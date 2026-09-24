Co jsou vaše hlavní priority v příštích čtyřech letech, kdybyste vládli městu?
Hlavní věcí, o kterou chceme usilovat, je efektivita a hospodárnost. V nákupech, v procesech. Mám dost zkušeností z celé republiky, bavil jsem se s desítkami, nebo spíš stovkami úředníků, starostů a podobně. Tudíž znám příklady dobré praxe, kde to funguje, a to chci převést do Olomouce. Chceme zefektivnění magistrátu tak, aby to ideálně pocítili i lidé. Včetně využití umělé inteligence úředníky, díky čemuž toho stihnou víc, protože si ušetří spoustu repetitivních činností.
Další obrovské téma je bydlení a jeho lepší dostupnost. Vedle toho doprava, ať už jde o dotáhnutí parkovací politiky, nebo velkou změnu v cenotvorbě a vůbec přístupu k MHD a jejímu zatraktivnění. Rovněž téma udržitelnosti, letošní léto ukázalo, že je nutné řešit životní prostředí ve městě a jeho adaptaci na teplotní extrémy. Máme tolik témat, jimž se chceme věnovat, že jsme napsali knihu o více než dvou stech stranách, kde jsme se snažili být konkrétní i s příklady. Bude to dostupné na našem webu. Máme tam i určité měřitelné cíle, podle nichž nás může veřejnost kontrolovat.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Je nějaký projekt nebo i problém, jemuž byste se osobně chtěl věnovat?
Líbí se mi funkce takzvaného cestáře, kterého mají ve Zlíně. Je to někdo, kdo je ze sousedství, zná vaši lokalitu a je drobně placen z městského rozpočtu, případně rozpočtu technických služeb. A dokáže rychle řešit takové ty malé věci, které vás v běžném životě v okolí štvou. Nenatřené zábradlí, rozbitou lavičku, neposekanou trávu na nějakém plácku nebo takovou tu kachličku, co vás vždycky ostříkne, když na ni šlápnete po dešti. Drobnosti, na které není nutné rozjíždět velký úřední aparát na magistrátu nebo technických službách, aby je vyřešil. To může udělat „Franta odvedle“, jehož za to platí a kontrolují komise městské části, které v Olomouci fungují celkem dobře.
Takový „školník“ té čtvrti...
Přesně tak. Kromě toho je tu pak ještě pro mě jakožto rodiče malých dětí téma dětských hřišť. Když jdu někam na vesnici, tak tam jsou násobně hezčí oproti tomu, co máme třeba my v dochozí vzdálenosti v Hejčíně. Máme v Olomouci pár dobrých placených hřišť, ale ta veřejná, kde děti a rodiče tráví nejvíc času, jsou hodně pod standardem, na který jsou dnešní děti zvyklé.
Hnutí STAN v Olomouci v komunálních volbách poprvé kandiduje samostatně. Vylučujete předem koaliční spolupráci s nějakou stranou?
Ano, s extremisty. To znamená s komunisty v jakékoliv podobě a s SPD.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů s lídry a tedy i kandidáty na post primátora se odvíjí od výsledku parlamentních voleb a síly jednotlivých uskupení v Olomouci.
Velké téma je budoucnost zimního stadionu. Jste pro novou arénu nabízenou městu developerskou skupinou Redstone, která ale žádá závazek platby 35 milionů ročně navyšované o inflaci na 30 let, nebo pro jiné řešení?
Naše zastupitelky daly konkrétní protinávrhy proti nabízené variantě multifunkční arény. Pro mě osobně je neakceptovatelná, protože si myslím, že chtít po městu, aby zaplatilo halu, která je pro jeho potřeby předimenzovaná, a navíc ještě platilo i za přilehlé kancelářské prostory, je trochu drzost. Zvlášť když jde o nejzadluženější krajské město. Obecně mi ale PPP projekt (spolupráce veřejného zadavatele a soukromého partnera – pozn. red.) nevadí. My jsme proto navrhovali, aby se ve stávajícím projektu pokračovalo, pokud developer upustí z dosavadního megalomanství. Takže bychom financovali pouze halu a žádné další prostory. Nicméně oproti minulosti je tu teď určitý gamechanger, jímž je příslib participace kraje ve výši 16 milionů ročně. To tu dřív nebylo a mělo by to hrát v uvažování města roli.
Jakým způsobem?
