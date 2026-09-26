Jste náměstkem hejtmana a nyní kandidujete jako lídr na olomouckou radnici a ještě i do Senátu. Pokud byste ve volbách uspěli a SPD usedlo ve vedení města, jak byste řešil souběh funkcí?
Vždy jsem deklaroval, že odmítám kumulaci funkcí. Dvacet let jsem podnikal a vím, kde jsou moje limity toho, co jsem schopný zvládnout. Můj současný post náměstka hejtmana pro strategický rozvoj je natolik náročný, že si nedokážu představit, že bych spolu s tím dělal ještě třeba náměstka primátora. Trochu jiné by to bylo dejme tomu v pozici neuvolněného radního, tam bych si to představit dovedl. Ale popravdě tohle do detailu vyřešené nemám, nerad porcuji medvěda, který ještě běhá po lese. Takže bych počkal, jak volby dopadnou.
Ale jste lídr, a tudíž případný kandidát na post primátora.
Jistě, ale my stojíme nohama na zemi a dle preferencí nepředpokládáme, že budeme vítězem voleb. Děláme vše pro to, abychom měli dvojciferný výsledek a mohli se zapojit do vedení města.
Dobře, ovšem kdybyste mohl být třeba náměstek primátora, jak byste to tedy řešil?
Nad tím jsem ještě neuvažoval, ale zatím bych to viděl tak, že na kraji odvádím solidní práci, soudě podle zpětné vazby. Takže na radnici bych případně chtěl být v radě, abych mohl přispět svými zkušenostmi, ale v neuvolněné funkci. Na případném postu náměstka primátora bych dal přednost naší dvojce kandidátky Martinu Jirotkovi.
Ještě je tu však Senát. Pokud byste uspěl i tam, jak by to celé bylo?
V tom případě bych preferoval senátorský post. Máme kvalitní lidi, takže by mě na kraji i na radnici zastoupili jiní.
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Jaké jsou hlavní priority SPD, pokud by vládla městu?
Jak víme ze setkání s lidmi, Olomouc nejvíc trápí parkování. A bohužel se v minulosti zbavila vhodných pozemků, takže to vlastními silami už není schopná řešit. My bychom se tomu rádi věnovali, ale už bude potřeba postupovat ve spolupráci s developery a dalšími aktéry, kteří ve městě jsou, například Univerzitou Palackého.
Konkrétně by radnice měla mít požadavek, že cokoliv nového se tady bude stavět, třeba nové vysokoškolské koleje, tak musí mít co největší podzemní parkoviště nebo parkovací dům. Tedy ne aby byl pouze splněn zákonný požadavek na zbudování parkovacích míst u nové zástavby, ale aby těch míst bylo skutečně co nejvíc. Jiná cesta ke zlepšení situace není.
Ještě nějaké další priority?
Velké téma je nájemní bydlení, které je v Olomouci hodně drahé. Ceny mimo jiné zvedá i velké množství studentů, protože když bydlí v bytě tři nebo čtyři, tak za něj vždycky mohou v součtu zaplatit víc než kterákoliv rodina. S tímto by opět mohlo pomoci zvýšení kapacit v podobě nových kolejí. Prioritou je též MHD, kdy jsme především proti myšlenkám o rušení jakýchkoliv tramvajových tratí. Něco zrušit je jednoduché, ale daleko hůř se to potom obnovuje nebo staví nové. A pak je tu ještě podpora vzniku multifunkční haly, jež by sloužila nejen pro sportovní, ale i kulturní akce.
Je nějaký projekt nebo problém, jemuž byste se případně ve vedení města chtěl věnovat?
Moje srdcovka je vyřešení zimního stadionu, které se táhne mnoho let. Já k tomu mám nastudováno opravdu hodně a projekt multifunkční haly nabízené developerem se mi velmi líbí. Pořád doufám, že se nějakým způsobem podaří ho dotáhnout a uskutečnit (rozhovor vznikl den po úmrtí zakladatele, spolumajitele a vedoucího muže developerské skupiny Redstone Richard Morávka, takže budoucnost projektu nyní není jasná – pozn. red.). Mám velkou radost, že se podařilo zapojit i kraj, takže by tíže financování nezůstala jen na městě. Tu halu by nevyužívali jen lidé z Olomouce, ale z celého kraje.
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Hlavním argumentem odpůrců je, že by město muselo přijmout závazek platit 35 milionů ročně navyšovaných o inflaci po dobu 30 let.
