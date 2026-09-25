Dosud jste byli jako hnutí stoprocentní, dvě účasti, dvakrát v koalici. Připouštíte si jako současný ekonomický náměstek primátorky také možnost, že skončíte v opozičních lavicích?
Před osmi lety jsme si dokonce říkali, že osm let a dost. K demokracii patří také opozice, a pokud to tak bude, zkusíme si i takovou roli. Neříkám, že rádi.
V kampani máte zajímavou věc, kdy si lidé mohou na vašem webu zahrát hru, třeba Pizzu s Otakarem Bačákem, následně získat kód a dostat kávu. Vyzvednout si ji mohou na setkání s kandidáty. Jak se mobilizace daří?
Bohužel se potvrzuje, jak lidé nečtou. Hru dohrají, ale adresy naší kanceláře či přehledu akcí už si nevšímají a ptají se, kam si mají jít pro tričko. Samozřejmě chceme, aby nás navštívili a mohli jsme se spolu pobavit o tom, jak se jim naše dosavadní politika líbí. Žádné velké sliby nemáme, držíme si realistický pohled na město. Je to o obrovském balíku majetku, který je potřeba neustále udržovat. S mírným pokrokem je ale možné počítat.
Co jim říkáte k vašim prioritám?
Jak jsem nadhodil – starat se o město, majetek, jak nejlépe dovedeme. Druhá věc je určitě důraz na to, že se musíme věnovat lidem, protože před sebou máme obří demografickou změnu, zvětšuje se nám počet obyvatel 80+ a bude to pokračovat až do roku 2050. Jsou to vlastně ročníky 1970. Už teď pro to musíme něco dělat. Tedy investičně zvažovat, že někde zkrátka musí ta zařízení být a zároveň kdo bude služby poskytovat. Pak je to samozřejmě otázka živé kultury a sportu, zejména pro mládež. Podporuju všechny aktivity, kdy děti nedrží mobil v ruce. Takže aby kromě zeleně, fungujících odpadů a tak dále lidé prospívali duchovně i tělesně.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Jste takoví údržbáři. Máte konzervativní přístup, ostatně v dopise voličům píšete o péči o dědictví předků, které je třeba předat ve stejném či lepším stavu. Měl jste někdy pocit, že se o odkaz minulosti nepečuje dobře?
Není možné si stěžovat na předchozí demokratické koalice, že se musely zbavovat majetku, protože situace byla zoufalá, i když dnes bychom byli rádi, kdybychom ty domy měli. Údržba je ale náročná a bylo to období, kdy nebylo na dohled, že zmizí šílená regulace, která existovala v oblasti nájemného. Roky tu jelo socialistické nájemné a nebyly zdroje na opravy. Je tu každopádně dluh 40 nebo 50 let, kdy socialistická ekonomika preferovala jiné věci, a víme, jak byla města v 90. letech šedivá. Pořád to doháníme. Zejména v oblasti vodovodů a kanalizací hospodaříme se stoletým majetkem a ten si bude peníze opravdu vyžadovat.
Otakar Štěpán Bačák
K dědictví patří i parky...
Nechci, aby to vyznělo špatně, že chci lidi vyhánět, ale parky jsou setsakramentsky využívané. Musíme tomu trošku přizpůsobit i zeleň. Běžně se podle Flory sváželo třeba deset pytlů odpadků a dnes 60. Dělali jsme také velikou akci, kdy jsme zkoumali, jaký dosah má vyšší voda ve městě, když se koryta naplní a kam až se voda štěrkovým podložím dostane. Museli jsme revidovat kolem dvou tisíc stromů, které byly posledním vzedmutím vody zasaženy, protože se nám najednou začaly nahýbat. To jsme zase u ochrany majetku a také zdraví. A abych odpověděl k parkům, ty současné nádherné stromy už asi nikdy nevyrostou. V kultivarech určitě ne, ale pokud tady budeme chtít mít zeleň i nadále, nevyhneme se jim.
Roky se mluví o nutnosti změnit rozpočtové určení daní, aby financování krajských měst bylo fér. Věříte ještě ve změnu?
Věřím, že to konečně musí někomu docvaknout. Liberec podal ústavní stížnost na nespravedlivé rozdělení, my jsme se připojili. Oslovoval jsem senátory, kterých bylo potřeba aspoň 17, nakonec jich to podepsalo 30. Neočekáváme, že soud zruší nějakou partii zákona, protože v podobném podání se už vyjádřil, že přece tohle je jednoduché, že je to na politicích. Tedy aby si sedli, podívali se na tabulky a zjistili, že jestliže křivka příjmů je takhle a křivka nákladů takhle, tak se s tím musí něco dělat. V minulém volebním období jsme zpracovali z úrovně Svazu měst a obcí návrh, který se měl připojit k zákonu o rozpočtovém určení pro kraje, ale byly krajské volby a noví hejtmani se s tím neztotožnili, tak to neprošlo.
Chcete být řádní hospodáři, proto odmítáte diskutovanou účast města v projektu navrhované multifunkční haly v lokalitě Nová Velkomoravská. Město by po dobu 30 let platilo nejméně 35 milionů ročně. Jak zásadní téma to bude po volbách?