Od stávající rady města bylo naivní spolehnout se na jednu kartu. Vsadili jsme na nejmegalomanštější projekt, a když nevyjde, tak nás to v řešení budoucnosti haly vrátí o osm let zpět. Třeba když si to developer rozmyslí a nakonec do toho nepůjde, což se může stát (rozhovor vznikl ještě před úmrtím zakladatele, spolumajitele a vedoucího muže skupiny Redstone Richard Morávka, takže budoucnost projektu nyní není jasná, pozn. red.), tak nemáme nic jiného. Navíc když je otázkou, jak to celé posoudí Evropská komise, protože nynější projekt je na hraně pravidel povolené veřejné podpory. Tudíž si umím představit, že od ní přijde negativní stanovisko.
Co byste prosazoval?
Chtěl bych si s developerem sednout a zeptat se na možnosti úpravy projektu, aby to bylo pro město finančně dostupnější. Aby hala byla menší a financovali jsme jen ji, a ne i nějaké přidružené kanceláře. S krajem bych se pak chtěl domluvit, zda by platila jeho participace i pro jiné varianty, a nechal bych vypracovat ekonomickou studii na rekonstrukci „plechárny“. Nemyslím si, že celá záležitost jde vyřešit bez zapojení partnera ze soukromého sektoru, ale ten by měl být vybrán v otevřené soutěži. A to se v případě návrhu haly na Velkomoravské nestalo.
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Pojďme k parkování. Chcete pokračovat v nastaveném plánu zavedení dalších zón C a D?
Zóna C, tedy širší centrum, je správný směr, jen bychom ji trošku upravili. „Déčko“, to znamená sídliště, bychom ještě pozdrželi, až vyhodnotíme širší centrum, které dopadne na řádově víc lidí než stávající zóny A a B. Abychom vychytali systém a zbytečně lidi nenaštvali.
Čím chcete zlepšit problém se stále se zhoršující dostupností bydlení ve městě, včetně nájemního?
Aby došlo když už ne ke snižování, tak aspoň ke stagnaci výše nájmů, tak toho lze docílit pouze spoluprací se soukromým sektorem. Takovou, že město poskytne maximální součinnost a bude za to chtít část těch nových bytů jako nájemních. I tak se to pořád developerům vyplatí, jiná města to tak dělají. Zároveň je dobré umožnit vznik i jiných projektů než jen těch od velkých investorů. Podívejte se do Hanušovic nebo Žďáru, tam jsou konkrétní příklady, na nichž participovala banka, a stálo za tím menší družstvo složené z místních lidí. To je směr, jímž bychom se měli vydat. Obecně si nemyslím, že by současný stav vyřešila výstavba bytů městem, ale stejně tak ji nevyřeší jen developerské projekty, protože pak budou často výsledkem jen další investiční byty.
Jak by to fungovalo? I kdyby developeři byli ochotní dát městu část bytů k pronájmu, tak je otázkou za kolik. Zda by nepožadovali vysoké tržní nájemné, které už si část lidí nemůže dovolit, ale spokojili by se s nižším.
Tam, kde to takhle funguje, a budeme to mít v naší knize i s konkrétními příklady, město typicky poskytuje pozemky, sítě a podobně. Za to žádá, že nějaká část bytů, třeba 30 procent, se bude pronajímat. A z nich například polovina se bude pronajímat za 85 nebo 80 procent tržního nájemného. Stále se to developerovi vyplatí.
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Jak se stavíte k hospodaření města v situaci, kdy jeho zadlužení přesahuje 1,5 miliardy?
Rozhodně musíme nastavit trajektorii ke snižování dluhu. Máme na kandidátce bývalého hejtmana Josefa Suchánka, kterému se za čtyři roky podařilo velmi dramaticky oddlužit Olomoucký kraj. Takže know-how máme. Je to spousta opatření, která mají společné, že si budeme pořizovat jen to, na co máme a co je opravdu nezbytně nutné.
Na co se tedy chcete zaměřit?
Z mého pohledu jde primárně o to udělat si pořádek ve výdajích přes efektivnější nákupy, revize dlouhodobých smluv a zjišťování, jestli nám někde netečou peníze. Velká část rozpočtu jde do městských firem a my jsme s kolegy zrovna nedávno vydali návod, jak dělat transparentní veřejné podniky. Řiďme městské firmy jako firmy na burze, opatření, jak je ztransparentnit a zefektivnit, existuje hodně. Z těch obřích výdajů musíme vytěžit maximum a myslím si, že ho teď nedostáváme. Dále je tu zefektivnění úřadu. A též výdaje, které plánuje současná koalice a my bychom je škrtli, mimo jiné dva parkovací domy, o nichž si myslíme, že nejsou na ideálních místech, nebudou mít přínos a my si je prostě nemůžeme dovolit.
