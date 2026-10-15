Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu

Ondřej Zuntych
  9:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) se rozhodla, že nakonec nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb. Nejasnou situaci, zda má v olomouckém zastupitelstvu usednout po sečtení hlasů členka TOP 09, nebo kandidát za Piráty, nakonec vyřešila muzejnice Marta Pečinková Perůtková rozhodnutím vzdát se mandátu. Ten tak připadne zemědělci Romanu Koutkovi.

Výsledky voleb 2026

Pečinková Perůtková má v olomouckém volebním okrsku číslo 59 mezi výsledky zapsaných překvapivých 221 preferenčních hlasů. Vydaných obálek bylo 240, ostatní kandidáti koalice tam získali kolem 20 hlasů.

Pravděpodobný přehmat odhalila forenzní analýza výsledků s pomocí umělé inteligence, do které se pustil pražský člen Pirátů Martin Suchan. Impulsem byl podezřelý skok v pořadí jednoho z kandidátů na Praze 6.

Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud

„Když jsem se s výsledky seznámila, bylo mi jasné, že v okrsku došlo k chybě a nejedná se o skutečné preferenční hlasy. Nechtěla bych nikdy vykonávat mandát, získaný kvůli překlepu v zápisu. Považuji proto za správné a samozřejmé se svého mandátu vzdát,“ uvedla Marta Pečinková Perůtková (TOP 09).

Koalice původně zvažovala, že se obrátí na soud. Podání návrhu by však podle zákona odsunulo ustavující zasedání zastupitelstva až do rozhodnutí soudu, a tím i volbu nového vedení města. „Soudní cesta by vedla ke stejnému výsledku, jen o několik týdnů později a za cenu toho, že by Olomouc čekala na nové vedení. Když existuje rychlejší a stejně spravedlivé řešení, je správné ho zvolit,“ řekla lídryně kandidátky Lucie Tungul (TOP 09).

„Rozhodnutí Marty Pečinkové Perůtkové si vážím a oceňuji její přístup. Na způsobu vyřešení této nepříjemné události jsme se domluvili uvnitř koalice Milujeme Olomouc i s ohledem na probíhající povolební jednání,“ doplnil Roman Koutek (Piráti).

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Původní závěr koalice přitom byl, že po společném probrání situace by měl o přepočtu rozhodnout soud. „Chceme, aby se jednoznačně a veřejně prokázalo, že šlo o chybu v zápisu a nejsou za tím žádné snahy manipulovat s tím, jak lidé volili,“ uvedla v úterý Tungul.

Rezignací se tak nejasnosti urovnají. Členové koalice Milujeme Olomouc sdělili, že chyba při ručním přepisu se může stát a nejde jim o hledání viníka. „Důležité je, aby výsledné složení zastupitelstva odpovídalo tomu, jak lidé skutečně hlasovali,“ uvedli ve společném prohlášení.

Olomouc bude mít nového primátora ze STAN, o koalici už se jedná bez ANO a ODS

Pro Piráty to znamená, že nakonec budou mít alespoň jednoho zastupitele. V minulém volebním období kandidovali dohromady s místním hnutím ProOlomouc, jejich členové na společné kandidátce získali tři mandáty a v radě města měli náměstka pro školství, kulturu a cestovní ruch.

Milujeme Olomouc v probíhajícím povolebním vyjednávání míří do vedení města. Na návrh hnutí STAN se stala součástí širší koalice tvořené ještě hnutími ProOlomouc a spOLečně a také lidovci. Vítězné ANO, ODS a SPD míří do opozice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu

Premium
Vítězka voleb Jana Jedličková v Bohuslavicích na Prostějovsku (Moravané) bude...

Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...

K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu

ilustrační snímek

Koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) se rozhodla, že nakonec nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb. Nejasnou situaci, zda má v olomouckém zastupitelstvu usednout...

15. října 2026  9:21

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

15. října 2026  4:54

VIDEO: Muži vezli 34 kilogramů kratomu. Koupili jsme ho přes Telegram, tvrdí

Auto zastavené celníky na Šumpersku vezlo 34 kilogramů kratomu.

Více než tři desítky kilogramů kratomu zadrželi celníci při kontrole osobního auta poblíž Šumperku. Nyní zjišťují okolnosti toho, jak k nákladu dvoučlenná posádka přišla a zda nedošlo k porušení...

14. října 2026

Ze stavby nové arény v Olomouci znovu sešlo, investor má s lokalitou jiné plány

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Projekt nové multifunkční haly, která by nahradila ostudný starý zimní stadion, patřil v Olomouci mezi jedno z hlavních témat voleb. Nyní se přitom ukázalo, že s ním investor zřejmě už nějakou dobu...

14. října 2026  13:41,  aktualizováno  16:56

ANO v Přerově dominovalo. Chceme být hrdé posádkové město, říká primátor Vrána

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Přerově Petr Vrána.

Hnutí ANO v komunálních volbách v Přerově zabodovalo a se ziskem 16 mandátů z 35 vede povolební vyjednávání. Zda bude kopírovat stávající model koalice s ODS, lidovci a TOP 09, ale zatím není jisté....

14. října 2026  15:42

Olomouc bude mít nového primátora ze STAN, o koalici už se jedná bez ANO a ODS

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...

O nové vládnoucí koalici už v Olomouci jedná pouze pětice stran, jež by ji měla také tvořit. Ve volbách druzí Starostové, za které by tak do primátorského křesla usedl lídr Marek Zelenka, hnutí...

14. října 2026  10:36,  aktualizováno  11:48

Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud

ilustrační snímek

Do olomouckých komunálních voleb šli letos Piráti společně s TOP 09 a Zelenými v rámci koalice Milujeme Olomouc. Podle výsledků to však vypadalo, že voliči svými křížky rozhodli, že chtějí mít mezi...

13. října 2026  16:58

Miliony z obecní kasy šly podvodníkům, Majetínští přesto starostku opět zvolili

Premium
Za zpronevěru obecních peněz nikoho nepotrestali. Starostka Miroslava...

Odeslání několika milionů korun z obecní kasy podvodníkům bylo letos zřejmě nejdiskutovanější téma v Majetíně na Olomoucku. Vedení obce dodnes tají, kdo přesně peníze odeslal. Čekalo se proto, jak se...

13. října 2026  16:01

Vítěz voleb může v Olomouci skončit v opozici, STAN chce velkou koalici bez ANO

Primátorka Olomouce a lídryně ANO Miroslava Ferancová zatím nemá pokračování ve...

Voliči rozdali v komunálních volbách v Olomouci karty tak, že složitá vyjednávání o koalici budou nejspíš obyvatele města ponechávat v nejistotě ještě řadu dní. Uspělo hned osm uskupení, z nichž...

13. října 2026  12:56

Dva mrtví po nehodě na Šumpersku. Náraz odhodil auto do cesty kamionu

ilustrační snímek

Dva lidé zemřeli v pondělí vpodvečer při tragické nehodě, k níž došlo u Mohelnice na Šumpersku. Řidič osobního auta tam zřejmě na křižovatce nedal přednost nákladnímu vozu na hlavní silnici a po...

13. října 2026  8:29,  aktualizováno  9:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 10. 17:22

Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou lidí z letošního února. „Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s...

12. října 2026  12:37,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.