Ano, ale město též ročně vynakládá kolem 150 milionů, to znamená téměř pětkrát víc, na divadlo a filharmonii. Nechci na ně nijak útočit, ale měla by být nějaká vyváženost vydávaných financí. Navíc v poslední verzi smlouvy bylo navyšování platby o inflaci, na které směřovala část té kritiky haly, zastropováno. A také bych chtěl dodat ještě jeden argument – počet návštěvníků, které by multifunkční aréna obsloužila, by byl v tom srovnání s kulturními institucemi řádově úplně někde jinde.
Takže jako řešení budoucnosti zimního stadionu vidíte novou halu na Velkomoravské?
Já v tento projekt pevně věřím. Jsem přesvědčen, že město to prostě samotné není schopné vyřešit.
Pojďme k už zmíněné problematice parkování. Chcete pokračovat v nastaveném plánu zavedení dalších zón C a D?
My jsme velcí kritici nynějšího parkovacího systému, protože v Olomouci máme zvláštní schopnost vždycky se podívat, co jinde funguje, potom si to upravit a udělat z toho takový vadný hanácký model. Já třeba nerozumím, proč máme tak strašně malý počet zón, tedy jen A a B1 až B3. Na radnici si brali příklad z Brna, kde však funguje systém takzvaného okvětního lístku. Tedy že pokud nenajdete volné místo ve své domovské zóně, což se může dít docela často, tak smíte zaparkovat v kterékoliv okolní. Zón tam proto mají spoustu.
U nás když někdo bydlí na hranici dvou zón, nenajde místo a zaparkuje o pár metrů dál v ulici patřící už do jiné zóny, tak bude pokutován. Tudíž my chápeme, že parkování musí být nějak zpoplatněno, protože je to vlastně nástroj, jak umožnit rezidentům parkovat, ale chtěli bychom ten systém zrevidovat. Samozřejmě to nevyřeší problém s nedostatkem míst. V tomto ohledu považuji za špatné, že peníze vybrané za parkování nebyly investovány zpět ke zlepšení situace.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů s lídry a tedy i kandidáty na post primátora se odvíjí od výsledku parlamentních voleb a síly jednotlivých uskupení v Olomouci.
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Jak byste to řešili?
Jediná možnost je spolupráce s developery a to zmíněné nucení všech, kteří tady budou chtít cokoliv postavit, aby prostě budovali podzemní garáže. Byť to přináší další úskalí, protože do těchto garáží nesmí auta na plynový pohon, pokud na to nejsou ty prostory speciálně vybaveny. A k tomu asi ti developeři nebudou ochotní, protože by to bylo o hodně dražší.
Plus se teď řeší, zda nebude stejné omezení platit i pro elektromobily. Jak to bude, zatím nevíme, ale základem jakéhokoliv zlepšení situace je, aby prostě vznikala nová parkovací místa.
Ještě zpět k parkovacím zónám, jaké změny byste tedy chtěli provést?
My bychom podrobili ten systém revizi. Obecně cesta jinudy nevede, ale jde o to, aby ten systém plnil, co má. Člověk nechce házet klacky pod nohy podnikatelům, ale například dodávky parkující na sídlištích prostě zabíraly spoustu míst. A my se musíme snažit zajistit základní obslužnost pro rezidenty, kteří v té lokalitě bydlí. Stejně tak nechci zahánět návštěvníky města, ale je potřeba nasměrovat je do okrajových částí města.
Myslíte do parkovacích domů, které by postavila radnice?
Ne, město na to ve své současné finanční kondici nemá. Je to podobné jako s tou sportovní halou, opět se to musí řešit formou spolupráce s developery. Přičemž s tím, jak se postupně bude zvedat cena parkování, tak některé projekty, které třeba dřív finančně nevycházely, se tím dostanou do černých čísel a budou moci vzniknout. Je třeba otázka, zda jít i cestou moderních řešení jako jsou parkovací zakladače (mechanická nebo automatická zařízení, která šetří místo tím, že umožňují parkovat dvě či více vozidel nad sebou – pozn. red.). Vzniknout by mohly tam, kde ještě zbyly nevyužité prostory, jako jsou například staré výměníkové stanice na sídlištích a podobně.
Čím chcete zlepšit problém se stále se zhoršující dostupností bydlení ve městě, včetně nájemního?
Že by se město pustilo do větší vlastní výstavby nájemních domů v jeho finanční situaci nepřichází v úvahu. Na druhou stranu musíme udělat vše pro to, aby nájemní byty byly dostupné, zejména ohroženým skupinám lidí. Třeba tím, že umožníme univerzitě postavit nové koleje, čímž se sníží poptávka ze strany studentů po pronájmu bytů. Uvidíme dále, zda stát vypíše nějaké dotační tituly na výstavbu obecního bydlení.
