednání se zatím výrazně neposunula, nepadly žádné definitivní ani částečné deklarace společného postupu. Budeme dál jednat,“ vzkázal lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák.
Představitelé sedmého Milujeme Olomouc věří, že i přes slabší výsledek není nic ztraceno. „V tuto chvíli probíhají povolební jednání. Pevně věřím, že se podaří sestavit koalici bez hnutí ANO,“ prohlásil na sociálních sítích Aleš Jakubec z TOP 09, který získal mandát zastupitele.
Jako poslední se do zastupitelstva dostala koalice SPD a Trikolory, jež měla doposud pět zastupitelů. Teď se k ní přidali ještě Svobodní, mandáty však nakonec koalice získala pouze tři. Znovuzvolený Martin Jirotka z SPD to označil za neúspěch. SPD má na proniknutí do koalice o to menší šance, že řada stran její účast ve vedení města odmítá.