Pečinková Perůtková má v olomouckém volebním okrsku číslo 59 mezi výsledky zapsaných překvapivých 221 preferenčních hlasů. Vydaných obálek bylo 240, ostatní kandidáti koalice tam získali kolem 20 hlasů.
Pravděpodobný přehmat odhalila forenzní analýza výsledků s pomocí umělé inteligence, do které se pustil pražský člen Pirátů Martin Suchan. Impulsem byl podezřelý skok v pořadí jednoho z kandidátů na Praze 6.
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Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud
„Když jsem se s výsledky seznámila, bylo mi jasné, že v okrsku došlo k chybě a nejedná se o skutečné preferenční hlasy. Nechtěla bych nikdy vykonávat mandát, získaný kvůli překlepu v zápisu. Považuji proto za správné a samozřejmé se svého mandátu vzdát,“ uvedla Marta Pečinková Perůtková (TOP 09).
Koalice původně zvažovala, že se obrátí na soud. Podání návrhu by však podle zákona odsunulo ustavující zasedání zastupitelstva až do rozhodnutí soudu, a tím i volbu nového vedení města. „Soudní cesta by vedla ke stejnému výsledku, jen o několik týdnů později a za cenu toho, že by Olomouc čekala na nové vedení. Když existuje rychlejší a stejně spravedlivé řešení, je správné ho zvolit,“ řekla lídryně kandidátky Lucie Tungul (TOP 09).
„Rozhodnutí Marty Pečinkové Perůtkové si vážím a oceňuji její přístup. Na způsobu vyřešení této nepříjemné události jsme se domluvili uvnitř koalice Milujeme Olomouc i s ohledem na probíhající povolební jednání,“ doplnil Roman Koutek (Piráti).
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Původní závěr koalice přitom byl, že po společném probrání situace by měl o přepočtu rozhodnout soud. „Chceme, aby se jednoznačně a veřejně prokázalo, že šlo o chybu v zápisu a nejsou za tím žádné snahy manipulovat s tím, jak lidé volili,“ uvedla v úterý Tungul.
Rezignací se tak nejasnosti urovnají. Členové koalice Milujeme Olomouc sdělili, že chyba při ručním přepisu se může stát a nejde jim o hledání viníka. „Důležité je, aby výsledné složení zastupitelstva odpovídalo tomu, jak lidé skutečně hlasovali,“ uvedli ve společném prohlášení.
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Pro Piráty to znamená, že nakonec budou mít alespoň jednoho zastupitele. V minulém volebním období kandidovali dohromady s místním hnutím ProOlomouc, jejich členové na společné kandidátce získali tři mandáty a v radě města měli náměstka pro školství, kulturu a cestovní ruch.
Milujeme Olomouc v probíhajícím povolebním vyjednávání míří do vedení města. Na návrh hnutí STAN se stala součástí širší koalice tvořené ještě hnutími ProOlomouc a spOLečně a také lidovci. Vítězné ANO, ODS a SPD míří do opozice.