Z mých zkušeností ve vyjednáváních klade vítěz voleb překročitelné a nepřekročitelné požadavky. Pokud bychom v tom nebyli shodní, samozřejmě může být problém do takové koalice vstoupit. Ale je tu ještě velké množství neznámých. Nyní to není zařízení pro veřejnost a pro mládež, ačkoliv na začátku byla varianta, že projekt bude hala plus pomocná kluziště, o to by město zájem mělo. V čase se to vyvíjelo a dnes je tam jen hala, a to s podporou ekonomiky výstavbou hotelové části. Dost dlouho jsme také licitovali, zda má jít o investiční či provozní podporu. Umím si představit provozní, kdy platíme za službu, naopak ne investiční u věci, která nakonec zůstane vlastníkovi. Uvidíme, co řekne Evropská komise.
Jakou cestu k modernímu zimnímu stadionu vidíte v hnutí?
Ještě když nebyl odepsaný, jsme v minulosti iniciovali, aby se do hry vrátil projekt rekonstrukce současného zimáku, ona ledová kostka. Myslím, že se má pokračovat tímto směrem. Ostatně nás čeká rekonstrukce vedlejšího plaveckého stadionu, kde náklady furt šplhají, teď jsme u půl miliardy. Jde o vanu, střechu, zázemí, tribuny.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů s lídry a tedy i kandidáty na post primátora se odvíjí od výsledku parlamentních voleb a síly jednotlivých uskupení v Olomouci.
Město schválilo rozpočtový schodek skoro půl miliardy, dluh je 1,6 miliardy, kvůli úvěru se zvýší na 1,9 miliardy. Existenční to není, ale příjemné také ne. Jaká výše dluhu by vás netrápila?
Vždy zdůrazňuji, že jedna věc je absolutní výše dluhu, která děsí, když to jsou dvě miliardy, ale ta druhá je poměr dluhu ve vazbě na majetek a samozřejmě na příjmy. U těch si to musíme hlídat, to je zákon o rozpočtovém určení. Jestliže se řekne, že průměr čtyřletých příjmů nesmí překročit dluh nad 60 procent, tak to držíme snad od druhého či třetího roku, co jsem tady. A to jsme ještě umořili všechny možné úvěry. Ty dnešní mají svůj fahrplan splácení a není to možné, úvěrové instituce chtějí mít jistotu výnosu. Za tu dlouhodobost zase máme lepší sazby. Když si někdo postaví dům na hypotéku, v tu ránu je z 50 procent zadlužený. My jsme ve vztahu k majetku města v desítkách miliard zadlužení v jednotkách procent.
Zejména motorizovanou část voličů zajímá, jak to bude s parkováním. Jak byste ho řešili?
Strašně mě mrzí, že se to nespustilo. Trochu to za nás odpracovalo Brno a další, kde už parkovací systémy jsou a rezidenti si je chválí. Hodně se inspirujeme. Bohužel jsme narazili na to, že softwary, o nichž jsme si mysleli, že je rozvineme, by nápor neunesly a byl by to průšvih. Koneckonců na státní úrovni jsme si to zkusili se stavebním zákonem, s elektronickými občankami nebo naposledy to strašné jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Toho jsme se chtěli vyvarovat, a proto to tak strašně dlouho trvalo.
Kromě nákladů to ovšem městu přinese i zisky...
Samozřejmě to bude generovat příjmy, už dnes máme ve fondu mobility 70 milionů. Někdy se to zkracuje jako další daň, ale ne. Naopak jsem rád, že jsme udělali spoustu fondů, ať už na rozvoj bydlení, pomoc olomouckým dětem, parkování či velký fond k obnově vodohospodářské infrastruktury. Tam to ale přišlo z národní legislativy, dokonce jsme ani nezařadili výjimku, že by se z něj mohly peníze půjčovat na něco jiného.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jakou částkou ho budete plnit?
Skoro 200 milionů. Teď se zase bude valorizovat, na můj vkus až moc. Nejde jen o to opravy naprojektovat, ale vždy tím zkomplikujeme dopravní situaci a Olomouc není moc stavěná na nějaké objížďky. Bývalo zvykem spravovat věci tak, že se udělá rýha, vykope se, a pak se nějak zaplácá. Pak přichází velká nespokojenost lidí, pomineme-li estetiku, že se tam dělají louže, praská to a podobně. Takže jsme si stanovili, že se budou cesty po těchto opravách řešit v celém profilu. Jenže u některých akcí to nese až 60 procent nákladů. Nové obrubníky, přeložka osvětlení a další věci. A na to peníze z fondu jít nemůžou.
K tomu už šly z radnice zprávy, že ne každá oprava vodovodu bude znamenat i zlepšení ulice.
Ano, musíme si říct, že kde to půjde, bude to jen ta takzvaná rýha.
Objevují se zmínky o tom, že byste zvažovali spolupráci i s SPD, kterou hodně stran odmítá. Jak to tedy je?
U nás půl na půl. Někteří říkají, že v žádném případě, protože na celostátní úrovni jim SPD přijde nepřijatelná. Já tvrdím, že je to o konkrétních lidech, protože politika je dřina, a když vidím lidi, kteří jsou ochotní a umí makat, tak jsem schopný na stranickou příslušnost nehledět. U nás to bude určitě předmětem závazného povolebního hlasování. A může se stát, že přijdeme o některé členy. Například Ivanka Plíhalová už řekla, že pro ni je to nepřekonatelné.