Na kterých projektech byste ještě ušetřili, kromě těch parkovacích domů? Protože velké výdaje bude představovat i vyřešení budoucnosti zimního stadionu, ať už bude jakékoliv, a v programu máte dále například dostavbu tramvajové tratě do Slavonína, což by byla další obří suma.
Rozšiřování sítě MHD patří mezi naše priority. Toto je investice, na kterou si klidně vezmeme úvěr, nedostavět tu trať by byla střelba do vlastní nohy. Chápu, je to drahé, ale proboha, když už jsme tu trať postavili do půlky, tak ji musíme dokončit. Teď se předpokládám zeptáte na zachování tratě do Pavloviček...
Marek Zelenka
Hádáte správně, to by byla další obří investice za více než půl miliardy.
V tomto případě je to otázka. Já bych tam tu trať hrozně chtěl zachovat, nicméně pokud studie ukážou, že pro tamní obyvatele a průmyslovou zónu existuje efektivnější řešení v podobě nových autobusových spojení na obě strany – přes „myší díru“ a přes Hodolany – tak v ten moment je to na zvážení. Zvlášť když se tak lidé dostanou do centra rychleji než tramvají, která jede dlouho podél železniční trati a pak musí přes nadjezd. Nemáme jako město na to, abychom platili nostalgické projekty.
Když jsme u MHD, jež město stojí ročně téměř půl miliardy, jaký přístup chcete mít k cenám jízdného? Pokusíte se je zachovat, nebo jste ochotní uvažovat o zvýšení?
Vzhledem k tomu, kolik každého Olomoučana stojí MHD, i když ji nepoužívá, tak je v zájmu nás všech, abychom tento majetek využívali co nejefektivněji. A každý člověk, který jede autobusem, je pro dopravní situaci ve městě dobrý, protože nejede autem. Za mě je cestou primárně změna placení jízdného. Nejvýhodnější tarif je nyní roční kupon, jenž stojí 3 200 korun. Jsem mimochodem rád, že zůstává pořád na této ceně, protože jsem za to bojoval, když jsem byl členem dozorčí rady dopravního podniku a jsem rád, že jsem byl vyslyšen. Přepočteno na jeden den je to zhruba devět korun. To je super, jenomže, kdo má v peněžence volné více než tři tisíce, nedej bože, když chce zaplatit jízdné celé rodině. To si spousta lidí opravdu nemůže dovolit. Takže pokud tu možnost nemáte, řešíte to měsíčními kupony, jež stojí 460 korun, což už vychází nějakých 15 korun na den. Jinými slovy, protože si nemůžete dovolit vysoký jednorázový výdaj, tak nakonec platíte dražší variantu, kde je ale jednorázový výdaj menší.
Co byste změnil?
My bychom měli umožnit lidem platit výhodnější tarif příjemnější cestou. Opírám se o zkušenosti z Ostravy a obecně ze služeb, jako je Netflix nebo Spotify. Tyto velké firmy vědí, jak prodávat své produkty díky behaviorální ekonomii. Oni ví, že když je laťka pro nákup té služby nízko, tak si ji koupíte a budete ji udržovat dlouho. Tedy i platit. Je to vidět na jejich ziscích. Zavedl bych tudíž měsíční tarif za tři stovky, jež se budou měsíčně strhávat z účtu, dokud neřeknete kdykoliv stop. K tomu když dosáhnete určitého počtu nepřetržitých plateb, třeba šesti nebo dvanácti, tak dostanete další benefity. Může jít o dvě hodiny parkování v centru zdarma, slevu do zoo či akvaparku, prostě do služeb, jež poskytuje město. Budu se opakovat, pojďme využívat co nejvíc toho, co jako město už máme, a dát to do nějakého balíčku. A tři stovky měsíčně jsou pro lidi dostatečně nízká laťka na to, aby si tu MHD dlouhodobě platili a využívali ji. Kromě toho bych navíc – aby to byla ještě příjemnější služba – vše propojil také se sdílenými koly. Protože MHD nejezdí všude nebo ne vždy přímo a rychle, třeba když se potřebujete dostat z Neředína na Novou Ulici
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Můžete to přiblížit?