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Už tu padla zmínka o špatné finanční kondici města, jež má nyní dluh přes 1,5 miliardy. Jak byste se k hospodaření stavěli vy?
Máme přání, aby se současná hlavní politická strana, která je teď u moci jak ve vládě, tak v Olomouci, k tomuto postavila čelem a opravdu se zabývala otázkou změny RUD, rozpočtového určení daní. Dodnes jsem nepřekousnul změnu provedenou za ministra financí Kalouska, kdy byl zrušen zvýšený koeficient pro města se 100 až 150 tisíci obyvateli, jako je právě Olomouc. My měli koeficient, tuším, 1,4, takže jsme dostávali na jednoho občana z daní téměř jedenapůlnásobek toho, co dnes.
Pro srovnání, Praha má ten koeficient nyní 4, Brno, Ostrava a Plzeň 2,3. Takže já mám třeba sousední Velkou Bystřici rád, ale my dostáváme z daní na jednoho obyvatele stejně jako oni, přestože tu musíme financovat zimní a plavecký stadion, akvapark, divadlo, filharmonii a tak dále. A zajímavé je, že když si to spočítáte, tak ta suma, o kterou Olomouc tou změnou přišla, vynásobená počtem let, přibližně odpovídá současnému dluhu města. Takže bychom se chtěli zaměřit na narovnání té situace, to je jediné dlouhodobé řešení. Já ho jinde nevidím.
Změna RUD je už trochu politický evergreen. Pravidelně o něm mluvil například bývalý primátor Žbánek, a přestože ve stejné době byl tři roky premiérem Andrej Babiš ze stejné strany, tak ke změně nedošlo. Tudíž se nabízí otázka, když ničeho nedosáhl on u šéfa své strany, proč myslíte, že se to podaří prosadit vám?
Předpokládám, že podle toho, jak vychází preference, bude mít Olomouc dál primátorku z ANO. Takže tam by se asi nic nezměnilo směrem k hlavní vedoucí straně ve vládě. Je to o nalezení kompromisu, ale jsem přesvědčen, že i ve vládě jsou nyní lidé, kteří chápou, že současné řešení je špatné a změna by měla přijít.
Pavel Jelínek
I kdyby k tomu došlo, nestane se tak dřív než za rok či dva. Pokud tedy chcete usilovat o vyrovnané rozpočty, na čem byste šetřili?
V první řadě bychom asi museli jít cestou omezení některých investic a rozvojových plánů. Hledat třeba i po menších věcech. Ale zase určitě nejde říct, že se nebude dělat nic. Zázračný recept vám neřeknu, kdybych ho měl, tak máme nejspíš volby v kapse.
Když jsme u hospodaření města, k největším výdajům patří MHD. Jaký přístup chcete mít k cenám jízdného, jste pro jejich udržování, nebo se nebráníte zvýšení? Čím více totiž platí cestující, tím méně musí radnice doplácet a naopak.
My máme zájem, aby MHD byla co nejvíce využívána. Tudíž je důležité najít správný poměr mezi cenou a počtem cestujících. My chceme zachovat rozsah tramvajové dopravy, já se navíc dodnes s nostalgií dívám na zachované opuštěné koleje k fakultní nemocnici, takže si pohrávám s myšlenkou s pomocí nějaké sdružené investice vymyslet, jestli by se ta trať nedala z konečné na Nové ulici opět protáhnout až do nemocnice. Aby tam co nejvíc lidí jezdilo tramvají, protože situace s parkováním je tam špatná.
Budete tedy chtít držet ceny jízdného nebo se nebráníte navyšování?
Jízdné se zdražovalo relativně nedávno, takže bych nepočítal s tím, že bychom ho v příštím volebním období zvyšovali. Samozřejmě pokud zůstane nějaká rozumná inflace.
S MHD a velkými investicemi souvisí i otázka zachování tratě do Pavloviček, jež bude potřebovat rekonstrukci za více než půl miliardy. Zvažovaná náhrada jsou autobusy, které by byly i provozně levnější, ale místní jsou proti.
Jak jsem už říkal, zrušit něco je jednoduché, ale těžce se to pak obnovuje. Takže já jsem pro to pořádně tu situaci spočítat a udělat důkladnou analýzu. Plus je třeba brát v úvahu, že se mohou objevit nějaké vhodné evropské dotační tituly, které by nám to řešení zjednodušily. Obecně je zatím náš názor tu trať nerušit.
Tradiční politická otázka na závěr, vylučujete předem koaliční spolupráci s nějakou stranou?
My jsme otevření všem, nicméně máme naprostou neshodu v politických názorech s Piráty. Ale nikoho jiného dopředu nevylučujeme.