Tohle propojení je osvědčené, dělá to různými způsoby řada měst, mám to docela nastudované, protože se to řeší veřejnými zakázkami, jež jsou mým hobby. Osobně bych se inspiroval Prahou, kde je to navázané na dlouhodobou MHD a v rámci tarifu máte zdarma dvě krátké jízdy na sdílených kolech. Představuji si, že takový systém bude velmi dobře fungovat primárně pro vysokoškolské studenty, kterých tu máme 25 tisíc. Tohle je něco, čím dosáhneme více cestujících a ve výsledku i více peněz pro MHD.
Vraťme se ale ještě zpět k původní otázce na ceny jízdného. Snažili byste se je tedy udržet, nebo byste se nebránili nějakému zvyšování? Protože čím víc platí cestující, tím méně musí doplácet radnice a naopak.
Já bych ceny držel s tou změnou, kterou jsem popsal. Plus bych se ještě vydal cestou Plzně nebo Prahy, kde mají děti do 15 let MHD zdarma. Tady si řeknete jak to jde dohromady s tím, že chceme udržet rozpočet města na uzdě. Ale když jsem to počítal na datech přímo od dopravního podniku, tak by šlo o výpadek asi 10 až 12 milionů korun ročně, což jsou nějaká dvě procenta rozpočtu dopravního podniku. A za mě to přináší víc benefitů než mínusů, protože naučíte celou generaci dětí, že využívat MHD je něco přirozeného.
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V programu máte, že chcete usilovat o město připravené na extrémní počasí, jak by to mělo vypadat?
To je pro Olomouc takové symptomatické téma. My tu máme spoustu strategií, a to i velmi dobře připravených, čerstvě zpracovaných externími subjekty a leckdy velmi drahých, jen je potřeba je naplňovat. Ale nezaznamenávám, že by se něco konkrétního dělalo. Přitom je to vlastně jen poctivé dodržování toho, co už jsme si načrtli. To znamená zadržování vody, stromy jsou priorita, omezení přehřívání ulic... To jsou ty věci, které musí být automatické a lidé je musí vidět při každé nové výstavbě nebo rekonstrukci. Nevěřím tomu, že jsou to dražší řešení, jen projektanti na to musí být zvyklí a musí vymýšlet ty věci podle nejmodernějších trendů. Já bydlím v Hejčíně a na ulici Na Trati jsou stále dokola vysazovány stromy, které znovu a znovu usychají. Takže asi se něco dělá špatně a je nutné to změnit tak, aby neusychaly. Obecně pojďme se bavit, kudy chodí lidé do práce, školy nebo domova důchodců a tam mějme přes léto stín, nebo tady bude neobyvatelně.
A o jaká opatření by tedy mělo konkrétně jít?
Za mě je velká věc zpřístupnit řeky, udělat tam schody a pobytové zóny, v ideálním případě třeba kolem Mlýnského potoka stezku pro pěší. Protože jde přesně o to místo, kde chcete v parném létě být, jsou tam vzrostlé stromy a je to vedle vody. Další je dosazení stromů na Masarykovu třídu. Není nutné objevovat znovu kolo, těch konkrétních opatření máme v už existujících strategických plánech spoustu. Dalším příkladem je, že město vlastní nebo spoluvlastní asi 390 hektarů zemědělské půdy, kolem Olomouce nebo i v intravilánu a pronajímá je velkým molochům za takových standardizovaných podmínek, které je úplně nenutí k tomu, aby se chovali k té půdě s maximální péčí. Aby dělali protierozní opatření, byla tam biodiverzita. Takže pojďme ty smlouvy změnit, aby ta péče byla podle nejlepších standardů. A nic nás to nestojí.
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Ještě něco dalšího?
Dále je tu obnovování alejí nebo starých cest, které jsou právě překryté těmi obřími lány. Malá opatření, ale když je uděláte, tak za pár let tam máte výletní místa pro rodiny s dětmi. A dojde znovu k propojení města s okolními vesnicemi. Opravdu často stačí vypovědět nebo upravit pár smluv, ale má to velkou symbolickou hodnotu. A jinde to tak dělají, třeba v Litomyšli. Pojďme vytvořit brožuru podobných malých opatření a městské části, zvláště ty okrajové, v nich pak mohou vidět, co vše lze dělat, kolik to stojí, jak dlouho to trvá a tak dále. A radnice by je v tom měla podporovat. Výsadba stromů, lavička u vody, alej do vedlejší vesnice přes pole, takovou to může mít mimo jiné podobu. Jen musíme zapojit lokální komunity, aby se začaly starat. Dobrým příkladem je sad na Hejčínských loukách, který jsme dělali s komisí místní části Řepčín. Vznikla tam komunita na pozemku, jenž byl pronajatý zemědělci jako pole, a teď tam vzniká sad a za deset let to tam bude bomba. Vyrostou tam staré odrůdy stromů a bude z toho výletní místo.
Chcete zapojit umělou inteligenci do procesů na magistrátu, jak by to vypadalo, v čem by to pomohlo?
Udělám trochu reklamu - firma, v níž pracuji, aktuálně upgradovala produkty na provádění průzkumu trhu právě o AI. Takže abyste jako úředník nemusel třeba pročítat zadávací dokumentace jiných veřejných zadavatelů, tak to je přesně to, co vám může rychle přečíst, přechroustat a udělat sumář umělá inteligence. Funguje to perfektně a práci, kterou byste dělal týden, máte hotovou za půl dne. A máte rešerši toho, jak správně zadat zakázku, aby se vám tam někdo přihlásil, měli jste pro sebe co nejvýhodnější podmínky a také abyste s tím neskončili na antimonopolním úřadu. To je úplně konkrétní věc, kterou když ukazujeme, tak úředníci říkají, že jim to ušetří strašně moc času. A takových nástrojů je hrozně moc.
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Vy sám umělou inteligenci k úředním věcem používáte?
Jsem členem majetkoprávní komise a příprava dokumentů a podkladových materiálů pro úředníky musí zabrat šílené množství času. A ano, já už to čtu s pomocí AI, abych se v tom zorientoval. Aby mi dala sumář a věděl jsem, o čem vůbec hlasuju. Přitom ty dokumenty jde připravit podle jednodušších šablon, které jsou přehlednější jak pro ty úředníky, tak i politiky a ve výsledku i pro veřejnosti. Využití AI by na tomhle ušetřilo strašně moc práce. Dalším příkladem může být kontrola smluv. Jestli jsou podle platného vzoru a podle aktuálního ceníku, jestli dochází k řádnému placení a podobně. To může dělat umělá inteligence a ušetří to lidem tu mravenčí administrativní práci, takže je můžeme zapojit do něčeho kreativnějšího. Což může někomu znít u úředníků jako protimluv, ale já si to nemyslím. Tam jsou velmi kvalifikovaní lidé, akorát je často ubíjí tato opakovaná činnost, která nebaví vůbec nikoho.
Zní to zajímavě...
AI má v tomhle obrovskou přidanou hodnotu. Například jen ověřit, jestli je nějaké politické rozhodnutí v souladu se všemi přijatými strategiemi města. Umělá inteligence vám to řekne lusknutím prstu a nemusíte pročítat hromady dokumentů. My jsme třeba při přípravě našeho programu nalili do AI všechny aktuální strategie města, abychom věděli, jestli naše návrhy už nejsou někde řešeny nebo jestli máme aktuální čísla. Protože se to už nedá všechno pojmout lidskou hlavou. Já osobně si nedovedu představit, že bych v práci nepoužil AI prakticky každý den.
Nehrozí však, že to bude dělat víc škody, než užitku? Vybavuje se mi loňský případ jednoho právníka, který si nechal připravit podklady placenou verzí AI a ta si vymyslela neexistující judikáty, na které se odkazovala. Dotyčný kvůli tomu dostal pokutu od Ústavního soudu, kde ty podklady použil.
V tomhle mám osobní zkušenost z vlastní práce. AI se dá nastavit na minimální kreativitu, aby vždycky vycházela jen z faktů. Máte tam takové šoupátko a tím z umělé inteligence buď uděláte „básníka“, který si vymýšlí judikáty, a nebo jí naopak přikážete, aby vám řekla, kde všechny informace našla, a když něco neví, ať to řekne. Tohle se dá určit, my to tak v produktech naší firmy nastavujeme a naši klienti, jimiž jsou úřednici, to oceňují, protože se na ty nástroje mohou spolehnout. Je to jen o tom umět to správně použít.